நாட்டை வளப்படுத்துவது சுயசார்பா? இறக்குமதியா? விஞ்ஞானி வெ. பொன்ராஜ்(அப்துல்கலாமின் முன்னாள் அறிவியல் ஆலோசகர்)

நமது சொந்த போர் விமானத்தை நாமே உருவாக்குவோம்;

தனது செயல்திறனில் ஒரு தனித்துவமான விமானமாக,

அது இந்தியக் கொடியுடன் பறக்க வேண்டும்.

ஆம். பாரீஸ் ஏர் ஷோவில்.

- ஆ.ப.ஜெ. அப்துல் கலாம்

பாரீஸ் விமான கண்காட்சியில் அப்துல் கலாம் 1991- இல் எழுதினார். 1980-95 கால கட்டத்தில் இந்தியா இலகு ரக போர் விமானத் திட்டம் வரைந்து வடிவமைக்கும் (Drawing board) நிலையிலும், கணினி உதவி வடிவமைப்பு நிலையிலும் (Computer Aided Design), விமான வடிவமைப்பில் எந்த வகையான தொழில்நுட்பத்தை தெரிவு செய்வது மற்றும் மேலாண்மை நிர்வாக அமைப்பை எப்படி அமைப்பது என்ற சிந்தனைக் குழப்பங்களுக்கு மத்தியில் இருந்த நேரம் அது.

1982 - ஆம் ஆண்டில் டாக்டர் வி.எஸ். அருணாச்சலம் மற்றும் டாக்டர் ராஜா ராமண்ணா ஆகியோர் அப்போதைய பாதுகாப்பு மந்திரி ஆர்.வெங்கட்ராமனுடன் பேசி, இஸ்ரோ தலைவர் பேராசிரியர் சதீஷ் தவானிடம் கோரிக்கை விடுத்து, அப்துல் கலாமை இஸ்ரோவிலிருந்து டிஆர்டிஓவில் மீண்டும் கொண்டு வந்தார்கள். அப்துல் கலாம் பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டு துறையில் DRDL ஆய்வகத்தின் Integrated Guided Missile Development Programme

(IGMDP) ஒருங்கிணைந்த வழிகாட்டப்பட்ட ஏவுகணை மேம்பாட்டு திட்டத்தின் தலைவராக அக்னி, பிரித்வி, ஆகாஷ், நாக், திரிசூல் ஏவுகணை வடிவைப்பில் தீவிரமாக இருந்த நேரம்.

அப்போது பாரிஸ் விமானக் கண்காட்சியை அன்றைய இராணுவ அமைச்சரின் அப்போதைய அறிவியல் ஆலோசகரான டாக்டர் வி.எஸ்.அருணாசலம் மற்றும் அப்போதைய ADA (Aeronautical Development Agency) விமான மேம்பாட்டு முகமையின் திட்ட இயக்குநராக இருந்த டாக்டர் கோட்டா ஹரிநாராயணா மற்றும் ஏடிஇ (ADE - Aeronautical Development Establishment) இயக்குநர் டாக்டர் கே.ஜி.நாராயணன் ஆகியோர் உடன் டாக்டர் அப்துல்கலாமும் இந்த நிகழ்சியில் கலந்து கொண்டார். பாரீஸ் விமான கண்காட்சியில் அந்த காலை வேளையில் அமெரிக்கா, ரஷ்யா மற்றும் ஐரோப்பாவின் பல்வேறு விமானங்கள் விண்ணைக் கிழித்துக் கொண்டு சாகசங்களை நிகழ்த்தும் போது அப்துல் கலாமின் கனவு இந்தியாவின் இலகு ரக போர் விமானத்தை இந்தியாவே சுயமாக வடிவமைத்து அதை இந்த நாடுகளின் போர் விமானங்களோடு போட்டி போட்டு இந்திய கொடியை ஏந்திப் பறக்க வேண்டும் என்பதாக இருந்தது.

