வேலை...வேலை...வேலை...(17/03/2020)

இந்திய விலங்கியல் ஆய்வு நிறுவனத்தில் வேலை

மொத்த காலியிடங்கள்: 225

பணி மற்றும் காலியிடங்கள் விவரம்:

பணி: Junior Technical Assistant - 4

பணி: Library & Information Assistant - 01

பணி: Junior Zoological Assistant - 2

பணி: Girl Cadet Instructor - 18

பணி: Senior Zoological Assistant - 90

பணி: Technical Officer - 02

பணி: Laboratory Assistant - 01

பணி: Junior Technical Assistant (Drilling) - 35

பணி: Senior Technical Assistant - 08

பணி: Library Clerk - 06

பணி: Laboratory Technician - 14

பணி: Office Attendant - 11

பணி: Field Attendant - 15

பணி: Scientific Assistant - 11

பணி: Senior Radio Technician - 03

பணி: Junior Zoological Assistant - 1

பணி: Junior Engineer - 02

பணி: Mechanical Supervisor - 01

தகுதி: 10, பிளஸ் 2, பட்டம் முடித்தவர்கள் சம்பந்தப்பட்ட பணியிடங்களுக்கு விண்ணப்பிக்கத் தகுதியானவர்கள். அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பைப் பார்த்து தெரிந்துகொள்ளவும்.

வயதுவரம்பு: ஒவ்வொரு பணிக்கும் தனித்தனியாக வயது வரம்புகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. 18 வயதிற்கு மேல் உள்ளவர்கள் ஒவ்வொரு பணிக்கும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ள உச்சபட்ச வயது வரம்பினைத் தெரிந்து கொண்டு சம்பந்தப்பட்ட பணியிடங்களுக்கு விண்ணப்பிக்கலாம்.

தேர்ந்தெடுக்கும் முறை: கணினி வழி எழுத்துத் தேர்வு மூலம் தகுதியானவர்கள் தேர்வு செய்யப்படுவார்கள்.

விண்ணப்பக் கட்டணம்: எஸ்சி, எஸ்டி, மாற்றுத்திறனாளிகள், முன்னாள் ராணுவத்தினர் பிரிவைச் சேர்ந்த விண்ணப்பதாரர்கள் விண்ணப்பக் கட்டணம் செலுத்தத் தேவையில்லை. மற்ற பிரிவைச் சேர்ந்த விண்ணப்பதாரர்கள் ரூ.100 விண்ணப்பக் கட்டணமாகச் செலுத்த வேண்டும். கட்டணத்தை ஆன்லைன் மற்றும் வங்கி பரிவர்த்தனை அட்டைகளைப் பயன்படுத்தியும் செலுத்தலாம்.

விண்ணப்பிக்கும் முறை: zsi.gov.in என்ற அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தின் மூலம் ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்க வேண்டும். எதிர்காலப் பயன்பாட்டிற்காக ஆன்லைனில் விண்ணப்பித்த பின்னர் அதனைப் பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து கைவசம் வைத்துக் கொள்ளவும்.

கணினி வழி எழுத்துத் தேர்வு நடைபெறும் தேதி: 10.06.2020 - 12.06.2020

மேலும் முழுமையான விவரங்கள் அறிய: https://zsi.gov.in/WriteReadData/userfiles/file/Advertisement/2020_Feb_Advertisement_04.pdf என்ற லிங்கில் சென்று தெரிந்து கொள்ளவும்.

ஆன்லைனில் விண்ணப்பிப்பதற்கான கடைசித் தேதி: 20.03.2020

புதுச்சேரி பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகள்

மேம்பாட்டுத் துறையில் வேலை

மொத்த காலியிடங்கள்: 25

பணி: Consultant - 05

பணி: Project Associate - 01

பணி: Accountant - 01

பணி: Secretarial Assistant - 02

பணி: Office Messenger - 02

பணி: Block Coordinator - 04

பணி: Project Assistant, Block Level - 04

பணி: District Coordinator - 01

பணி: Project Assistant, Distrect Level - 01

பணி: Block Coordinator - 01

பணி: Project Assistant, Block Level - 01

பணி: Block Coordinator - 01

பணி: Project Assistant, Block Level - 01

தகுதி: ஒவ்வொரு பணிக்கும் தனித்தனியாக தகுதிகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. சம்பந்தப்பட்ட பிரிவில் முதுகலை, இளங்கலைப் பட்டம், பட்டயம், ஐடிஐ, பிஇ, பி.டெக் முடித்தவர்கள் விண்ணப்பிக்கத் தகுதியானவர்கள்.

