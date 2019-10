கொலம்பியா பல்கலைக்கழகத்தில் தமிழ் திருநங்கையின் பெயர்...!

திருநங்கை, எழுத்தாளர், திரைப்பட - மேடை நடிகை என்ற தளங்களில் இயங்கிக் கொண்டிருப்பவர் அ.ரேவதி. இவருக்கு, நியூயார்க்கில் உள்ள கொலம்பியா பல்கலைக்கழகத்தில் இந்திய எழுத்தாளர்களுக்கு கிடைக்காத அங்கீகாரம், கிடைத்திருக்கிறது.

மாயா ஏஞ்சலோ, குளோரியா அன்ஸால்டுவா, மேயாங் சாங், úஸாரா நீல் ஹர்ஸ்டன், டோனி மோரிஸ்சன், ஷாங்கே, லெஸ்லி மர்மன் சில்கோ வரிசையில் ரேவதியின் பெயரையும் எழுதி கொலம்பியா பல்கலைக்கழக நூலகத்தின் பிரமாண்ட கட்டடத்தின் உச்சியில் சுமார் 145 அடி நீளமுள்ள மிகப் பெரிய பதாகையை மாணவர்கள் வைத்துளார்கள்.

கொலம்பியா பல்கலைக்கழகத்தின் புகழ் பெற்ற பட்லர் நூலகக் கட்டடத்தின் முகப்பில் ஹோமர், ஹெரோடோட்டஸ், சோபோகில்ஸ், பிளேட்டோ, அரிஸ்டாட்டில், டெமாஸ்தனிஸ், சிசரோ, வெர்ஜில் என்ற எட்டு ஆண் அறிஞர்கள் பெயர்களை கொட்டை எழுத்துக்களில் பொறித்து வைத்துள்ளார்கள். இந்த வரிசையில், பெண் எழுத்தாளர் அல்லது பெண் அறிஞர் பெயர் ஒன்று கூட சேர்த்து எழுதப்படவில்லை... பெண்களில் புகழ் பெற்ற படைப்பாளிகள் அல்லது அறிஞர்கள் இல்லாமலா போய் விட்டார்கள்... என்று எதிர்ப்புகளைப் பதிவு செய்து கொலம்பியா பல்கலைக்கழக மாணவ மாணவியர் 1989-இல் போராட்டம் நடத்தினர்.

அப்போது மாணவர்களே சில பெண் எழுத்தாளர்கள் அறிஞர்களின் பெயர்களை பெரிய பதாகையில் எழுதி பல்கலைக்கழகம் பொறித்து வைத்திருக்கும் எட்டு ஆண் அறிஞர்களின் பெயர் வரிசைக்கு மேலாக முதல் வரிசையாகத் தெரியும்படி பொருத்தி அழகு பார்த்தனர். சில நாட்களில், பல்கலைக் கழக நிர்வாகத்தால் அந்தப் பதாகை அகற்றப்பட்டது. மீண்டும் அது மாதிரியான பதாகை வைக்க முயற்சிகள் மாணவர் தரப்பிலிருந்து எடுக்கப்படவில்லை.

முப்பது ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு அக்டோபர் முதல் நாள் அந்த முயற்சி முளைவிட்டு, மீண்டும் ஆறு பெண் படைப்பாளர்களுடன், இரண்டு ஆண் பிரபலங்களையும் சேர்த்து புதிய பதாகையை முதல் வரிசையாக இருக்கும்படி பட்லர் நூலகக் கட்டடத்தில் மாணவர்கள் பொருத்தியுள்ளார்கள். அந்த ஆறு பெண் ஆளுமைகளுள் ஒருவராக தமிழகத்தைச் சேர்ந்த ரேவதியும் இடம் பெற்றுள்ளார். பதாகையில் இந்த ஆண்டு இடம் பெற்ற ரேவதி, மாணவர்கள் மனதில் இடம் பிடித்தது எப்படி..?