அதாவது எப்படி ராக்கெட்டையும், ஏவுகணையையும் வெளிநாடுகளின் தொழில் நுட்ப உதவி மறுக்கப்பட்ட நிலையிலும் தொழில்நுட்பத் திறனை இந்தியாவிலேயே உருவாக்கி இந்தியாவே சொந்தமாக உருவாக்க முடியும் என்று உருவாக்கி காட்டினாரோ... அதே போல் போர் விமானத்தையும் இந்தியாவே உருவாக்க வேண்டும் என்பது தான் அவர் கனவு. அந்தக் கனவை எங்கெல்லாம் விதைத்திருக்கிறார் பாருங்கள். 1995- இல் கிட்டத்தட்ட ஆயிரக்கணக்கான விஞ்ஞானிகளும், பொறியாளர்களும் இந்தியாவின் இலகு ரக விமானத்தை உருவாக்கி, அதன் சோதனை ஒட்டம் தொடங்கப்பட்ட நேரத்தில், அப்போது தான் அந்த திட்டத்தில் சேர்ந்திருந்த என்னிடம் கூட இந்த கேள்வியைக் கேட்டார் என்றால், அவரது எண்ணம், செயல் எல்லாம் இந்தியாவின் பாதுகாப்பை, வலிமையை உலகிற்கு உணர்த்தும் அறிவியல் தொழில் நுட்பங்களில், போர்த் திறம் வாய்ந்த முக்கியமான தொழில்நுட்பங்களில் இந்தியா சுயசார்பை எய்த வேண்டும் என்பதாக இருந்தது.

நான் முதன் முதலாக 17 நவம்பர் 1995- இல் அவரைச் சந்தித்த போது அவர் என்னிடம் கேட்ட முதல் கேள்வி, "உனது இலட்சியம் என்ன?'' என்பதுதான். நான், "உங்களைச் சந்திப்பது தான் எனது 15 ஆண்டுகால இலட்சியம்'' என்று கூறினேன். "அது தான் சந்தித்துவிட்டாயே, அடுத்த இலட்சியம் என்ன?'' என்று கேட்டார். அப்போது சொன்னேன், "சார் இலகு ரக போர் விமானத்தை வடிவமைத்து உருவாக்குவது'' என்று சொன்னேன். அதற்கு அப்துல் கலாம் சொன்னார்: "இந்தியா ராக்கெட் தொழில்நுட்பத்திலும், ஏவுகணை தொழில்நுட்பத்திலும் சுயசார்பை அடைந்துவிட்டோம். அதே போல் விமானத்தை உருவாக்கும் தொழில்நுட்ப வளர்ச்சியில் சுயசார்பை அடைய வேண்டும். அதை உனது இலட்சியமாக்கி உழைக்க வேண்டும்'' என்றார்.

"வெளிநாடுகள் தாங்கள் கண்டறிந்த அறிவார்ந்த தொழில்நுட்பத்தை வளரும் நாடுகளுக்கு கொடுக்க மாட்டார்கள்; அவர்கள் போர்விமானங்களை இந்தியாவிற்கு ஏற்றுமதி செய்வதற்கு தான் விரும்புவார்கள். ஆனால் அதனால் நமக்கு அதை உருவாக்கும் தொழில் நுட்பம் கிடைக்காது; நாம் வெறும் உபயோகிப்பாளர்களாகவே, நமது மக்கள் பணத்தை வைத்து வெளிநாடுகளில் இருந்து இராணுவத்திற்கு வேண்டிய ஆயுதங்கள், ஏவுகணைகள், ராக்கெட்டுகள், விமானங்கள் இறக்குமதி செய்து கொண்டிருக்கிறோம்; இதனால் மக்களது வரிப்பணம் வீணாகிறது. இந்த தொழில்நுட்பங்களை எல்லாம் நாமே உருவாக்கினால் தான் இந்தியா தனது பாதுகாப்பை நமது அறிவியல் கண்டுபிடிப்புகளால் காக்க முடியும். அது மட்டுமல்ல, அதனால் நமது இளைஞர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பும் கிடைக்கும். இந்தியாவின் சொந்த அறிவியல், தொழில்நுட்ப ஆராய்ச்சி மேம்படும். எனவே தான் எளிதில் கிடைக்காத அனைத்து அறிவியல் தொழில்நுட்பங்களையும் நாம் நம் நாட்டிலேயே சுயசார்பாக உற்பத்தி செய்ய வேண்டும். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இறக்குமதியால் வீணாகும் அந்நியச் செலாவணியை தவிர்க்க வேண்டும்'' என்பதைப் புரிய வைத்தார். கூடிய சீக்கிரம் நாட்டின் பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்தும் முக்கியமான துறைகளில் சுயசார்பை எய்த வேண்டும் என்பது தான் டாக்டர் கலாமின் எண்ணம்.

