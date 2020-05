காலத்தை காதலிப்போம்!

நம் அனைவருக்குமே ஒரு நாள் என்பது 24 மணிநேரமே என்று ஒதுக்கப்பட்ட ஒன்று. (பகல் இரவின் நேரம் பருவகாலம் தொட்டு மாறுப்பட்டாலும், புவியமைப்பின் தன்மையால் சூரிய நேரம் மாறுப்பட்டாலும் ஒரு நாள் என்பது பூமியில் 24 மணி நேரம் மட்டுமே ) இந்த வரையறுக்கப்பட்ட மணித்துளிகளுக்குள் சிலர் மட்டும் வெற்றியாளராய் வலம் வருவது காலத்தை அவர்கள் கைக்குள் வைத்திருப்பதே காரணம்.

Good time management requires an important shift in focus from activities to results: being busy isn't the same as being effective. (Ironically, the opposite is often closer to the truth.)

எவ்வளவு உண்மையான வார்த்தைகள். A Good Start is Half Done என்று சொல்லுவார்கள் . திட்டமிடப்பட்டு தொடங்கும் யாவும் வெற்றியை நோக்கியே பயணிக்கும் என்பது பிரபஞ்ச உண்மை.

நேரமில்லை என்று யார் வேண்டுமானாலும் அலுத்துக் கொள்ளட்டும். ஆனால், விவசாயி, தொழில்புரிவோர், கல்வியாளர், மருத்துவர் இவர்களின் நேரமின்மை என்பது உடனே தீர்க்கப்பட வேண்டிய பிரச்னையாகும்.

ஏனெனில், உங்களது நேரமின்மை என்பது எதிர்கால செயல்பாடுகளை முடக்கிவிடும். இதனால் பாதிக்கப்படுவது நாட்டின் வளர்ச்சிதான். ஆகவே, இதைக் களைவது முக்கியம்.

ஒரு நிறுவனத்தின் செயல்பாடுகள் இரண்டுதான். ஒன்று வழக்கமான செயல்பாடுகள் மற்றொன்று மேம்பாட்டு செயல்பாடுகள்.

பொதுவாக ஒரு நிறுவனம் வழக்கமான செயல்பாடுகளுக்கு 60 சதவீத நேரத்தையும், மேம்பாட்டு செயல்பாடுகளுக்கு 40 சதவீத நேரத்தையும் ஒதுக்க வேண்டும்.

ஆனால் உண்மையில் என்ன நடக்கிறது? தவறான நேர ஒதுக்கீட்டுத் திட்டமிடல் காரணமாக, 100 சதவீத நேரத்தையும் வழக்கமான செயல்பாடுகளுக்கு ஒதுக்க வேண்டி இருக்கிறது. சில நிறுவன தலைவர்களுக்கு அதுவும் போதவில்லை. பிறகு எப்படி வளர்ச்சியைப் பற்றி தலைவர்கள் யோசிப்பது, திட்டமிடுவது?, செயல்படுவது?

நேர ஒதுக்கீட்டை, இரண்டாக செய்ய முடியும். செயல்பாடுகள் சார்ந்தது மற்றும் நபர்களைச் சார்ந்தது. முதலில் செயல்பாடுளை அடிப்படையாகக் கொண்ட நேர ஒதுக்கீட்டைக் காண்போம். உங்களது அனைத்து செயல்பாடுகளையும் வரிசையாக எண்கள் போட்டு எழுதுங்கள். இருபதானாலும் சரி, இருநூறு ஆனாலும் சரி. எழுதிவிட்டீர்களா? இப்போது அதை, கீழே உள்ளது படி வகைப்படுத்துங்கள்:

உடனே செய்ய வேண்டியது

பிறகு செய்து கொள்ளலாம்

எப்போது வேண்டுமானாலும் செய்து கொள்ளலாம்.

முற்றிலும் நிராகரித்து விடலாம்.

இதன்படி வகைப்படுத்தி விட்டீர்களெனில், உடனே செய்ய வேண்டிய செயல்பாடுகள் அதாவது விகிதம் மிகவும் குறைவாக இருப்பதை நீங்கள் கண்டுகொள்ளலாம். முற்றிலும் நிராகரித்து விடக்கூடிய பணிகள் நிறைய இருப்பதையும் நீங்கள் உணரலாம். எதை, எப்போது செய்வது, எந்த செயல்களுக்கு முக்கியத்துவம் அளிப்பது, எந்த செயல்களுக்கு முழுக் கவனம் செலுத்துவது என்ற திட்டமிடல் மட்டுமே நமக்கு நன்மை தரும்.