வயதுவரம்பு: ஒவ்வொரு பணிக்கும் தனித்தனியான வயதுவரம்புகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. கன்சல்டன்ட், அக்கவுண்டன்ட் பணிக்கு விண்ணப்பிப்பவர்கள் 55 வயதுக்குள் இருக்க வேண்டும். புராஜெக்ட் அசோசியேட், கோ ஆர்டினேட்டர், அசிஸ்டன்ட் பணிக்கு விண்ணப்பிப்பவர்களுக்கு 18 வயதிலிருந்து 30 வயதுக்குள் இருக்க வேண்டும். ஆபிஸ் மெசஞ்ஜர் பணிக்கு விண்ணப்பிப்பவர்களுடைய வயது 18 முதல் 32 வயதுக்குள் இருக்க வேண்டும். வயதுவரம்பு சலுகையை அறிவிப்பைப் பார்த்துத் தெரிந்துகொள்ளவும்.

தேர்வு செய்யப்படும் முறை: எழுத்துத் தேர்வு மற்றும் சான்றிதழ்கள் சரிபார்ப்பு மூலம் தகுதியானவர்கள் தேர்வு செய்யுப்படுவார்கள்.

விண்ணப்பிக்கும் முறை: https://wcd.py.gov.in/ அல்லது https://www.py.gov.in/ என்ற இணையதளத்தில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள விண்ணப்பத்தைப் பதிவிறக்கம் செய்து, பூர்த்தி செய்து தேவையான சான்றிதழ்களின் நகல்களை இணைத்து கீழ்வரும் முகவரிக்கு அனுப்பி வைக்க வேண்டும். எதிர்காலப் பயன்பாட்டிற்காக பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பப் படிவத்தை ஒரு பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து கைவசம் வைத்துக்கொள்ளவும்.

பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்களை அனுப்ப வேண்டிய அஞ்சல் முகவரி: The Director, Department of Women and Child Development, No.12,New Saram,(Opposite LIC Office), Puducherry - 13.

மேலும் முழுமையான விவரங்கள் அறிய: https://www.py.gov.in/citizens/recruitments/WCD25022020.pdf என்ற லிங்கில் சென்று தெரிந்துகொள்ளவும்.

பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்கள் சென்று சேர கடைசித் தேதி: 23.03.2020

தமிழ்நாடு செய்தித்தாள் மற்றும்

காகித ஆலை நிறுவனத்தில் வேலை

மொத்த காலியிடங்கள்: 50

பணியிடம்: கரூர்

பணி மற்றும் காலியிடங்கள் விவரம்:

பணி: Graduate Engineer Trainee (Chemical) - 09

பணி: Graduate Engineer Trainee (Mechanical) - 07

பணி: Graduate Engineer Trainee (Electrical) - 07

பணி: Graduate Engineer Trainee(Instrumentation) - 07

பணி: Shift Engineer (Chemical) / Assistant Manager (Chemical) - 05

பணி: Plant Engineer (Mechanical) / Assistant Manager (Mechanical) - 05

பணி: Plant Engineer (Electrical) / Assistant Manager (Electrical) - 05

பணி: Plant Engineer (Instrumentation) / Assistant Manager (Instrumentation) - 05

தகுதி: சம்பந்தப்பட்ட பிரிவில் பிஇ அல்லது பி.டெக் முடித்து பணி அனுபவம் உள்ளவர்கள் விண்ணப்பிக்கத் தகுதியானவர்கள்.

வயது வரம்பு: ஒவ்வொரு பணிக்கும் தனித்தனியான வயது வரம்புகள் குறிப்பிடப்பட்டிருப்பதால், அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பைப் பார்த்து, வயது வரம்புகளைத் தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

விண்ணப்பிக்கும் முறை: http://www.tnpl.com/ என்ற வலைதளத்தின் மூலம் ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்கலாம். விண்ணப்பித்த பின்னர் அதனைப் பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து அதனுடன் தேவையான சான்றிதழ்களின் நகல்களையும் இணைத்து கீழ்வரும் அஞ்சல் முகவரிக்கு அஞ்சல் அல்லது கூரியர் மூலம் அனுப்ப வேண்டும்.

