வாங்க இங்கிலீஷ் பேசலாம் - 325

ஊரடங்கு பிரகடனம் செய்யப்பட்ட நிலையில் புரொபஸர், கணேஷ் மற்றும் ஜூலி புரொபஸரின் நண்பரான மன்னர் வீரபரகேசரியின் அரண்மனைக்குச் சென்றிருக்கிறார்கள். அங்கு அமைச்சரவைக் கூட்டம் நடக்கிறது. அப்போது மனிதவளத்துறை அமைச்சரும் அவருடைய மகனும் நாற்பது போராட்டக்காரர்கள் மீது தேர்களை ஏற்றிக் கொன்றதாக குற்றச்சாட்டு எழுகிறது. அவரை விசாரிக்கும் மன்னர் வீரபரகேசரி, அவருக்கு தண்டனை வழங்க முடிவெடுக்கிறார். என்ன தண்டனை என்று பார்ப்போமா?

வீரபரகேசரி மனித வளத்துறை அமைச்சரின் மகனிடம்: சரி... உன் குற்றத்தை ஒத்துக்கிறியா?

அமைச்சரின் மகன்: மன்னர் மன்னா, நான் குற்றமேதும் இழைக்கவில்லை.

வீரபரகேசரி: சரி, தேர் ஏற்றி மக்களைக் கொன்றாயா?

அமைச்சரின் மகன்: என் தேர் ஏறி அவர்கள் இறந்து போனார்கள் மன்னா. என் மீது தவறில்லை.

வீரபரகேசரி: இதோ பாரு, dont walk around in hot porridge.

கணேஷ்: இதுவரை புரிஞ்சுது, இப்போ குழப்பமாயிட்டேன். Porridge என்றால் என்ன?

ஜூலி: கஞ்சி.

கணேஷ்: என்னது கஞ்சியா? அப்போ அமைச்சரின் மகனை ஜெயிலில் கஞ்சி குடிக்க வைக்கப் போகிறாரா மன்னர்?

ஜுலி: ஹா... ஹா! இந்த இடத்தில் அந்த பொருள் வராது. Walk around in hot porridge என்றால் சுற்றி வளைத்து பேசுவது. இது ஒரு செக் மொழியில் உள்ள மரபுத்தொடர். Beat around the bush என மற்றொரு மரபுத்தொடர் உண்டே அதைப் போன்றது தான் இதுவும். அதாவது dont walk around in hot porridge என்றால் சுற்றி வளைக்காமல் நேரடியாக விசயத்துக்கு வா என்று பொருள். ஆனால் ஜெயிலில் கஞ்சி குடிப்பதற்கும் இந்த மரபுத்தொடரில் வரும் porridgeக்கும் ஒரு சம்பந்தம் உண்டு.

கணேஷ்: என்ன அது?

ஜூலி: To do porridge என்றால் சிறையில் காலம் கழிப்பது என்று அர்த்தமுண்டு.

அமைச்சரின் மகன்: ஐயோ அப்படியா? மன்னர் மன்னா. என்னைப் போல் ஓர் இளவல், இந்த ராஜ்ஜியத்தின் கிரீடத்தில் துலங்கும் ஒரு வைரமணி சிறையில் அடைக்கப்பட்டு வாடுவதா?

வீரபரகேசரி: நீ சிறையில் வாடுவது it is not my circus. It is not my monkey.

கணேஷ்: மன்னர் என்ன குரங்கு, சர்க்கஸ் பற்றியெல்லாம் பேசுகிறார்? குழப்புதே...

ஜூலி: அது போலந்து மொழியில் பிரசித்தமான ஒரு மரபுத் தொடர். இது எனக்கு சம்பந்தமில்லாத விசயம், இது என் கவலை அல்ல என்னும் பொருளில் இதைப் பயன்படுத்துவார்கள். நீ ஓர் ஒழுங்கற்ற சர்க்கûஸ கற்பனை பண்ணிப் பார். அங்கே மிருகங்கள் கூண்டுக்கு வெளியே கண்டபடி திரிந்தபடி

இருக்கும். குரங்குகள் தாவிக் குதித்தபடி ஆர்ப்பாட்டம் பண்ணும். ஒரே கலவரமாக இருக்கும். அப்போது அந்த சர்க்கஸூக்கு சம்பந்தமில்லாத ஒருத்தர் அந்த

களேபரத்தைப் பார்க்கிறார். அவரிடம் ஒரு பார்வையாளர் வந்து, ""என்ன சார் இப்பிடி பண்ணுதுங்க? நீங்க ஏதாவது பண்ணக் கூடாது?'' என்று கேட்கிறார். உடனே இவர் சொல்லுகிறார்: ""அது என் சர்க்கஸ் இல்ல, அந்த குரங்குகளும் என்னோடது இல்ல''. அப்படித்தான் இந்த மரபுத்தொடர் தோன்றியிருக்கக் கூடும்.

கணேஷ்: அந்த பெரிய கட்சித் தலைவரின் மகன் கட்சிப் பொறுப்பை ஏற்காமல் சும்மா இருக்கும்போது சில பல அறிவுஜீவிகளும், பத்திரிகையாளர்களும் "ஏன் இப்படி தேசப்பற்றோ பொறுப்போ இல்லாமல் இருக்கிறார்? இவர் இறங்கி வேலை செய்யாவிட்டால் கட்சி என்னாவது?' என புலம்புவார்கள். அப்போதெல்லாம் மக்கள் நினைப்பது இது தான் - it is not my circus, it is not my monkey.

(இனியும் பேசுவோம்)