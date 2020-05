இணைய வெளியினிலே...

முக நூலிலிருந்து....

கூப்புடுறாய்ங்கன்னுசோற்றுக்கு ஆசைப்பட்டு போய்த் தொலையாதீங்க...

முகத்திலே துணி கட்டிக்கிட்டுசோறு போடுறவீட்டுக்கு மட்டும் போங்க...

சரியா?

பாலா கே சிரிப்பு மருந்து

கடைசிப் பக்கம் கிழிக்கப்பட்ட சஸ்பென்ஸ் கதைபோலவே இருக்கிறது...

கரோனாவுடனான வாழ்க்கை.

பெ. கருணாகரன்



நேருக்கு நேர் நின்றுஎதிர்ப்பவனைக் கூட நம்பிவிடு.

ஆனால்...

குழைந்து கூழைக்கும்பிடு போடுபவனை நம்பாதே...

பல அழிந்து போனசாம்ராஜியங்களின் அஸ்திவாரம் இவர்களே.

பொன்னேரி மோகன்ராஜ்

வல்லவனுக்குப்புல்லும் ஆயுதம்...

பாகனுக்கு இலையும் குடையானது.

இரா.இரவி

சுட்டுரையிலிருந்து...



யாரிடமும் உங்களுக்கான நியாயத்தை எதிர்பார்க்காதீர்கள்...

ஏனென்றால்,

அவர்களிடம் அவர்களுக்கான நியாயம் மட்டுமே இருக்கும்.

கீர்த்தி

நம்ம வீட்டில்செல்போன் சிக்னல்கிடைக்கும் இடத்தைக் கண்டுபிடிக்கும்போது...

நமக்குள் இருக்கும்சயின்டிஸ்ட் வெளிப்படுவார்.

பெட் காபி போல...

பெட் டிபன் கிடைத்தால் அவர் பேஷண்ட் என்றறிக.

சப்பாணி



இப்போது நாட்டில்இரண்டு வகைப்பட்டதாரிகள்இருக்கிறார்கள்...

1) வேலை இல்லாப்பட்டதாரி

2) ஆபீஸ் இல்லாப்பட்டதாரி

பர்வீன் யூனுஸ்



பெற்றோருக்குவேலை செய்யும் பிள்ளைகளாக இருந்தோம்.

இப்போது...

பிள்ளைகளுக்குவேலை செய்யும் பெற்றோராய்இருக்கிறோம்.

அமுது

வலைதளத்திலிருந்து...

நம் விரல்களில் நச்சின் சுவடு படிந்து விட்டது. கண்களைக் கசக்கும் போது, மூக்கினைத் தொடும்போது, ஏதாகிலும் தின்னும் போது, காயம் புண்களினூடாகயெனப் பலவாறாக எப்படியோ அது நம்முடலுக்குள் புகுந்து விட்டது. அடுத்து என்ன நடக்கும்?

உடம்பில் இருக்கும் அணுக்களில் புகுந்து தன்வசப்படுத்தி தன் உருவைப் பெருக்கிப் பெருக்கி உடலைத் தின்ன, சிதைக்கத் தொடங்கும். உடலெங்கும் இருக்கும் அணுக்கள் வெளியாள் உட்புகுந்து விட்டதைக் குறிக்க, புரதச்சுவட்டினை வெளிப்படுத்தும். அப்படியான புரதச்சுவடுகளைப் படித்துத் தெரிந்து கொண்ட உடல், அவற்றை அழித்தொழிக்கும் பொருட்டு நம் எலும்பு மஜ்ஜையிலிருந்து இலட்சோப இலட்சம் வீரர்களை இரத்தத்தின் வெள்ளையணுக்கள் வாயிலாக அனுப்பும். வெளியேற்றும்பொருட்டு, தும்மல் இருமல் ஏற்படும்; வெப்பத்தை உயர்த்தி அவற்றை அழிக்கும் பொருட்டு காய்ச்சல் ஏற்படும். புரதத்தைக் கொண்டு தடுப்புக் காவலர்களை அனுப்பும் பொருட்டு புரதச்சத்தினை செலவிடுவதால், தசைநார்கள்வலிக்கும்.

முதன்முறையாக ஒரு நச்சு உட்புகும்போது, அழித்தொழிப்பு வேலை கடுமையாக இருக்கும். ஒருமுறை அழித்தொழிப்பில் வெற்றி பெற்று விட்டால், உடற்சக்தியானது அதன் வகை, தன்மை முதலானவற்றை நினைவில் வைத்திருக்கும். மறுமுறை எதிர்ப்படும் போது எளிதில் வென்றெடுக்கும். இப்படியான நச்சு எதிர்ப்பு அணுக்களுக்கும் சிந்தையின் எண்ணங்களுக்கும் நேரடி தொடர்பு உண்டு.

சிந்தை மேலான எண்ணத்தோடும் ஊக்கத்தோடும் இருக்கும் நிலையில், உடலின் கோடானுகோடி அணுக்களும் அவ்வண்ணமே இருக்கின்றன. அவை அப்படி இருக்கும் போது, அவற்றின் பிரதிகளும் ஊக்கம் பெற்று அழித்தொழிப்பில் வெற்றி பெறுகின்றன. ஆகவே, I choose to be positive; We must remain positive. உயிரின் உந்துசக்தி அது ஊக்கசக்தி, Let’s be positive! Wish you all the best!!

http://maniyinpakkam.blogspot.com/