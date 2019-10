சுற்றுச்சூழல் போராளினிகள்!

ரேச்சல் கர்சன்

அமெரிக்க கடலுயிர் ஆய்வாளர். 1962 -இல் இவர் எழுதிய "மௌன வசந்தம்' உலக சுற்றுச் சூழல் தளத்தில் மிகப்பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியது. பூச்சிக் கொல்லிகளின் பரவலான பயன்பாட்டால் வன விலங்குகளும் அவற்றின் வாழிடங்களும் மிகக் கடுமையாக பாதிக்கப்படும். இது மனித குலத்துக்கு மிகப் பெரும் அச்சுறுத்தலாக அமையும் என்னும் விழிப்புணர்வை இந்த புத்தகம் ஏற்படுத்தியது.

இவரது முதல் புத்தகம் 1941-இல் வெளியான Under The Sea Wind. 1951 -இல் The Sea Around Us என்ற நூலை வெளியிட்டார். அன்றைய அமெரிக்க அதிபர் கென்னடி, ரேச்சலின் எச்சரிக்கைகளின் சாத்தியக் கூறுகளைப் பற்றி ஆய்வு செய்ய உத்தரவிட்டார். ரேச்சலின் எச்சரிக்கைகளுக்கு ஆதரவாக ஆய்வு முடிவுகள் வெளியானதைத் தொடர்ந்தே அமெரிக்க தேசிய சுற்றுச் சூழல் சட்டத்தை காங்கிரஸ் நிறைவேற்றியது.

1970 -இல் சுற்றுச் சூழல் பாதுகாப்பு கழகத்தை (Environmental Protection Agency) நிறுவினார். இதைத் தொடர்ந்து அமெரிக்காவில் DDT என்னும் பூச்சிக் கொல்லிக்கு தடை விதிக்கப்பட்டது.

இவரது முக்கியமான நூல்கள் சில:

The Edge Of The Sea (1955), Under The Sea (1955), ரேச்சல் 1964 -இல் காலமானார்.

அமெரிக்காவின் மிக உயர்ந்த சிவிலியன் விருதான Presidential Medal Of Freedeom மறைவிற்குப்பின் இவருக்கு வழங்கப்பட்டது.

கௌரா தேவி

புகழ் பெற்ற சிப்கோ இயக்கத்தோடு தொடர்புடையவர். 1970-களில் இமய மலை முகடுகளில் வன அழிப்பு பரவலானபோதுதான், சுந்தர்லால் பகுகுணா சிப்கோ இயக்கத்தை உருவாக்கினார். கௌராதேவி தலைமையிலான பெண்களின் ஆதரவு சிப்கோ இயக்கத்துக்கு கிடைத்தது. மரங்கள் வெட்டப்படுவதை தடுப்பதற்காக, மரங்களை கட்டிப்பிடித்து நிற்கும் புதிய போராட்ட முறை பெறும் பலனளித்தது. 1974 மார்ச் 26 முதல் இரவு பகல் குழந்தைகள் , பெண்கள் உட்பட ஏராளமானோர் மரங்களை பாதுகாத்து நின்றனர்.

மேதா பட்கர்

ஒரு சமூக செயல்பாட்டாளராக அறிமுகமானார். 1989-இல் உருவான "நர்மதா பச்சோவ் அந்தோலன் சுற்றுச் சூழல் செயல்பாடுகளை நோக்கி அவரது பார்வையைத் திருப்பினார். 1979-இல் சர்தார் சரோவர் அணைக்கட்டு கட்டுவதற்கான அனுமதி வழங்கப்பட்டதைத் தொடர்ந்து நர்மதை நதியைக் காப்பாற்றும் முயற்சியில் இறங்கினார் மேதாபட்கர்.

மயிலம்மா

கேரளத்தின் பிலாச்சிமடை என்னும் கிராமத்தில் பிறந்தவர். கோகோ கோலா எதிர்ப்பு போராட்டத்தின் மூலமாக மயிலம்மா உலகின் கவனிப்புக்கு ஆளானார். கோகோகோலா நிறுவனத்தால் கிணறுகள் மாசடைந்ததைத் தொடர்ந்து, மயிலம்மா தலைமையில் கோகோகோலா எதிர்ப்பு இயக்கம் உருவானது. இறுதியில் கோகோகோலா நிறுவனம் மூடப்பட்டது. 2007 -இல் மயிலம்மா காலமானார்.

