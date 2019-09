முத்திரை பதித்த முன்னோடிகள்: வாலெண்டினா தெரஸ்கோவா

கம்பளித் துணிகளை உற்பத்தி செய்யும் தொழிற்சாலையில் பணி புரிந்து கொண்டிருந்த இளம்பெண், "விளாடிமிரோவ்னா' அன்று மிகவும் உற்சாகமாக இருந்தார். காரணம் சோவியத் விண்வெளிப் பயிற்சியகத்தின் தலைமை செயல் அலுவலர் அவளை விண்வெளிப்பயணத்திற்கெனப் பயிற்சி அளிக்கத் தேர்ந்தெடுத்திருப்பதாகத் தகவல் வந்தது.

அந்நாளில் ரஷ்யாவில், ஆர்வமுள்ள பல இளைஞர்களுக்கும், இளம் பெண்களுக்கும் பாராசூட்டில் குதிக்கும் பயிற்சி அளிக்கப்பட்டது. மேலும் பல பெண்கள் ராணுவத் தளவாடங்கள் உற்பத்தி செய்யும் தொழிற்சாலைகள், துப்பாக்கித் தொழிற்சாலைகளில் சேர்த்துக் கொள்ளப்பட்டனர். அங்கு அவர்களுக்கு ஆயுதங்களை உற்பத்தி செய்வதில் பயிற்சி, இயக்குவதில் பயிற்சி அளிக்கப்பட்டது. போர் ஏற்படும் காலங்களில் சமாளிக்க வேண்டி இத்தகைய பயிற்சிகள் அளிக்கப்பட்டன.

துணித் தொழிற்சாலையில் வேலை நேரம் போக மீதி நேரங்களில் விளாடிமிரோவ்னா பாராசூட் பயிற்சி பெறுவதிலேயே குறியாய் இருந்தார். முறையான கல்வி அறிவு பெறாத போதும் பலவகை விமானங்கள் பற்றியும் அவை செயல்படும் முறை பற்றியும் அவர் முழுமையாக அறிந்திருந்தார். முதன் முறையாக 1959 ஆம் ஆண்டு மே 21 ஆம் நாள் பாராசூட் மூலமாகத் தரை இறங்கியபோது அவருக்கு வயது 22 மட்டுமே!

"செர்ஜி கோரல்யோவ்' என்ற விண்வெளிப் பயிற்சி அதிகாரி பெண்களுள் யாராவது ஒருவரை விண்வெளிக்கு அனுப்பலாம் என்ற யோசனையை அந்நாளைய ரஷ்ய அதிபர் குருஷ்சேவ் அவர்களிடம் முன்வைத்தார். குருஷ்சேவ் இதனை ஏற்றுக் கொண்டார். காரணம் வல்லரசான அமெரிக்கா, ரஷ்ய வீரர் "யூரி ககாரின்' 1961 ஆம் ஆண்டு முதன் முதலில் விண்வெளியில் பறந்த தகவலை அறிந்து வியந்து போயிருந்தது.

அமெரிக்கர்களை மேலும் வியப்பூட்டவும், ரஷ்யாவின் திறமையை உலகம் அறியச் செய்யவும் இந்த வாய்ப்பு பயன்படும் என நினைத்தார். சரி!....பயிற்சி அளிக்க அரசு தயார்! விண்வெளியில் பறக்க எந்தப் பெண் முன்வருவார்?...யாரை அழைப்பது?....அப்படியே முன்வந்தாலும் கடுமையான பயிற்சிகளை ஒரு பெண்ணால் மேற்கொள்ள முடியுமா? எனப் பல்வேறு கேள்விகள் அவர் மனதில் எழுந்த வண்ணம் இருந்தன. இத்தனைக்கும் இந்த முயற்சி படு ரகசியமாக மேற்கொள்ளப்பட்டது!

கோரல் யோவ் பாராசூட்டில் குதித்துப் பயிற்சி பெறும் பெண்களை விண்வெளிப் பயணத்திற்குத் தேர்ந்தெடுக்கலாம் என்று யோசனை கூறினார்.

அதன்படி 5 பெண்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டனர். அவர்களுள் ஒருவர்தான் பின்னாளில் "வாலெண்டினா தெரஸ்கோவா' என்று அழைக்கப்பட்ட "விளாமிடிரோவ்னா' ஆவார்.

தெரஸ்கோவா மத்திய ரஷ்யாவில் பிறந்தவர். தந்தை ராணுவத்தில் பீரங்கி ஓட்டுனர். தாயார் தொழிற்சாலை ஒன்றில் பணி புரிந்தார். அவர்கள் பெலாரஸிலிருந்து புலம் பெயர்ந்தவர்கள். அவரது தந்தை ஃபின்லாந்திற்கும், ரஷ்யாவிற்கும் இடையே நடைபெற்ற போரில் வீரமரணமடைந்தார். தன் தந்தையின் அஞ்சா நெஞசமும், உடல் வலிமையும் தெரஸ்கோவாவிடம் இயற்கையாகவே காணப்பட்டன. சுட்டிப்பெண்ணாய் இருந்த தெரஸ்கோவா தனது 8 ஆவது வயதில்தான் பள்ளியில் சேர்ந்தார். குடும்ப வறுமையின் காரணமாக 16 ஆவது வயதில் பள்ளிப் படிப்பைக் கை விட்டுத் தொழிற்சாலை ஒன்றில் வேலைக்குச் சேர்ந்தார். பாராசூட்டிலிருந்து தரை இறங்கும் பயிற்சியிலும் ஈடுபட்டார்.

பாராசூட்டில் இருந்து குதிப்பது அவருக்கு மிகவும் பிடித்திருந்தது! அதிக வேகம், அளவு கடந்த உயரம், இருள் என எது குறித்தும் அவருக்கு அச்சமே இல்லை!

