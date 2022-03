கதை சொல்லும் குறள் - 70: நெருங்கியும்.. நெருங்காமலும்...

கதை சொல்லும் குறள் - 70: நெருங்கியும்.. நெருங்காமலும்...

By சாந்தாகுமாரி சிவகடாட்சகம் | Published on : 09th March 2022 06:00 AM | Last Updated : 09th March 2022 06:00 AM | அ+அ அ- |