மோட் பார்லோ

கனடா நாட்டின் எழுத்தாளரும், மனித உரிமைப் போராளியுமான மோட் விக்டோரியா பார்லோ. தண்ணீர் பாதுகாப்பு மற்றும் உரிமை தொடர்பான செயல்பாடுகள் மூலம் உலகுக்கு அறிமுகமானார். Blue Planet

ப்ரொஜக்ட்டின் நிறுவனர்களில் ஒருவர். ஐ.நா.சபை, "தண்ணீர்: ஒரு மனித உரிமை' என்னும் கருதுகோளை ஏற்றுக் கொள்வதற்கு காரணமாக இருந்தவர் மோட்பார்லோ. வாஷிங்டனை தலைமையிடமாகக் கொண்ட Food and Water Watch அமைப்பின் தலைவர். உலகின் நீர் சிக்கலைக் குறித்த இவரது Blue Convenant என்னும் புத்தகம் வெகு பிரபலமானது. இந்நூலின் தொடர்ச்சியாக Blue Future 2013-இல் வெளியானது.

குரோ ஹார்லேம் புருண்ட்லான்ட்

நார்வே நாட்டின் சுற்றுச் சூழல் அமைச்சர் 1974 முதல் 1979 வரை . இவரது முயற்சியில்தான் ஐ.நா.வின் யு.எஸ்.வேர்ல்டு கமிஷன் ஆன் என்விரோன்மெண்ட் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் 1983-இல் துவக்கப்பட்டது. புருண்ட்லான்ட் கமிஷன் என பரவலாக அழைக்கப்படும் இந்த கமிஷனே Our Common Future இன்னும் அறிக்கையை தயாரித்து வெளியிட்டது. இந்த அறிக்கையின் அடிப்படையில்தான் 1992-இல் பூமி மகாநாடு நடைபெற்றது. இந்த அறிக்கைதான், சுற்றுச்சூழல் துறையின் முக்கிய மைல்கல்லாக கருதப்படும் நிலைத்த வளர்ச்சி (Sustainable Developement) என்னும் கருது கோளை முதன்முதலாக முன்வைத்தது. நிலைத்த வளர்ச்சியின் தாய் என்று புருண்ட்லான்ட் கருதப்படுகிறார்.

வந்தனா சிவா

இந்திய சுற்றுச்சூழல் செயல் பாட்டாளர்களில் பிரபலம். சுற்றுச் சூழலை மையமிட்டு டேராடூனில் Research Foundation For Science Technology And Ecology என்னும் ஆய்வு அமைப்பை நிறுவினார். பசுமைப் புரட்சியை தீவிரமாக எதிர்த்தார். பூச்சி மருந்து கலக்காத, நாட்டு விதைகளை பயன்படுத்தும் பரம்பரை விவசாய முறையை மேம்படுத்த முயற்சி கொண்டு வருகிறார். 1991-இல் "நவதானியம்' என்னும் அரசு சாரா அமைப்பை நிறுவினார். இயற்கை உரத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கும் நவதானியம் மூலம் சுமார் 2000 உள்ளூர் நெல் வித்தினங்கள் மீட்டெடுக்கப்பட்டுள்ளன. நாடெங்கிலுமாக 40 வித்து வங்கிகள் நிறுவவும் நவதானியத்துக்கு சாத்தியமானது. 1993-இல் ரைட் லைவ்லி ஹுட் விருது. 2010 -இல் Seed Peace Prize போன்றவை இவருக்கு வழங்கப்பட்டன. இவரது சில நூல்கள்: Water Wars: Privatisation, Pollution And Profit (2002) : Making Peace With The Earth (2013)

வங்காரி மத்தாய்

கென்யா சுற்றுச்சூழல் செயல்பாட்டாளர். 2004-இல் அமைதிக்கான நோபல் பரிசு பெறும் முதல் ஆப்பிரிக்கரும், முதல் சுற்றுச் சூழல் பெண்மணியும் இவர்தான்.

1977-இல் கென்யாவில் Green Belt Movement என்னும் அமைப்பை நிறுவினார். இந்த அமைப்பின் மூலமாக கென்யாவில் மண்ணரிப்பை தடுப்பதற்காக மூன்று கோடி மரக்கன்றுகளை நடும் திட்டம் வகுத்தார். 2003-இல் மஸின்கர க்ரீன் பார்ட்டி என்னும் கட்சியை நிறுவினார். 2003 முதல் 2005 வரை கென்யா சுற்றுச்சூழல் அமைச்சராக பதவி வகித்தார். 2011-இல் காலமானார்.

2012 -இல் Collabrative Parternership Of Forest என்னும் 14 அமைப்புகளின் கூட்டமைப்பு இவரது பெயரில் வங்காரி மத்தாய் விருதை நிறுவியது. நேபாளத்தைச் சேர்ந்த நாராயணன் காஜிரிரேஷ்டரர் என்பவரே முதன்முதலில் இந்த விருதைப் பெற்றவர்.

தொகுப்பு :

கோட்டாறு. ஆ. கோலப்பன்