பாராசூட் பயிற்சி பெறும் ஆண்கள் இரவிலும் பயிற்சி பெறுவர். பெண்களுக்குப் பகலில் மட்டுமே பயிற்சி அளிக்கப்படும். இதை மாற்ற முடிவு செய்த தெரஸ்கோவா இரவில் பயிற்சி செய்யச் சென்றார். அவரது பயிற்சியாளர் முதலில் இதை அனுமதிக்கவில்லை. அவரது தொடர் வற்புறுத்தல் காரணமாக பயிற்சி அளிக்கச் சம்மதித்தார். பாராசூட்டின் மூலம் தரை இறங்கிய தெரஸ்கோவா நேரே "வோல்கா'

(VOLGA) நதியில் குதித்து விட்டார். எதற்குமே அஞ்சாத அவர் "கடுங்குளிர் என் உயிரைப் பறித்துவிடுமோ என்று அஞ்சினேன்!' என்றார் தன் பயிற்சியாளரிடம்!

1963 ஆம் ஆண்டு ஜூன் 16 ஆம் நாள் ரஷ்ய விண்வெளி ஆராய்ச்சியில் ஒகு புதிய வரலாறு படைக்கப்பட்டது. உலகில் உள்ள அத்தனை பெண்களும் பெருமைப்படத்தக்கதொரு நிகழ்வை சாத்தியமாக்கினார். தெரஸ்கோவா! ஆம்! விண்வெளியை வாஸ்டாக்-6 என்ற விண்கலம் மூலம் அடைந்தார்! ரஷ்யா மற்றும் பிற ஐரோப்பிய நாடுகள் அவரது வெற்றியைக் கொண்டாடின!

வாஸ்டாக் - 6 விண்கலம் ரஷ்யாவின் தெற்கு சைபீரியப் பகுதியில் உள்ள "அட்லாய்' என்ற இடத்தில் தரை இறங்கியது! விண்வெளியில் உடல் எடை குறைவாக இருக்கும் . ஆனால் காற்று மண்டலத்தை அடைந்தவுடன் புவி ஈர்ப்பு விசை காரணமாக உடல் எடை அதிகரிக்கத் தொடங்கும். இதன் காரணமாக பாராசூட்டை கட்டுப்படுத்தவும், இயக்கவும் அவர் மிகச் சிரமப்பட்டார்.

ஆச்சரியம் அடைந்த அமெரிக்காவோ ஒரு பார்வையாளர் நிலையில் கவனித்துக் கொணடிருந்தது. விண்வெளியில் அவர் மூன்று நாட்கள் பயணம் செய்து பூமியை 48 முறை சுற்றி வந்தார். இந்தச் சாதனையைச் செய்தபொழுது அவருக்கு 26 வயது மட்டுமே! அது மட்டுமல்ல! மிக இளம் வயதில் விண்வெளிக்குச் சென்று வந்த வீராங்கனை என்ற பெருமை கிடைத்தது!

அவரை கெளரவிக்க நினைத்த ரஷ்ய அரசு, "தங்களுக்கு என்ன வேண்டும்?' என்று கேட்டது. பின்லாந்து போரில் தன் தந்தை இறந்த இடத்தில் ஒரு நினைவுச் சின்னம் எழுப்ப விரும்புவதாகக் கூறினார். ஃபின்லாந்து மற்றும் ரஷ்ய எல்லையில் "லெமட்டி' (LEMETTI) என்ற இடத்தில் அவரது நினைவிடத்தை அமைத்தது ரஷ்ய அரசு!

பின்னாளில் விண்வெளி வீரர்களுக்கும் பயிற்சி அளிக்கத் தேவையான கல்வித் தகுதியை அவர் பெற வேண்டியிருந்தது. ஆகவே விண்வெளிக்குச் சென்று வந்த பிறகே தன் உயர்கல்வியத் தொடர்ந்தார். விண்வெளிப் பொறியியல் வல்லுனர் (COSMONAUT ENGINEER) பட்டப் படிப்பை முதல் வகுப்பில் தேறினார். 1996 ஆம் ஆண்டு வரை ரஷ்ய விண்வெளிப் பயிற்சியகத்தில் பயிற்றுனராகப் பணியாற்றினார். 1997 ஆம் ஆண்டு ஓய்வு பெற்றார்.

1966 முதல் 1974 வரை ரஷ்ய அரசியலில் முக்கிய பங்காற்றினார். ரஷ்ய அரசால் "உலக அமைதிக் கழகத்தின்' (WORLD PEACE COUNCIL) உறுப்பினராக நியமிக்கப்பட்டார்.

"ரஷ்யக் கதாநாயகர்' (HERO OF THE UNION) என்ற பெருமை மிகு உயரிய விருது இவருக்கு அளிக்கப்பட்டது.

தெரஸ்கோவா விண்வெளியில் பயணித்த 50 ஆம் ஆண்டு நிறைவு விழாவில் ரஷ்ய அதிபர் விளாடிமிர் புடின், ரஷ்யாவின் மிக உயரிய விருதாகிய "ஆர்டர் ஆஃப் அலெக்ஸாண்டர் நெவ்ஸ்கி' (ORDER OF ALEXANDER NEVSKY) என்ற விருதை வழங்கி கெளரவித்தார்.

தொழில் நுட்ப வசதிகள் ஏதுமற்ற அந்தக் காலத்திலேயே பெண்களால் சாதிக்க முடியும் என்று காட்டிய இந்த சாதனையாளருக்குத் தலை வணங்குவோம்!

தொகுப்பு:

லக்ஷ்மி பாலசுப்ரமணியன், கடுவெளி.