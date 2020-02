மேக்-அப் என் உயிர் மூச்சு! - கிரேஸ் வாணி

அழகுக்கு அழகு!

ஒருவரை அழகாக காண்பிப்பதற்கு ஒப்பனை அவசியம். அதுவும் பெண்கள் என்றால் நிச்சயம் வேண்டும். இந்த உலகில் அழகின் அவதாரமே பெண்கள் தான் என்று சொன்னால் அது மிகையில்லை. அப்படித்தான் ஒப்பனை கலைஞர் கிரேஸ் வாணி எப்பொழுதும் சொல்வார். இந்த சந்திப்புக்கு முன் அவரிடம் பேசும்போது இதையே வலியுறுத்தினார்.

எப்படி என்று கேட்டபோது, "அதுதான் இறைவன் படைப்பு. அதைத்தான் எங்களைப்போன்ற ஒப்பனை கலைஞர்கள் இன்னும் அழகுப்படுத்த முயற்சி செய்கிறோம். ஒப்பனை என்பது அழகற்றவர்களை அழகாக்குவது அல்ல. என்னை பொருத்தவரை அழகற்றவர்கள் என இந்த உலகில் யாருமே கிடையாது. எல்லோருமே அழகானவர்கள்தான். ஒருவருக்கு ஏதாவது ஓர் அங்கம் சிறப்பாக தோன்றும். பார்க்கும் கண்கள் வழியே பார்த்தால் எல்லாமே அழகு தான்.

ஆங்கிலத்தில் ஒரு பொன்மொழி உண்டு. Beauty lies in the eyes of the beholder. அது மாதிரி பார்க்கும் நபரின் கண்களுக்கு எது அழகு என்று தோன்றுகிறதோ அதுவே அழகு.

ஒருவருக்கு புருவம் அழகாக இருபது போல் தோன்றும். வேறு ஒருவருக்கு, கண்கள், மற்றும் சிலருக்கு உதடு, சிலருக்கு அழகு என்றால் முழு உருவம் என்று சொல்வார்கள். நமது கவிஞர்களும் புலவர்களும் கூட பெண்களைப் பற்றி பாடும் போது இதைதானே எப்பொழுதும் கூறுவார்கள். "அழகுக்கு மறு பெயர் பெண்ணா' என்று தானே பாடி இருக்கிறார்கள். அதைத்தான் நானும் இங்கு கூற விரும்புகிறேன்.

நான் எடுத்தவுடன் இந்த அழகுக்கலையில் இறங்கவில்லை. முதலில் பெண்கள் சம்பந்தமான உடை விஷயத்தில் கவனம் செலுத்த தொடங்கினேன்; அது சிறிய வயதில். பின்னர் தையற்கலையில் இறங்கினேன். பிறகுதான் எவ்வளவு செய்தும் ஏதோ ஒன்று குறைவது போல் எனக்கு தோன்றியது. அதற்கு பிறகுதான் ஒப்பனை கலையில் முழு மூச்சாக இறங்கத் தொடங்கினேன். பிடித்துப் போகவே இது தான் எனது தொழில் என்று முடிவு செய்தேன். அதற்காக பயிற்சியும், முயற்சியும் செய்து படித்து மத்திய அரசின் அங்கீகாரத்தை பெற்ற ஒரு நிறுவனத்தில் தேர்வு எழுதி முதல் நிலையில் தேர்வு பெற்றேன். அன்று முதல் இன்று வரை சுமார் 15 வருடங்களாக இந்த தொழிலில் பல்வேறு வகையில் உழைத்து முன்னேறி இன்று ஒரு நிலைக்கு வந்திருக்கிறேன் என்றால், அதற்கு முதல் காரணம் எனது தந்தை அருள்மணிதான்.

திருமணம் செய்த பின்னர், எனது கணவர் சேவியர் எனக்கு எல்லாவிதத்திலும் ஒத்துழைப்பு கொடுப்பதினால் என்னால் சென்னையில் மட்டும் அல்ல தமிழ்நாட்டின் எந்த ஒரு பெரிய நகரத்திலும் ஒப்பனை செய்து, அந்த மணமகளை அழகியாக்குகிறேன். இல்லை, இல்லை, வரும் கணவனுக்கு பிடித்தமான மணமகளாக மாற்றிக் கட்டுகிறேன்.

எனது கணவர் சேவியர் ஒரு சாக்ஸபோன் வாசிப்பதில் விற்பன்னர். அவரது தந்தை நஹஷ் தஹத்ன், சாக்ஸபோன் மட்டும் வாசிக்காமல் கிளர்நெட், ஃப்ளூட் என்று பலதரப்பட்ட வாத்தியங்களை வாசிப்பதில் வல்லவர். உலகிலேயே இப்படி ஒரே மனிதர், ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட காற்று வரும் இசைக் கருவிகளை வாசிப்பதில் வல்லவர் இவர் ஒருவர்தான் என்று கூறுவார்கள்.

என் மாமியார்தான் ஷர்மிலி. சுமார் 35 திரைப்படங்களில் நடித்துள்ளார். அவருக்கு நான் ஒப்பனை செய்தால் மகிழ்வா ர்கள். ஆக நானும் ஒரு கலைக் குடும்பத்தில் இருந்து வந்தவள் தான்.

என்னை எல்லோரும் மணவிழாவிற்கு மேக்-அப் செய்வதில் சிறந்தவர் என்று கூறுவார்கள். அதனால் எனக்கு "best bridal make-up women' என்று கூட பட்டம் சூட்டி உள்ளார்கள்.

ஒவ்வொரு மணமக்களுக்கும் தங்களது திருமண நாள் மறக்க முடியாத நாளாக இருக்க வேண்டும் என்று நினைப்பார்கள். அந்த நாளில் அவர்கள் அழகின் மறுபிறப்பாக தோன்றவே விரும்புவார்கள். நானும் இதுவரை 100-க்கும் மேற்பட்ட மணமக்களுக்கு அவர்கள் அழகாக தோன்ற என்னாலான முயற்சிகளை, ஒப்பனை மூலம் செய்து அவர்களை மகிழ்ச்சிக் கடலில் ஆழ்த்தி இருக்கிறேன். அதுமட்டும் அல்ல, நிச்சயதார்த்தம், சீமந்தம், பிறந்த நாள், பார்ட்டிக்கு போகும் முன் ஒப்பனை என்று எல்லாவற்றிற்கும் ஒப்பனை செய்து விடுகிறேன்.

ஒப்பனையில் பலவகை உண்டு. முக அழகை வசீகரமாக்க என்ன செய்யவேண்டும் என்று எல்லோரும் கேட்பது என் காதில் விழாமல் இல்லை. அதற்கு பல விஷயங்கள் இருக்கின்றன. முக அழகை மேலும் மெருகேற்ற முக்கியமான அழகுக் குறிப்புகளை உங்களுக்கு தருகிறேன்.

(அடுத்த இதழில்...)

- சலன்