சரியான பார்வை...சரியான வழி...சரியான செயல்! 89 - தா.நெடுஞ்செழியன்

மருத்துவப் படிப்புகளில் அரசு மருத்துவக் கல்லூரிகள் மற்றும் பல் மருத்துவக் கல்லூரிகளில் உள்ள துணை மருத்துவப் படிப்புகளைப் பற்றி நாம் இன்று பார்க்கப் போகிறோம். தமிழகத்தைப் பொருத்தவரை எம்பிபிஎஸ், பிடிஎஸ் படிப்பைத் தவிர, 4 ஆண்டுகால படிப்புகளான பேச்லர் ஆஃப் பார்மஸி(பி.பார்ம்), பி.எஸ்சி நர்சிங், பிசியோ தெரபி, பேச்லர் ஆஃப் ஆக்குபேஷன் தெரபி, பேச்லர் ஆஃப் ஆடியாலஜி அன்ட் ஸ்பீச் லாங்க்வேஜ் பெத்தாலஜி Bachelor in Audiology and Speech Language Pathology (BASLP) ஆகியவை உள்ளன. பேச்லர் ஆஃப் ஆடியாலஜி அன்ட் ஸ்பீச் லாங்க்வேஜ் பெத்தாலஜி நான்காண்டு படிப்பு என்றாலும் அதில் 1 ஆண்டு இன்டர்ன்ஷிப் செய்ய வேண்டும். பி.எஸ்சி ரேடியாலஜி அன்ட் இமேஜிங் டெக்னாலஜி மூன்றரை ஆண்டுகள் படிப்பாகும். இதில் 6 மாதங்கள் கண்டிப்பாக இன்டர்ன்ஷிப் பயிற்சி மேற்கொள்ள வேண்டும். இவற்றோடு B. Sc. Radio Therapy Technology, B. Sc. Cardio Pulmonary Perfusion Technology, B. Sc. Medical Laboratory Technology, B. Sc. Operation Theatre & Anaesthesia Technology, B. Sc. Cardiac Technology, B. Sc. Critical Care Technology, B. Sc. Dialysis Technology, B. Sc. Physician Assistant, B. Sc. Accident & Emergency Care Technology, B. Sc. Respiratory Therapy ஆகிய படிப்புகளும் உள்ளன.

இந்தப் படிப்புகள் ரிகேபிலிட்டேஷன் ஆப் கவுன்சில் இந்தியாவின் (REHABILITATION COUNCIL OF INDIA) நெறியாளுமையின் கீழ் வரக் கூடிய படிப்புகளாகும். இவற்றில் சிலவற்றைப் பற்றி விரிவாகப் பார்ப்போம்.

பேச்லர் ஆஃப் ஆடியாலஜி அன்ட் ஸ்பீச் லாங்க்வேஜ் பெத்தாலஜி (BASLP): கணிதம், இயற்பியல், உயிரியல் பிரிவில் பிளஸ் டூ முடித்த மாணவர்கள் இதில் சேரத் தகுதியுடையவர்கள். 17 வயது முடிந்திருக்க வேண்டும். டிப்ளமோ இன் ஹியரிங் லாங்க்வேஜ் ஸ்பீச் என்ற பட்டயப் படிப்பைப் படித்த மாணவர்களும் இந்தப் படிப்பில் சேரலாம். அவர்கள் இந்தப் படிப்பில் நேரடியாக இரண்டாம் ஆண்டில் சேரலாம். ஆனால் அதற்கு இந்தத்துறையில் அவசியம் 2 ஆண்டுகள் பணி அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

இந்தப் படிப்பு படித்தவர்கள், ஒருவர் பேசும்போது அவருடைய பேச்சின் ஒலி அளவைக் கணக்கிடும் திறன் பெற்றிருப்பார்கள். காது கேளாதோரின் செவித்திறனுக்கேற்ற அளவில் ஹியரிங் எய்ட் கருவியின் ஒலி அளவைத் தீர்மானிப்பது பற்றி இந்தப் படிப்பில் சொல்லித் தரப்படுகிறது. உரிய வயதில் அல்லாமல் தாமதமாகப் பேசக் கூடிய பிறவிக்குறைபாடு உள்ள பிள்ளைகளுக்கு பேச்சுப் பயிற்சி அளிப்பது தொடர்பாகவும் இந்தப் படிப்பில் கற்றுத் தருகிறார்கள்.