விண்ணப்ப உறையின் மீது APPLICATION FOR THE POST OF விண்ணப்பிக்கும் பணிக்கான பெயரை குறிப்பிட வேண்டும்.

ஆன்லைன் விண்ணப்பப் பிரிண்ட் அவுட்டை அனுப்ப வேண்டிய முகவரி:

CHIEF GENERAL MANAGER-HR

TAMIL NADU NEWSPRINT AND PAPERS LIMITED

KAGITHAPURAM-639 136, KARUR DISTRICT, TAMIL NADU.

விண்ணப்பம் சென்று சேர கடைசித் தேதி: 30.3.2020

மேலும் முழுமையான விவரங்கள் அறிய: https://www.tnpl.com/uploads/careers/27bda6ec78a84f01684aba9de0230cf9.pdf என்ற லிங்கில் சென்று தெரிந்துகொள்ளவும்.

ஆன்லைனில் விண்ணப்பிப்பதற்கான கடைசித் தேதி: 23.03.2020

இந்திய தேசிய தகவல் மையத்தில் வேலை

மொத்த காலியிடங்கள்: 495

பணி மற்றும் காலியிடங்கள் விவரம்:

பணி: Scientist-"B' Group "A'

காலியிடங்கள்: 288

சம்பளம்: மாதம் ரூ. 56100 - 1,77,500

பணி: Scientific/Technical Assistant - "A' Group "B'

காலியிடங்கள்: 207

சம்பளம்: மாதம் ரூ. 35400 - ரூ.1,12,400

தகுதி: எலெக்ட்ரானிக்ஸ், எலெக்ட்ரானிக்ஸ் மற்றும் கம்யூனிகேஷன், கணினி அறிவியல், கம்யூனிகேஷன், கணினி மற்றும் நெட்வொர்க்கிங் பாதுகாப்பு, கணினி பயன்பாடு, மென்பொருள் அமைப்பு, தகவல் தொழில்நுட்பம், தகவல் தொழில்நுட்ப மேலாண்மை, கணினி மேலாண்மை, சைபர் சட்டம் போன்ற ஏதாவதொரு துறையில் பிஇ, பி.டெக் அல்லது எம்.எஸ்சி., எம்.எஸ்., எம்சிஏ முடித்தவர்கள் சம்பந்தப்பட்ட பணியிடங்களுக்கு விண்ணப்பிக்கத் தகுதியானவர்கள்.

வயதுவரம்பு: 30 வயதிற்குள் இருக்க வேண்டும். குறிப்பிட்ட பிரிவினருக்கு உச்சபட்ச வயது வரம்பில் விலக்கு உண்டு.

தேர்வு செய்யப்படும் முறை: எழுத்துத் தேர்வு, நேர்முகத் தேர்வு அடிப்படையில் தகுதியானவர்கள் தேர்வு செய்யப்படுவார்கள். பணிக்கு தேர்வு செய்யப்படுவோர் இந்தியாவில் எங்கு வேண்டுமானாலும் பணியமர்த்தப்படலாம்.

விண்ணப்பிக்கும் முறை: https://www.calicut.nielit.in/nic என்ற அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தின் மூலம் ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.

விண்ணப்பக் கட்டணம்: பொது மற்றும் ஓபிசி பிரிவினர் ரூ.800 கட்டணமாகச் செலுத்த வேண்டும்.

எஸ்சி, எஸ்டி, மாற்றுத்திறனாளிகள், பெண் விண்ணப்பத்தாரர்களுக்கு விண்ணப்பக் கட்டணம் செலுத்துவதில் இருந்து விலக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும் முழுமையான விவரங்கள் அறிய: https://www.calicut.nielit.in/nic/documentformats/DetailedAdvertisement.pdf என்ற லிங்கில் சென்று தெரிந்துகொள்ளவும்.

ஆன்லைனில் விண்ணப்பிப்பதற்கான கடைசித் தேதி: 26.03.2020

தொகுப்பு: இரா.வெங்கடேசன்