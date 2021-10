வேலை... வேலை... வேலை...

இந்தியா போஸ்ட் பேமெண்ட் வங்கியில் வேலை

மொத்த காலியிடங்கள் : 23

பணி : மேனேஜர்

பணி : சீனியர் மேனேஜர்

பணி : சீஃப் மேனேஜர்

பணி : அசிஸ்டன்ட் ஜெனரல் மேனேஜர்

பணி : டெபுடி ஜெனரல் மேனேஜர்

பணி : ஜெனரல் மேனேஜர்

வயது வரம்பு: 01.09.2021 தேதியின்படி 23 வயது முதல் 55 வயதிற்குள் இருக்க வேண்டும். ஒவ்வொரு பணிக்கும் தனித்தனியான வயது வரம்புகள் உள்ளன. அரசு விதிமுறைகளின்படி குறிப்பிட்ட பிரிவைச் சேர்ந்த விண்ணப்பதாரர்களுக்கு வயது வரம்பில் தளர்வு வழங்கப்படும்.

தகுதி: பொறியியல்துறையில் சம்பந்தப்பட்ட பிரிவில் பட்டம் பெற்றவர்கள், எம்பிஏ, ஏதாவதொரு துறையில் பட்டம், சிஏ முடித்தவர்கள் மற்றும் குறைந்தபட்சம் 3 முதல் 12 ஆண்டுகள் பணி அனுபவம் உள்ளவர்கள் சம்பந்தபட்ட பணியிடங்களுக்கு விண்ணப்பிக்கத் தகுதியானவர்கள்.

சம்பளம் : மாதம் ரூ.94,000 - ரூ.2,92,000

தேர்வு செய்யப்படும் முறை : ஆன்லைன் எழுத்துத்தேர்வு, குழு விவாதம் மூலம் தகுதியானவர்கள் தேர்வு செய்யப்படுவர்.

விண்ணப்பிக்கும் முறை : http://www.ippbonline.com என்ற இணையதளத்தின் மூலம் ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.



விண்ணப்பக் கட்டணம்: பொதுப் பிரிவைச் சேர்ந்த விண்ணப்பதாரர்கள் ரூ.750, எஸ்சி, எஸ்டி மற்றும் பிற்படுத்தப்பட்ட பிரிவைச் சேர்ந்த விண்ணப்பதாரர்கள் ரூ.150 கட்டணமாகச் செலுத்த வேண்டும். கட்டணத்தை ஆன்லைன் முறையில் செலுத்தலாம்.

மேலும் விவரங்கள் அறிய: https://www.ippbonline.com/documents/20133/133019/1633694018080.pdf என்ற லிங்கை கிளிக் செய்து தெரிந்துகொள்ளவும்.

ஆன்லைனில் விண்ணப்பிப்பதற்கான கடைசித் தேதி: 23.10.2021

சென்ட்ரல் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா வங்கியில் வேலை

பணி: டைரக்டர் ஃபார் ரூரல் செல்ஃப் எம்ப்ளாய்மென்ட் ட்ரெய்னிங் இன்ஸ்டிடியூட், Raisen



தகுதி: வேலைவாய்ப்பு அறிவிக்கப்பட்டுள்ள பிரிவில் பட்டம் மற்றும் பணி அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

வயது வரம்பு : 65 வயதிற்குள் இருக்க வேண்டும்.

சம்பளம்: மாதம் ரூ. 25,000 மாதம் + இதர சலுகைகளாக ரூ.5,300 வழங்கப்படும்.

விண்ணப்பிக்கும் முறை : www.centralbankofindia.co.in அல்லது அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளவாறு விண்ணப்பம் தயார் செய்து அல்லது பதிவிறக்கம் செய்து, பூர்த்தி செய்து அதனுடன் தேவையான சான்றிதழ்களின் நகல்களை இணைத்து கீழ்வரும் அஞ்சல் முகவரிக்கு அனுப்ப வேண்டும்.

முகவரி : Senior Regional Manager Central Bank of India Regional Office, 2nd floor 9, Arera Hills, Jail Road, Bhopal, Pin - 462011

தேர்வு செய்யப்படும் முறை : விண்ணப்பதாரர்கள் ஆளுமை சோதனை அடிப்படையில் தகுதியானவர்கள் தேர்வு செய்யப்படுவர்.

மேலும் விவரங்கள் அறிய: https://www.centralbankofindia.co.in/sites/default/files/Recruitment_guidlines_on_Director_RSETI_0.pdf என்ற லிங்கை கிளிக் செய்து தெரிந்துகொள்ளவும்.

பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்கள் வந்து சேர கடைசித் தேதி: 25.10.2021





பாரத ஸ்டேட் வங்கியில் வேலை



மொத்த காலியிடங்கள்: 2056

பணி: புரொபஷனரி ஆபீசர்ஸ்

1. ரெகுலர்- 2000

2. பேக்லாக் - 56

சம்பளம்: மாதம் ரூ.41,960

தகுதி: ஏதாவதொரு துறையில் பட்டம் பெற்றவர்கள் விண்ணப்பிக்கத் தகுதியானவர்கள். விரிவான தகவலுக்கு அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பைப் பார்த்து தெரிந்துகொள்ளவும்.

வயது வரம்பு: 01.04.2021 தேதியின்படி 21 வயது முதல் 30 வயதுக்குள் இருக்க வேண்டும்.