அதற்கு காரணம் 2010-இல் வெளியான ரேவதியின் சுயசரிதையான "என்னைப் பற்றிய உண்மை - ஒரு திருநங்கையின் கதை' (The Truth about me: A Hijra life story) என்ற நூல்தான். ஆங்கிலத்தில் வெளியான இந்த சுயசரிதையை பென்குவின் வெளியிட்டிருந்தது. பென்குவின் என்பதினால் நூலுக்கும் ஓர் அந்தஸ்து கிடைத்தது. அந்த நூல் வெளிநாடுகளிலும் விற்பனையாகியது. கொலம்பியா பல்கலைக்கழக நூல்நிலையத்திலும் இடம் பெற்றது. அதை வாசித்த பல நூறு மாணவர்கள்... ரேவதியை மனதிற்குள் ஏந்தினர்.. இந்த ஆண்டு உலகப் பெண் ஆளுமைகளில் ஒருவராக கெளரவித்துவிட்டனர். ரேவதியின் பெயரை பதாகையில் ஆறாவதாக எழுதி உலகுக்கும் அறிவித்துவிட்டனர்.

திருநங்கையிலிருந்து எழுத்தாளராக அவர் நடத்திய பயணம் குறித்து மனம் திறக்கிறார்:

"நான் கடந்து வந்த பாதை முட்கள் நிறைந்ததாக இருந்தது. எல்லா திருநங்கைகளும் அப்படித்தான் அனுபவித்திருப்பார்கள். எனது சொந்த ஊர் நாமக்கல் பக்கம். பெற்றோர் வைத்த பெயர் துரைசாமி. ஐந்தாம் வகுப்பு படிக்கும் போதுதான் பால்திரிபு நிலை குடி கொள்வதை உணர்ந்தேன். வீட்டிலிருந்து ஒதுக்கப்பட்டதினால் திசை மாறிய பறவையானேன். இந்தியா முழுவதும் சுற்றி வந்தேன். எல்லா இடத்திலும் எல்லாவகை பிரச்னைகள்.

1999- வாக்கில் பெங்களூருவில் செயல்படும் "சங்கமா' அமைப்பில் அபயம் தேடினேன். அங்கேயே வேலையும் தேடிக் கொண்டேன். என்னுள் நான் கண்ட "ரேவதியை' செதுக்கியது சங்கமாவில் இருக்கும் நூலகம்தான். ஒழுங்காக வாசிக்கத் தெரியாத... வாசிப்பதில் விருப்பம் இல்லாத ரேவதி நூல்களின் பால் ஈர்க்கப்பட்டாள். பலதரப்பட்ட நூல்களை வாசித்தேன். அப்படி வாசிக்கும் போது வெளிநாட்டு திருநங்கைகள், திருநம்பிகள் அனுபவிக்கும் சித்திரவதைகளை வெளிநாட்டு எழுத்தாளர்கள் விவரித்திருக்கும் நூல்களையும் வாசித்தேன். இந்திய திருநங்கைகள் திருநம்பிகள் படும் பாடு குறித்து இந்திய எழுத்தாளர் எழுதிய நூல் ஒன்றும் கண்ணில் படவில்லை. விசாரித்ததில் அப்படி ஒரு நூல் கூட எழுதப்படவில்லை என்று தெரியவந்தது. "ஏன் நாமே நமது அனுபவத்தை நூலாக எழுதக் கூடாது..' என்று தோன்ற.. எழுத்தாளர் பாமா தடம் காட்டி தட்டிக் கொடுத்தார். நான் எழுத்தாளினியானேன்.

எனது முதல் நூல் "உணர்வும் உருவமும்'. 2004 -இல் எழுதி முடித்தேன். திருநங்கையாக இருக்கும் ஒருவர் திருநங்கை குறித்து இந்தியாவில் முதன் முதலாக எழுதப்பட்ட நூல் என்ற அடையாளத்தை பெற்றது. திருநங்கைகளின் வாழ்க்கை , அவர்கள் சந்திக்கும் சமுதாய பிரச்னைகள், சமூகம் அவர்களை பார்க்கும் இறக்கக் கோணப் பார்வை, பல விவாதங்களுக்கு களமானது. நூலுக்குப் பல விருதுகளும் பாராட்டுகளும் வந்து சேர்ந்தன. இந்த நூல் குறித்து ஆங்கில ஊடகங்களும் எழுதின. அதன் காரணமாக பென்குவின் பதிப்பகம் "உணர்வும் உருவமும்' நூலை ஆங்கிலத்தில் மொழி பெயர்த்து வெளியிட அனுமதி கேட்டு என்னை அணுகியது. "எனது வாழ்க்கையை ஒளிவு மறைவு இல்லாமல் எழுதித் தருகிறேன். அதை ஆங்கிலத்தில் நேரடியாக வெளியிட முடியுமா' என்று கேட்டேன். "அப்படியே செய்யலாம்..' என்று பென்குவின் பதிப்பகம் சம்மதித்தது.

