பயனுள்ள வகையில் எப்படி பொழுதைக் கழிக்கலாம்!

"விழித்திரு, விலகி இரு, வீட்டில் இரு...' என்பது கரோனா பரவல் தடுப்பு விழிப்புணர்வு தாரக மந்திரம். ஊரடங்கு முடிவுக்கு வந்தாலும் நம் வாழ்க்கை முறை சகஜ நிலைக்குத் திரும்ப பல வாரங்கள் அல்லது சில மாதங்கள் ஆகலாம் என்பதே உண்மை நிலை.

தனித்திருப்பதையும், சமூக இடைவெளியைக் கடைப்பிடிப்பதையும் இனி நாம் புதிய கலாசாரமாகப் பழகிக் கொள்ள வேண்டும். உலகம் முழுவதும் மக்கள் பாதிக்கப்பட்டிருக்கும் சூழலில் இந்த பாதிப்பிலிருந்து நம்மைக் காத்துக்கொள்ளும் மந்திரம், மருந்து எல்லாமே சுகாதாரமாக நம்மைத் தனிமைப் படுத்திக்கொள்வது மட்டும்தான்.

ஒருபக்கம் கரோனா நோய்த் தொற்று அச்சம் பலருக்கும் மன அழுத்தத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. இன்னொரு புறம் வெளியில் செல்ல வாய்ப்பில்லாத விடுமுறை; வீட்டிலேயே சிறைவாசமாக பதின் பருவத்தினரை அவதிக்குள்ளாக்குகிறது. பள்ளிக் குழந்தைகளும், கல்லூரி மாணவர்களும், வேலைக்குச் செல்பவர்களும் வீட்டில் முடங்கியிருக்கும்போது எப்படி பயனுள்ள வகையில் பொழுதைக் கழிக்கலாம் என்பது குறித்து மனநல நிபுணர் வந்தனா கூறுகிறார்:

முதலில் போரடிக்காமல் இருக்க என்ன செய்யலாம்..?

நமது மூளையில் உள்ள "பயோலாஜிக்கல் கிளாக்' விடுமுறையையும், வேலை நாளையும் உணர்ந்து செயல்படக்கூடிய வகையில் நிறுவப்பட்டுள்ளது. அதைப் பின்பற்ற வேண்டும்.

எனவே, திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை வேலை நாளில் எவ்வாறு நேரத்துக்கு எழுந்து, நேரத்துக்கு சாப்பிட்டு, நேரத்தில் வேலைகளை முடித்து, நேரத்துக்கு தூங்கினோமோ அதை அப்படியே தொடரவேண்டும். சனி, ஞாயிறுகளில் விடுமுறை எடுத்துக் கொண்டு ரிலாக்ஸ் ஆக உங்கள் பணிகளைச் செய்யலாம்.

இதற்கு உங்கள் மனமும், உடம்பும் ஓர் ஒழுங்குமுறை ஒப்பந்தம் செய்து கொள்ளவேண்டும். நள்ளிரவு 1 மணி வரை உறங்காமல் விழித்திருப்பதற்கும், காலை 10 அல்லது 11 மணி வரை சோம்பலாய்த் தூங்குவதற்கும் உடம்பு இஷ்டப் பட்டாலும் மனம் அதைக் கண்டிக்க வேண்டும். அப்படி நடந்தால் அது சுய ஒழுக்கத்தின் வெளிப்பாடு.

சிலர் சுய ஒழுக்கத்துடன் இருப்பார்கள். சிலர் பிறருக்காக ஒழுக்கத்தை கடைப்பிடிப்பவர்களாக இருப்பார்கள். நல்லது என்றால் பிறர் சொல்படி நடப்பதில் தவறில்லை. ஆனால், எதற்கும் பிறரையே நம்பி இருப்பது எப்போதும் கைகொடுக்காது. சுய சிந்தனை, சுய ஒழுக்கம்தான் எப்போதும் கை கொடுக்கும்.

மன மகிழ்ச்சிக்காக சிறிது நேரம் டி.வி. பார்க்கலாம். பொழுது போக்கலாம். அதுவே முழு நேர வேலையாக இருந்தால் "காலத்தை வீணாக்குகிறோம்' என்ற குற்ற உணர்ச்சி மனத்தை உறுத்த வேண்டும். அந்த உறுத்தல் உங்களை கடமையை நோக்கி இழுத்துச் செல்லும் கருவியாக அமையும்.

சிலரை உறக்கத்திலிருந்து எழுப்ப வேண்டும் என்றால் பேரைச் சொல்லி அழைத்தால் எழுந்து விடுவார்கள். சிலரை உலுக்கி எழுப்ப வேண்டும். சிலரை தட்டிக் கொடுத்து திருத்தலாம். சிலரை அதட்டினால்தான் திருத்த முடியும். வளரும் குழந்தைகளுக்கு ஒழுக்கத்தை கற்பிக்க இதுவே உகந்த நேரம். இந்த ஊரடங்கு விடுப்பை வீணடிக்காமல், பல நல்ல விஷயங்களை நாம் கற்றுக்கொள்ள இயற்கை அளித்த "ஒரு பொன்னான வாய்ப்பு' என்று கருத வேண்டும். கோடை விடுமுறை என்றால் குழந்தைகளை அழைத்துக் கொண்டு "சம்மர் கேம்ப்' போவீர்கள். இந்த விடுப்பை "ஹோம் கேம்ப்' என்று குழந்தைகளுக்கு சொல்லிக் கொடுங்கள்.