கார்பரேட் உலகில் யாரும் கடின உழைப்பிற்கு மதிப்பளிப்பது இல்லை என்பதே உண்மை. அதற்கான தேவையும் குறைந்து விட்டதாகவே தோன்றுகிறது. எல்லாம் எதிர்பார்ப்பது "ஸ்மார்ட் வொர்க்'. கொடுக்கப்பட்ட காலத்தில் கொடுக்கப்பட்ட வேலையை கணக்கச்சிதமாக முடித்து கொடு, பின் உன்னை பற்றிக் கவலை இல்லை என்பதே அனைவரும் எதிர்பார்ப்பது.

எல்லோருக்கும் ஒரே மாதிரியாக 24 மணி நேரத்தைத்தான் கொடுத்திருக்கிறார் கடவுள். சிலர் அந்த நேரத்தைக் கச்சிதமாகப் பயன்படுத்தி நிறைய விஷயங்களைச் சாதித்துக் கொள்கிறார்கள். சிலரோ எல்லா வேலைகளையும் டென்ஷனோடு ஆரம்பித்து சரியாக முடிக்கவும் முடியாமல் சொதப்பி விடுவார்கள். ஒரு சிலரால் முடிந்த விஷயம் ஏன் பெரும்பாலானவர்களால் முடியவில்லை என்று பார்த்தால், அவர்களுக்கு நேரத்தைப் பயன்படுத்தும் சூட்சுமங்கள் தெரியவில்லை என்பது தான் உண்மை.

சரி எங்கிருந்து இந்த டைம் மேனேஜ்மெண்ட் பழக்கத்தை தொடங்கலாம். ஐந்தில் வளையாதது ஐம்பதில் வளையுமா என்ன ? குழந்தையில் இருந்தே தொடங்குதல் நலம் . அதிக கட்டுபாடுகளுடன் வளர்த்தெடுக்கும் பிள்ளைகள் பிற்காலத்தில் ஒன்று அதி நல்லவனாகவோ அல்லது கட்டுப்பாடு அற்ற கயவர்கள் போல மட்டுமே மாறுவதாய் மனநல மருத்துவர்களின் கணிப்பு சொல்கிறது.

சின்னச் சின்ன அன்பாலும், பாராட்டுகளிலும் சொல்லும் யாவும் குழந்தைகளின் மனதில் பசுமரத்தாணி போல் பதியம் இட்டு வளரும் . இவ்வளவு நேரம் படிப்புக்கும், விளையாட்டுக்கும் நேரம் ஒதுக்குதல் நலம் என்றே சொல்லி புரியவைப்பதோடு தேர்வு முடிவுகள் வரும்போது அதை அவர்களுக்கு பாராட்டாய் சொல்லுதல் நல்ல பலன் கிடைக்கும்.

எந்தெந்த சமயங்களில் பெண்கள் டென்ஷனாகிறார்கள்?

காலை நேரத்துப் பரபரப்பு (குழந்தைகளை பள்ளிக்கு, கணவரை வேலைக்கு அனுப்பும் சமயத்தில் தலை கிறுகிறுத்துப் போகும்).

வேலைக்கு செல்லும் பெண்களாக இருந்தால் கணவர் குழந்தைகளை ஆஃபீசுக்கு அனுப்பிவிட்டு, தானும் ரெடியாகி அரக்கப் பரக்க பஸ் பிடிக்க ஓடும் சமயங்கள். இந்த இரண்டு பிரச்னைகளையும் அநேகமாக எல்லாப் பெண்களும் சந்தித்து வருகிறார்கள்.

காலை நேரத்துப் பரபரப்பை எப்படி சமாளிப்பது?

திட்டமிடுங்கள்... அதுதான் உங்கள் டென்ஷனைக் குறைக்க முதல் வழி. யூ.கே.ஜி. படிக்கும் பையன், பிஸினஸ் செய்யும் கணவர் இருவரையும் காலை ஒன்பதரை மணிக்குள் கிளப்ப வேண்டும். இதற்காக முந்தைய நாள் மாலையில் டி.வி. பார்த்துக் கொண்டே மறுநாளைக்குத் தேவையான காய்கறிகளை நறுக்கி வைத்து விடுங்கள்.