இலகு ரக போர் விமானத்தை (LCA - Light Combat Aircraft) இந்தியாவில் வடிவமைக்கவும், மேம்படுத்தவும் DRDO (Defence Rese-arch and Development Organisation) பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டு நிறுவனம் 1983- இல் அப்போதைய இந்திய பிரதமர் திருமதி இந்திரா காந்தியின் அனுமதியைப் பெற, அப்போதைய பாதுகாப்பு அமைச்சரின் அறிவியல் ஆலோசகரான டாக்டர் வி.எஸ். அருணாச்சலம் முக்கிய காரணமாக இருந்தார். 1984- இல் ADA நிறுவப்பட்டு LCA வடிமைப்பை தொடங்கியது. அதற்கு பின் பிரதமரான ராஜீவ்காந்தி இந்த திட்டத்திற்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து பல்வேறு பிரச்னைகள், தொழில் நுட்ப சவால்களைச் சமாளித்து இந்த திட்டம் வளர்வதற்கு உறுதுணையாக இருந்தார்.

1982-1992 காலம் டிஆர்டிஓவுக்கு (DRDO) ஒரு முக்கியமான காலகட்டமாகும். இந்த காலகட்டத்தில் டாக்டர் அருணாச்சலத்தின் தலைமை காரணமாக மூன்று முக்கிய திட்டங்கள் அனுமதிக்கப்பட்டன. ஒன்று ஒருங்கிணைந்த வழிகாட்டப்பட்ட ஏவுகணை மேம்பாட்டு திட்டம் (IGMDP). IGMDP-க்கு ஒரு மேலாண்மை வாரியம் உருவாக்கப்பட்டது (Board Management Structure), LCA-க்காக ஒரு சமூக அமைப்பு (Society Structure) உருவாக்கப்பட்டது மற்றும் ஏடிவிக்கு (All Terrain Vehicles-ATV) ஒரு கலப்பின கட்டமைப்பு (Hybrid Structure) உருவாக்கப்பட்டது. டிஆர்டிஓ இந்த காலகட்டத்தில் DRDO ஒரு இறக்குமதிக்கு மாற்று நிறுவனம் என்ற நிலையில் இருந்து ஒரு முழு அளவிலான பாதுகாப்பு உபகரணங்கள், இயந்திரங்கள், ஆயுதங்கள், பீரங்கிகள், ஏவுகணைகள், விமானங்கள் போன்ற முக்கியத்துவம் வாய்ந்த அமைப்புகளை உருவாக்கும் வடிவமைப்பு மற்றும் மேம்பாட்டு அமைப்பு என்ற நிலைக்கு உயர்த்தப்பட்டது. டிஆர்டிஓவின் விஞ்ஞானிகளின் வலிமையும்வளர்ந்தது.

1990- இல் LCA விமானத்தை சிறிய டெல்டா சிறகுகள் தளர்வான நிலையான நிலைத்தன்மை விமானமாக (Small Delta Winged Relaxed Static Stablility Aircraft) வடிமைப்பது என்று முடிவு எடுக்கப்பட்டு முதல் திட்ட இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டது. அந்த கால கட்டத்தில் பொருளாதார சிக்கலில் இந்தியா இருந்ததால் முழு அளவிலான செயல்பாடுகள் தொடங்குவதில் தடை ஏற்பட்டது. 1993-க்கு மத்தியில் தான் திட்டத்தின் முதல் கட்டம், முழு அளவிலான மேம்பாட்டுப் பணிகள் தொடங்கின.