தேர்வு செய்யப்படும் முறை: முதல்நிலைத் தேர்வு, முதன்மைத் தேர்வு என இரு நிலைகளில் எழுத்துத் தேர்வு நடத்தப்படும். அதில் பெறும் மதிப்பெண்கள் அடிப்படையில் தகுதியானவர்கள் தேர்வு செய்யப்படுவர்.

விண்ணப்பக் கட்டணம்: ரூ.750. இதனை ஆன்லைனில் செலுத்தலாம். எஸ்சி, எஸ்டி மற்றும் மாற்றுத்திறனாளி பிரிவைச் சேர்ந்த விண்ணப்பதாரர்களுக்கு கட்டணம் செலுத்துவதில் விலக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

விண்ணப்பிக்கும் முறை: https://bank.sbi/careers அல்லது https://www.sbi.co.in/careers என்ற இணையதளத்தின் மூலம் ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.

மேலும் விவரங்கள் அறிய: https://bank.sbi/documents/77530/11154687/041021-Final+Advertisement+PO+21-22.pdf/61eb5452-c5e8-e057-e460-1e89486812d8?t=1633349820829 என்ற லிங்கை கிளிக் செய்து தெரிந்துகொள்ளவும்.

விண்ணப்பிப்பதற்கான கடைசித் தேதி: 25.10.2021



சுங்கத்துறை ஆணையர் அலுவலகத்தில் வேலை

பணி: சீமேன்

காலியிடங்கள்: 07

பணி: கிரீசர்

காலியிடங்கள்: 03

வயது வரம்பு: 18 வயது முதல் 25 வயதுக்குள் இருக்க வேண்டும்.

சம்பளம்: மாதம் ரூ.18,000 - ரூ.56,900

தகுதி: பத்தாம் வகுப்பு தேர்ச்சியுடன் மூன்று ஆண்டு பணி அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

பணி: டிரேட்ஸ்மேன்

காலியிடங்கள்: 01

வயது வரம்பு: 25 வயதுக்குள் இருக்க வேண்டும்.

சம்பளம்: ரூ.19,900 - ரூ.63,200

தகுதி: பத்தாம் வகுப்பு தேர்ச்சியுடன் மெக்கானிக், டீசல் மெக்கானிக், ஃபிட்டர்,

டர்னர், வெல்டர், எலக்ட்ரீசியன், இன்ஸ்ட்ரூமென்டல் மற்றும் கார்பென்டரி இதில் ஏதாவதொரு பிரிவில் ஐடிஐ முடித்து சான்றிதழ் பெற்றிருக்க வேண்டும். மேலும் 2 ஆண்டுகள் பணி அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

பணி: லாஞ்ச் மெக்கானிக்

காலியிடங்கள்: 02

வயது வரம்பு: 30 வயதுக்குள் இருக்க வேண்டும்.

சம்பளம்: மாதம் ரூ.25,500 - ரூ.81,100

பணி: சுஹானி

காலியிடங்கள்: 01

வயது வரம்பு: 30 வயதுக்குள் இருக்க வேண்டும்.

சம்பளம்: மாதம் ரூ.25,500 - ரூ.81,100

தகுதி: பத்தாம் வகுப்பு தேர்ச்சியுடன் மூன்று ஆண்டு பணி அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

பணி: சீனியர் டெக்ஹேண்ட்

காலியிடங்கள்: 02

வயது வரம்பு: 30 வயதுக்குள் இருக்க வேண்டும்.

சம்பளம்: மாதம் ரூ.21,700 - ரூ.69,100

பணி: என்ஜின் டிரைவர்

காலியிடங்கள்: 03

வயது வரம்பு: 35 வயதுக்குள் இருக்க வேண்டும்.

சம்பளம்: மாதம் ரூ.25,500 - ரூ.81,100

தகுதி: 8 ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சியுடன் சம்பந்தப்பட்ட பணியில் குறைந்தது 5 முதல் 10 ஆண்டுகள் பணி அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

தேர்வு செய்யப்படும் முறை: எழுத்துத் தேர்வு மற்றும் நேர்முகத் தேர்வு மூலம் தகுதியானவர்கள் தேர்வு செய்யப்படுவர்.

விண்ணப்பிக்கும் முறை: www.cbec.gov.in என்ற இணையதளத்தில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள விண்ணப்பத்தைப் பதிவிறக்கம் செய்து பூர்த்தி செய்து, அதனுடன் தேவையான சான்றிதழ்களின் நகல்களை இணைத்து பின்வரும் அஞ்சல் முகவரிக்கு தபால் அல்லது விரைவுத் தபாலில் அனுப்ப வேண்டும்.

பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்களை அனுப்ப வேண்டிய அஞ்சல் முகவரி:

The Additional Commissioner of Customs, New Custom House, Panambur, Mangaluru- 575010

மேலும் விவரங்கள் அறிய: https://www.cbic.gov.in/resources//htdocs-cbec/Recruitment%20of%20Group%20'C'%20Marine%20Wing,%20Mangalore.pdf என்ற லிங்க்கை கிளிக் செய்து பாருங்கள்.

பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்கள் சென்று சேர கடைசித் தேதி: 27.10.2021

ஆன்லைனில் விண்ணப்பிப்பதற்கான கடைசித் தேதி: 27.10.2021