சமைக்கும்போது குழப்பம் வரவே கூடாது. உருளைக்கிழங்கு பொரியல், சாம்பார் வைக்க வேண்டும் என்று முதல் நாள் முடிவு செய்து விட்டால் அதிலிருந்து மாறக் கூடாது. ஏனென்றால் காலை நேரப் பரபரப்பை குழப்பங்கள் ரொம்பவே அதிகப்படுத்திவிடும்.

அதேபோல் முதல் நாளே குக்கர் வைக்கத் தேவையான அரிசி, பருப்பைக்கூட தனித் தனியாக எடுத்து வைத்து விட்டால் சமையல் சுலபமாகிவிடும்.

வாணலியில் கடுகை வெடிக்க விட்டு விட்டு கறிவேப்பிலை எடுக்க, கொத்துமல்லி எடுக்க என்று ஒவ்வொன்றுக்காகவும் ஃப்ரிட்ஜை நோக்கி ஓடி வருவதைத் தவிர்த்து விடுங்கள். நேர விரயத்தோடு கால்வலியும் வரும். அதனால் சமைக்கத் தேவையான அத்தனை பொருட்களையும் தயாராய் எடுத்து வைத்துக் கொண்டு சமையுங்கள்.

வாட்டர் பாட்டில், ஷூ, சாக்ஸ், டிஃபன் பாக்ஸ், ஸ்நாக்ஸ் பாக்ஸ் முதலியவற்றை நீங்கள் எடுத்துக் கொடுக்காமல், தாங்களே எடுத்துக் கொள்ளும்படி உங்கள் குழந்தைகளைப் பழக்குங்கள். ஏனென்றால் இது மாதிரியான சின்னச் சின்ன வேலைகள் தான் காலை நேரத்து டென்ஷனை அதிகப்படுத்தும்.

ஒவ்வொரு பொருளும் அதற்குரிய இடத்தில் சரியாக வைக்கப்பட வேண்டும். அதுமட்டுமில்லாமல் ஒவ்வொரு முறை எடுத்துப் பயன்படுத்திய பிறகும் மீண்டும் எடுத்த இடத்தில் அந்தப் பொருளை வைக்க வேண்டும்.

இந்த சூட்சுமத்தை சரியாகக் கையாண்டால் இல்லத்தரசிகள் கையில் எக்கச்சக்கமான மணித் துளிகள் தவழும்.

இதை திட்டமிடல் மூலம் இலகுவாக சரி செய்யலாம்.



கிடைக்கும் நேரத்தை எப்படி பயன்படுத்தலாம்..

என்னென்ன வேலைகளுக்காக எவ்வளவு நேரத்தை செலவழிக்கிறோம்?

தேவையில்லாமல் பொழுதை போக்கும் நேரங்கள்.

தேவைக்கும் குறைவாக இருக்கும் நேரங்கள்

வருங்காலத் தேவைகள்

வருங்காலத்திற்காக தயாராக என்ன செய்யலாம்?

தன்னிடம் குறைவாக இருக்கும் திறனை, கிடைக்கும் நேரத்தைக் கொண்டு எப்படி மேம்படுத்துவது?

போன்ற கேள்விகளுக்கான விடைகளை ஆராய்ந்தால், நேர திட்டமிடல் குறித்த ஒரு தெளிவான வரையறைக்குள் வர முடியும். திட்டமிடல் குறித்த இந்த வரையறை எதிர்காலத்திற்கான முடிவுகளை எடுக்கும்போது மிகவும் துணை புரியும்.

ஏனெனில் உங்கள் மூளைக்குள் எப்பொழுதும் ஒரு கடிகாரம் ஓடிக்கொண்டே இருக்கிறது. அதுவும் நீங்கள் முடிவுகளை எடுக்கும்பொழுது அது உங்களை வேகமாக இயங்க கட்டாயப்படுத்துகிறது.

நேர மேலாண்மையே சுறுசுறுப்பையும், செயல் திறனையும் அதிகரிப்பதில் முக்கிய பங்காற்றுகிறது. கிடைக்கும் சுறுசுறுப்பும், தெளிவான திட்டமிட்ட செயல் வேகமும் நம்மை முன்னேற்றத்திற்கான வழியில் அழைத்துச் செல்லும்.

நேரத்தை வீணாக்குவது என்பது வேண்டாத செயலை செய்வது மட்டுமல்ல, வேண்டிய செயலை செய்யாமல் இருப்பதும்தான். நேர மேலாண்மைப்பற்றி இன்னும் நிறைய சொல்லலாம். ஆனால், இப்போதைக்கு நேரம் அவ்வளவு தான். காலத்தை காதலிப்போம்.