17 நவம்பர் 1995- இல் LCA - TD-1 (Technology Demonstrator-1) முதல் தொழில்நுட்ப செய்முறை விமானம்-1 முதல் முறையாக பரிசோதனை ஓட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டது. அதைத் தொடர்ந்து 1998 - இல் TD-2 பரிசோதனை ஒட்டம் நடத்தப்பட்டது. இருப்பினும், விமானக் கட்டுப்பாட்டு அமைப்புகளில் (Flight Control System), தொழில்நுட்ப சிக்கல்கள் மற்றும் விமான கட்டமைப்பில் சில குறைபாடுகள், இந்த தொழில்நுட்ப செய்முறை விமான முன்மாதிரிகளைப் பாதித்தன. அவை மீண்டும் தரையிறக்கப்பட்டிருக்கிறது. 1997 - எல்.சி.ஏ வடிவமைப்பு பணிகளுக்கான மல்டி-மோட் ரேடார் (MMR) எச்.ஏ.எல் (HAL) இன் ஹைதராபாத் பிரிவு மற்றும் எல்.ஆர்.டி.இ இணைந்து பணியாற்றியது.

அந்த காலகட்டத்தில் நான் LCA போர் விமான வடிவமைப்புத் திட்டத்தில் ADA வில் பணியாற்றிய வாய்ப்பு கிடைத்தது. மிகவும் ஒரு சிக்கலான தொழில்நுட்பங்களை விமான வடிவமைப்பிற்கு தேவையான கணிணி கட்டமைப்பு மற்றும் தொடர் இணைப்பை உருவாக்கி அதைச் செயல்பாட்டிற்கு கொண்டு வரும் பணி, வடிவமைப்பு நிறுவனமான ADAவிற்கும் விமான உற்பத்தி நிறுவனமான HALக்கும் இணைப்பு ஏற்படுத்தி, இறுதி செய்யப்பட்ட வடிவமைக்கப்பட்ட விமானப் பொருள்களை கணிணி மூலமாக உற்பத்தி செய்வதற்கும், அதை இணைத்து விமானத்தை உருவாக்கும் பணியைச் செயல்படுத்தும் முக்கிய பணி, விமான கட்டமைப்பு அமைப்புகளைச் சோதனை செய்து பார்க்கும் கணிப்பொறி செயலிகள் மூலம் ஒரே நேரத்தில் பணியாற்றி முடிவுகளைக் கண்டறியும் செயலிகளை உருவாக்குவதிலும், வெர்சுவல் ரியாலிட்டி மூலம் விமான கட்டமைப்புகளைக் கணிணி மூலம் விரைவாக முடிக்கவும், விமான பைலட் செயல்பாட்டு தளம் என்று சொல்லப்படக்கூடிய காக்பிட், அதன் சிமுலேசன் கணிணி செயலி அமைப்பை (Object Oriented Design) மூலம் உருவாக்குவதிலும், தொலைத்தொடர்பு கட்டமைப்பு மற்றும் இணையதள கட்டமைப்பை வடிவமைப்பு போன்ற பணிகளில் நான் ஈடுபட்டேன். டாக்டர் அப்துல் கலாம் ADAவின் டைரக்டர் ஜெனரலாக, அவரது வழிகாட்டலில் நேரடியாக ADAவின் தலைவர் டாக்டர் கோட்டா ஹரிநாராயன், PGD பணியாற்றினார். அவர் தலைமையில் தொழில்நுட்ப மேம்பாட்டு பிரிவின் தலைவர் PD(TD) டி.ஜி. பை - இன் கீழ், தொழில்நுட்ப மேம்பாட்டு கணினி துறையின் தலைவர் டாக்டர் ஆர். கே. ராமநாதன் தலைமையில் தான், நான் மற்ற விஞ்ஞானிகள் ராமகிருஷ்ணன் மற்றும் ஆர்.டி.பாண்டியன் (TD-Computer Systems, Networking and ICT Infrastructure), எம்.டி.ஆர் பிரசாத் (Virtual Reality), யூசுப் மற்றும் வினோத் குமார் (CAD), விமான ஒட்டி சிமுலேசன் (Avionics and Cockpit Simulation) அமைப்பில் தினகர் ராஜ்குமார் மற்றும் சுரேஷ்குமார், பொது விமான அமைப்புகள் (General Systems) தலைவர் டாக்டர் எம்.பி. வர்மா மற்றும் தங்கவேல், சுவாமிநாதன், கணினி திரவ இயக்கவியல் (CFD) கே.பி.சிங் மற்றும் ஏ.கே. கோஷ், விமான கட்டுபாட்டு கணிணி (Flight Control Systems) அமைப்பின் விஞ்ஞானிகள், விமான சோதனை அமைப்புகள், கணிணி உதவியுடன் உற்பத்தி (CAM) செய்யும் துறையின் தலைவர் சேகர் போன்ற பல்வேறு துறையில் பணியாற்றும் விஞ்ஞானிகளுடன் இணைந்து இலகு ரக போர் விமான உற்பத்தி திட்டத்தில் பணியாற்றும் வாய்ப்பு எனக்குக் கிடைத்தது.