தற்போது குழந்தைகளுக்கு செவித்திறன் குறைபாடு அதிகமாக உள்ளது. வயது முதிர்ந்தவர்களுக்கும் வயதாக ஆக காது கேட்கும் திறன் குறைந்துவிடுகிறது. தற்போது இளம் வயதினர் மொபைல் போனை அதிக அளவில் பயன்படுத்துவதாலும், காதிலேயே ஹெட் செட்டை வைத்து அதிக ஒலியில் இசை கேட்பதாலும் இளம்வயதினருக்கும் செவித்திறன் பிரச்னைகள் ஏற்படுகின்றன. இளம் வயதினர் தற்போது செவித்திறன் குறைபாடு பிரச்னைகளினால் அதிக அளவில் பாதிக்கப்படுகின்றனர்.

செவித்திறன் எந்த அளவுக்குக் குறைந்திருக்கிறது என்பதைக் கண்டறிவதற்கு, அதற்கான முறையான பயிற்சி பெற்றவர்கள் தேவை. அவர்களின் எண்ணிக்கை, செவித்திறன் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கையோடு ஒப்பிடும்போது, மிக மிகக் குறைவாகவே உள்ளது. அதனால் இந்தப் படிப்பு படித்தவர்களுக்கு நிறைய வேலைவாய்ப்புகள் உள்ளன. இவர்கள் ENT மருத்துவர்களுடன் இணைந்து பணியாற்றுவார்கள்.

பி.எஸ்சி ரேடியாலஜி அண்ட் இமேஜிங் டெக்னாலஜி: இது டாக்டர் எம்.ஜி.ஆர்.மெடிகல் யுனிவர்சிடியின் கீழ் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. மனித உடலுக்குள் உள்ள நோயின் தன்மையைப் பற்றி மருத்துவரீதியாகத் தெரிந்து கொள்வதற்கும், சிகிச்சையின்போது மனித உடலுக்குள் நிகழ்வதை, அப்போது ஏற்படும் மாற்றங்களைக் காட்சியாகக் கண்டு கொள்வதற்கும், உடலில் உள்ள உறுப்புகளின், திசுக்களின் செயல்களை அறிந்து கொள்வதற்கும் இந்த மெடிகல் இமேஜிங் பயன்படுகிறது. எலும்பு, தோல் ஆகியவற்றுக்குள் மறைந்திருக்கும் உள் அமைப்புகளைத் தெரிந்து கொள்ள, அவற்றைப் பரிசோதித்துப் பார்க்கவும் இந்த மெடிகல் இமேஜிங் பயன்படுகிறது. எக்ஸ்ரே, ரேடியோ கிராபி, அல்ட்ரா சவுண்ட், கம்ப்யூட்டர் டோமோகிராபி (CT), எம்ஆர்ஐ உள்ளிட்ட தொழில்நுட்பங்களைப் பயன்படுத்தி, நோய்களைக் கண்டறிந்து அவற்றைக் குணப்படுத்த இந்தப் படிப்பு உதவுகிறது. அறுவைச் சிகிச்சையின்போது மனித உடலில் நீக்க வேண்டிய குறிப்பிட்ட பகுதிகளை மட்டும் பிற உறுப்புகளுக்குப் பாதிப்பு ஏற்படாமல் நீக்க, இந்த ரேடியாலஜி அண்ட் இமேஜிங் டெக்னாலஜி உதவுகிறது.

கருவில் வளரும் குழந்தைகளின் வளர்ச்சி நிலை எவ்வாறு இருக்கிறது, அது கருப்பையில் எந்தநிலையில் இருக்கிறது என்பன போன்ற தகவல்களை வெவ்வேறு வகைகளில் திரட்டி அவற்றை மருத்துவர்களுக்கு தெரிவிப்பார்கள்.

பி.எஸ்சி ரேடியோ தெரபி டெக்னாலஜி: புற்றுநோய் மருத்துவம் தொடர்பான படிப்பு இது. ரேடியோ தெரபியைப் பயன்படுத்தி கட்டிகளைக் குணப்படுத்த முடியும். மார்பகப் புற்றுநோயை ரேடியோ தெரபி மூலம் மிக விரைவாகக் கண்டுபிடித்து, சிகிச்சை மேற்கொள்ள முடியும். கீமோ தெரபியுடன் சேர்ந்து இந்த ரேடியோ தெரபியைச் செய்வார்கள். இந்த ரேடியோ தெரபி முறையினால் நிறைய பக்கவிளைவுகள் ஏற்படக் கூடிய வாய்ப்புகளும் உள்ளன.

புற்றுநோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் உடலில் எந்த அளவுக்குக் கதிர்வீச்சைப் பயன்படுத்தினால் அவர்களின் உடலுறுப்புகளுக்குப் பாதிப்பு ஏற்படாமல் இருக்கும் என்பதைக் கண்டறிந்து, தேவையான அளவு கதிர்வீச்சை முறையாகச் செலுத்தக் கூடிய பணியை இந்தப் படிப்பைப் பயின்றவர்கள் செய்வார்கள். மும்பையில் உள்ள டாட்டா மெமோரியல் மருத்துவமனையில் இந்த ரேடியோ தெரபி டெக்னலாஜியைச் சிறப்பாகப் பயன்படுத்துகிறார்கள்.