நான் தமிழில் எழுத பெண்ணிய எழுத்தாளர் வ.கீதா ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்த்தார். அப்படி 2010-இல் வெளியானது தான் "என்னைப் பற்றிய உண்மை - ஒரு திருநங்கையின் கதை' . இந்தப் புத்தகம் வெளிவந்த சில ஆண்டுகளில் ஸ்விட்சர்லாந்தின் ஜுரிச் பல்கலைக்கழகத்தில் பேச அழைத்தார்கள். ஜெய்ப்பூரில் நடக்கும் இலக்கிய விழாவின் சார்பில் லண்டன் நகர் அழைத்துச் சென்றார்கள்.

இந்த நூலுக்கு கிடைத்த வரவேற்பு கண்ட எனது நண்பர்கள், தோழிகள் "இந்த நூல் தமிழ் மொழியிலும் வெளிவர வேண்டும் ..' என்று வற்புறுத்தினார்கள். "வெள்ளை மொழி' என்ற தலைப்பில் எழுதி வெளியிட்டேன். நூலில் பல திருத்தங்களைச் செய்து உதவியவர் எழுத்தாளர் பெருமாள் முருகன். எனது வீட்டின் அருகேதான் அவர் வீடு. அதனால் நல்ல பரிச்சயம். 2008-இல் "தெனாவட்டு' தமிழ் படத்திலும் நடிக்கும் வாய்ப்பு கிடைத்தது.

எனது சுயசரிதை என்னை கொலம்பியா பல்கலைக்கழக நூலகம் வரை அழைத்து வந்துவிட்டது. அதுவும் ஏழு படைப்பு ஆளுமைகளுடன் எனது பெயரையும் இணைத்துள்ளது. கொலம்பியா நூலகத்தில் எனது நூல் இடம் பெற்றிருக்கலாம். மாணவர்களும் வாசித்திருக்கலாம். ஆனால் வாசித்த மாணவர்கள் மறக்காமல் என்னை இப்படி கோபுரத்தில் ஏற்றிவிடுவார்கள் என்று கனவில் கூட நினைக்கவில்லை.

"பாலின சமத்துவத்திற்காகக் குரல் கொடுக்கும் எழுத்தாளர்களை மக்கள் படித்தறிய வேண்டும்' என்பதற்காக, படைப்பாளிகள் எட்டு பேர்களை கொலம்பியா பல்கலைக்கழக மாணவர்கள் தேர்ந்தெடுத்தார்களாம். அக்டோபர் மாதம் முதல் நாள் நிகழ்ந்த இந்தக் கொலம்பியா சம்பவம் எனக்கு சில நாட்கள் கழித்துதான் தெரிய வந்தது. நூலகத்திலும் எனது படத்துடன் குறிப்பு ஒன்றினை எழுதி வைத்துள்ளார்களாம். இதனை மிகப் பெரிய கெளரவமாகக் கருதுகிறேன். கொலம்பியா பல்கலைக்கழகம் வரை சென்று அங்கே எழுதி வைக்கப்பட்டிருக்கும் எனது பெயரைக் கண்குளிரக் காண வேண்டும் என்கிற ஆசை உண்டு. போக வர ஆகும் செலவினை ஏற்க எனது பொருளாதாரம் இடம் கொடுக்கவில்லை.

"A life in trans activism' நூலை 2016-இல் எழுதினேன். எனது சுயசரிதையின் இரண்டாம் பாகம் என்று சொல்லலாம். தமிழில் நான் எழுத, நந்தினி முரளி ஆங்கிலத்தில் மொழி பெயர்த்தார். "சுபன்' பதிப்பகம் அந்த நூலை வெளியிட்டுள்ளது'' என்கிறார் ரேவதி.

- பிஸ்மி பரிணாமன்