இதில் முக்கியமான ஒன்று நினைவு கூறப்படவேண்டும். 4 ஜனவரி 2001- அன்று எல்.சி.ஏவின் முதல் தொழில்நுட்ப செய்முறை விமானம் (LCA-TD-1) வெற்றிகரமாகப் பறந்தது. இதை இயக்கிய பைலட் விங் கமாண்டர் கோத்தியால் 20 நிமிடம் LCA வை முதன் முறையாக விண்ணில் ஓட்டினார். இந்த விமானம் பறக்குமா இல்லை ஏதேனும் விபத்து நடந்து விடுமா என்று எங்கள் எல்லாருக்கும் பதற்றம். டாக்டர் கலாம் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு டெல்லியில் இருந்து வந்திருந்தார். LCA வெற்றிகரமாக பறந்தது, வந்து தரையில் இறங்கியது. இறங்கியவுடன் முதன் முதலாக பைலட் சொன்னார்: "ADA COCK PIT SIMULATOR - இல் எப்படி பறந்து பயிற்சி பெற்றேனோ, அப்படியே எவ்வித மாற்றமும் இல்லாமல் LCA பறந்தது'' என்று கூறினார். LCA தொழில்நுட்பம் எப்படி சிறப்பாகச் செயல்பட்டது என்பதற்கு இது ஒரு சான்று. அன்றைய பிரதமர் அடல் பிஹாரி வாஜ்பாய் எல்.சி.ஏவை தேஜாஸ் என்று பெயர் மாற்றினார்.

இவ்வாறு மக்கள் நலனில் அக்கறை கொண்ட தலைவர்கள் தொலைநோக்குப் பார்வையோடு இருந்ததால்தான், எப்படிப்பட்ட இக்கட்டான சூழ்நிலையிலும் கூட நாட்டை வளப்படுத்தும் இப்படிப்பட்ட தொலைநோக்குப் பார்வை கொண்ட புது கண்டுபிடிப்பு திட்டங்கள் தோன்றின. அவர்களால் தான் இந்தியா பாதுகாப்பு, விண்வெளி மற்றும் அணுமின் சக்தியில் சுயசார்பை எய்தும் நிலையை நாம் அடைந்திருக்கிறோம். தேசிய முன்னுரிமையை அடிப்படையாகக் கொண்ட அனைத்து திட்டங்களுக்கும் தெளிவான தொலைநோக்குப் பார்வை இருக்க வேண்டும்.

பிப்ரவரி 9, 2005 - அன்று, இந்துஸ்தான் ஏரோநாட்டிக்ஸ் லிமிடெட் உடன் இணைந்து பெங்களூருவின் ஏரோநாட்டிக் டெவலப்மென்ட் ஏஜென்சி உருவாக்கி தயாரித்த மூன்று LCA TEJAS லைட் காம்பாட் விமானங்கள் - 187 விமான நேரங்களைப் பதிவு செய்த பின்னர் ஏரோ இந்தியா 2005 - இன் விமான கண்காட்சியின் ஒரு பகுதியாக LCA விமானங்கள் பறந்தன. அப்போது டாக்டர் அப்துல் கலாம் என்னிடம் சொன்னார்: "1991- இல் நான் எழுதிய கவிதை 15 வருடம் கழித்து நனவாகும் நிலையை எட்டியிருக்கிறது'' என்று. இதில் 1998- இல் ஒரு பெரிய சோதனை வந்தது. அதை எப்படி இந்தியா சமாளித்தது? தொடர்ந்து பார்ப்போம்.