கார்டியோ பல்மனரி பெர்ஃபியுசன் டெக்னாலஜி (Cardio Pulmonary Perfusion Technology):

இந்தப் படிப்பு படித்தவர்கள், இதய அறுவைச் சிகிச்சைகளின்போது, நோயாளிகளின் உடல் நிலை குறித்த தகவல்களை மருத்துவர்களுக்கு உடனுக்குடன் அளிப்பார்கள். அறுவைச் சிகிச்சையின்போது நோயாளியின் ரத்த ஓட்டத்தின் நிலையைக் கண்டறிவார்கள். நுரையீரலில் இருந்து உடலின் உறுப்புகளுக்குச் செல்லும் ரத்தத்தில் சரியான அளவு ஆக்சிஜன் கலந்திருக்கிறதா? கார்பன் நீக்கப்பட்டிருக்கிறதா என்பதைக் கவனிப்பார்கள். ரத்த ஓட்டத்தை முறைப்படுத்த இதய- நுரையீரல் கருவி (Heart-Lung Machine) பயன்படுகிறது.

இதய அறுவைச் சிகிச்சை செய்யும் குழுவில் இடம் பெற்றுள்ள இந்த கார்டியோ பல்மனரி பெர்ஃபியசனிஸ்ட் இந்த இதய - நுரையீரல் கருவியை இயக்குவார்கள்.

அதுமட்டுமல்ல, மருத்துவமனையில் அறுவைச் சிகிச்சைக்குத் தேவையான பொருள்களை வாங்கும் பிரிவினருடன் இணைந்து வேலை செய்வார்கள்.

இந்தப் படிப்பை முடித்து இரண்டு - மூன்று ஆண்டுகள் பணி அனுபவத்துக்குப் பிறகு நல்ல சம்பளம் இவர்களுக்குக் கிடைக்கும் வாய்ப்புகள் உள்ளன.

ஆப்ரேஷன் தியேட்டர் அன்ட் அனெஸ்தீசியா டெக்னாலஜி (Operation Theatre & Anaesthesia Technology): அறுவைச் சிகிச்சைகளின்போது, மயக்க மருந்து கொடுக்கக் கூடிய துறை சார்ந்த படிப்பை பயின்ற இவர்கள், அறுவைச் சிகிச்சை தியேட்டருக்குள் இருக்க வேண்டிய என்ன மாதிரியான சூழ்நிலை இருக்க வேண்டுமோ, அந்தச் சூழ்நிலையை ஏற்படுத்தும் குழுவினருடன் இணைந்து பணியாற்றுவார்கள்.

மயக்க மருந்து கொடுக்கும்போது நோயாளியைக் கண்காணிப்பது இவர்களுடைய பொறுப்பாக இருக்கிறது. மயக்க மருந்து கொடுப்பதில் உள்ள பல்வேறு முறைகளை - அதற்குப் பயன்படும் பல்வேறு தொழில்நுட்ப கருவிகளை- பயன்படுத்துவது; நோயாளிகளின் உடல்நிலைக்குப் பொருந்தக் கூடிய மயக்க மருந்துகளை, அவற்றின் அளவைத் தீர்மானிப்பது ஆகியவை இந்தப் படிப்பு படித்தவர்களின் பொறுப்பாகும்.

நோயாளிகளுக்கு மயக்க மருந்து கொடுப்பதற்கு முன்பு, அதற்குத் தேவையான மருந்துகள், கருவிகள் சரியான அளவில் உள்ளனவா என்பதை முறைப்படுத்துவதும் இவர்களே.

இவர்கள், அறுவைச் சிகிச்சை செய்யப்படும் நோயாளியிடம் மயக்க மருந்து தருவதற்கு முன்பும், தந்த பிறகும் பேசிக் கொண்டே இருப்பார்கள். அதன் மூலம், மயக்க மருந்து எந்த அளவுக்கு நோயாளியின் உடலில் மாறுதல்களை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது என்பதைக் கண்டுபிடிப்பார்கள்.

இவ்வாறு அவர்கள் தொடர்ந்து நோயாளியின் உடல்நிலையைக் கண்காணித்து, அதைப் பற்றிய தகவல்களை அறுவைச் சிகிச்சை செய்யும் மருத்துவர்களிடம் தெரிவிப்பார்கள். அறுவைச் சிகிச்சை முடிந்த பிறகு நோயாளியை வேறு சிகிச்சைப் பிரிவுக்கு மாற்றும் வரை நோயாளியைக் கவனித்துக் கொள்வார்கள்.