பாரம்பரிய விளையாட்டுகளை குழந்தைகளுக்கு சொல்லித் தரலாம். பல்லாங்குழி, தாயம், ஏழாங்காய், பாண்டி, ஆடுபுலி ஆட்டம், புதிர் போட்டி இவை எல்லாமே சமூக இடைவெளியுடன் அமர்ந்து விளையாடக்கூடியவை. பெரியவர்களும் குழந்தைகளும் சேர்ந்து விளையாடலாம். தற்கால விளையாட்டுகளான கேரம், செஸ் இடவசதி இருந்தால் டேபிள் டென்னிஸ் போன்றவையும் விளையாடலாம்.

தையல், எம்ப்ராய்டரிங், சித்திரம் வரைதல், செடி வளர்த்தல், வீட்டைப் பராமரித்தல், வீட்டு வேலைகளில் தாய், தந்தைக்கு உதவி புரிதல் போன்ற பயனுள்ள செயல்களில் குழந்தைகளைப் பழக்கப்படுத்தலாம். ஸ்கூல் மாதிரி ஒவ்வொரு 45 நிமிடங்களுக்கும் ஒவ்வொரு புரோகிராம் குழந்தைகளுக்கு பிரித்துக் கொடுக்கலாம்.

உடற்பயிற்சிகள், யோகா செய்ய நேரம் ஒதுக்கலாம். இன்றைக்கு நாம் என்ன செய்தோம்... யார் யார் நமக்கு உதவி செய்தார்கள்... யார் யாருக்கு நாம் நன்றி செலுத்த வேண்டும்... என்பதை டைரியில் எழுதலாம். நாளைக்கு நாம் என்னென்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை எழுதும்போது மனதுக்குள் ஒரு திட்டமிடல் உருவாகும். அந்தத் திட்டம் நமது செயலைச் செம்மைப்படுத்தும்.

வீட்டு விசேஷங்களில் எடுக்கப்பட்ட ஆல்பங்களைப் புரட்டி, அதில் உள்ள உறவினர்களை குழந்தைகளுக்கு அறிமுகப் படுத்தலாம். வெளியூரில், வெளி மாநிலத்தில், வெளிநாடுகளில் இருக்கும் உறவினர்களிடம் தொலைபேசியில் உரையாடலாம். ""நீங்க அங்கே பாதுகாப்பாக இருக்கீங்களா... நாங்க இங்கே பாதுகாப்பாக இருக்கோம்... நேரில் பாக்கணும்னு ஆசைதான். ஆனா, இப்போது பயணம் செய்ய முயற்சிக்க வேண்டாம். நீங்களும் நாங்களும் இருக்கும் இடத்திலேயே இருப்பதுதான் பாதுகாப்பு'' என்று பாசிட்டிவ் எண்ணங்களைப் பகிர்ந்து கொள்ளலாம்.

உங்கள் மனதில் எதிர்மறையான (நெகட்டிவ் தாட்ஸ்) எண்ணங்கள் தோன்றும் போது, மனதுக்குள் ‘‘STOP'' என்று கூறுங்கள். (S - stop your thoughts, T - think about your thoughts (diversion first and then analyse) O-Options and choice it P- praise and acknowledge yourself toincrease confidence)

அடுத்து நீங்கள் அமர்ந்திருக்கும் இடத்தை மாற்றலாம். பாட்டு கேக்கலாம். போட்டோகிராபி அல்லது உங்களுக்குப் பிடித்தமான கலைகளில் கவனம் செலுத்தலாம். புத்தகக் கண்காட்சிக்கு சென்று ஆசை ஆசையாக வாங்கி வைத்தும் இன்னும் படிக்காமல் இருக்கும் புத்தகங்களை இப்போது எடுத்துப் படிக்கலாம். மகிழ்ச்சியான மனநிலையை அடைவதற்கு நம் உடம்பில் இயற்கையாக அமைந்துள்ள ஹாப்பி ஹார்மோன்ஸ் (Endorphins) நமக்கு உதவுகின்றன.

மன அழுத்தம் ஏற்படும் போது சிறிய பயிற்சிகளின் மூலம் நாம் அதிலிருந்து விடுபட உதவுவதும், நமது உடம்பை ரெகுலேட் செய்வதும் இந்த ஹாப்பி ஹார்மோன்ஸ்தான். இந்த விடுமுறையில் நாம் நிச்சயமாக நமக்குள் இருக்கும் ஒரு புதிய திறமையைக் கண்டறிய முடியும். அறிவையும், ஆரோக்கியத்தையும் வளர்த்துக் கொள்ள முடியும். ஆர்வமும், முனைப்பும் இருந்தால் போதும்.

இதுவரையில் எனக்கு நேரமில்லை... நேரமே போதவில்லை... என்று காலில் சக்கரம் கட்டினாற்போல் ஓடிக் கொண்டிருந்தவர்கள் இப்போது அதுபோன்ற "சாக்கு' எதையும் கூற முடியாது. இதை விட அதிகமான, அமைதியான கால அவகாசம் இன்னொரு முறை வாழ்க்கையில் கிடைக்காது என்பதை உணர்ந்து பயனுள்ள வகையில் நேரத்தைப் பயன்படுத்துங்கள்.

பொதுமக்கள் கரோனா குறித்த விழிப்புணர்வு பெறவும், இலவச ஆலோசனைகளைப் பெறவும் தமிழ்நாடு அசோசியேஷன் ஆப் கிளினிக்கல் சைக்காலஜிஸ்ட் (பஅஙஐகசஅஈம அநநஞஇஐஅபஐஞச ஞஊ இகஐசஐஇஅக டநவஇஏஞகஞஎஐநபந) என்ற அமைப்பினர் உதவி புரிந்து வருகின்றனர். மேலும் விவரங்களை ட்ற்ற்ல்://ண்ஹஸ்ரீல்.ண்ய்/ என்ற இணையதளத்தில் பார்க்கலாம்.

சந்திப்பு: ரவிவர்மா