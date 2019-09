முத்திரை பதித்த முன்னோடிகள்! சலீம் அலி!  

உலகில் எத்தனை பறவை இனங்கள் உள்ளன? அவை ஏன் ஒரு நாட்டிலிருந்து மற்றோர் நாட்டிற்கு இடம் பெயர்கின்றன? என்பன போன்ற கேள்விகள் மனிதனுக்குத் தோன்ற ஆரம்பித்தன. எனவே பறவைகள் பற்றிய ஆராய்ச்சியை மனிதன் மேற்கொள்ள ஆரம்பித்தான். இத்தகைய பறவை ஆராய்ச்சி பற்றிய துறைக்கு "ஆர்னித்தாலஜி' (0RNITHOLOGY) என்று பெயர்.

ஆங்கிலேயர்கள் மட்டுமே ஈடுபட்டிருந்த இத்துறையில் இந்தியர் ஒருவரும் ஈடுபட்டு சாதனை புரிந்துள்ளார்! அவர்தான் "சலீம் அலி' என்று அழைக்கப்பட்ட "சலீம் மொய்சுதீன் அப்துல் அலி' (SALEEM

MOIZUDIN ABDUL ALI) ஆவார்.

முதன் முதலாகப் பறவைகள் பற்றிய கணக்கெடுப்பை இந்தியாவில் நிகழ்த்தியவர் இவரே. பறவைகள் பற்றி இவர் எழுதிய நூல்கள் விலங்கியல் பாடத்தின் வழிகாட்டியாக விளங்குகின்றன. "சலீம் அலி' 12.11.1876 அன்று மும்பையில் பிறந்தார். அந்நாட்களில் பறவைகளை வேட்டையாடுவது மிகப் பிரபலமான பொழுது போக்காக இருந்தது. அப்படி வேட்டையாடிய பறவைகளை பதப்படுத்தி வீடுகளில் வைத்திருப்பது கெளரவமாகக் கருதப்பட்டது.

"பம்பாய்' என்று அழைக்கப்பட்ட "மும்பை' யில் "இயற்கை வரலாற்றுக் கழகம்' (BOMBAY NATURAL HISTORY SOCIETY) என்ற அமைப்பு இருந்தது. அங்கிருந்த அருங்காட்சியகத்தில் ஏராளமான பறவைகள் மற்றும் விலங்குகளின் பதப்படுத்தப்பட்ட மாதிரிகள் காட்சிக்கு வைக்கப்பட்டிருந்தன. சிறுவனாய் இருந்த சலீம் தான் சுட்டு வீழ்த்திய பறவை ஒன்றை இயற்கை வரலாற்றுக் கழகத்தின் உறுப்பினராய் இருந்த "மில்லர்ட்' (W.S.MILLARD) என்பவரிடம் காட்டினார். இதைப் பதப்படுத்தலாம் என்று அவர் கூறினார்.

இவ்வாறு இறந்த பறவைகளை பதப்படுத்த வேண்டியதன் அவசியம் என்ன? என்று சிறுவன் சலீம் வினவினான். இவை பின்னாளில் அழியும் நிலையில் இருக்கும் உயிரினங்களின் மாதிரியாகப் பயன்படும் என்று மில்லர்ட் கூறினார். மேலும் பறவைகளைப் பதப்படுத்தும் தொழில் நுட்பத்தையும் சலீமுக்குக் கற்றுக் கொடுத்தார்.

அன்று முதல் சிறுவன் சலீம் பறவைகளை உற்று நோக்கிக் குறிப்பெடுக்கத் துவங்கினான்.

தற்பொழுது மாநகரமாய் இருக்கும் மும்பை அந்நாட்களில் மிகப் பெரிய வளமாக இருந்தது. அப்பகுதிகளில் பறவைகள் வேட்டைப் போட்டிகள் பலமுறை நடத்தப்பட்டன. அவ்வாறு வேட்டாயாடுபவர்கள் எந்த இடத்தில், காலத்தில் எந்த இனப் பறவைகள் அதிகம் இருக்கும் என்பதை முழுமையாக அறிந்து இருப்பர். சலீமின் உறவினர் "இஸ்கந்தர் மிர்சா' (ISKANDAR MIRZA) -(பின்னாளில் பாகிஸ்தானின் முதல் குடியரசுத் தலைவர்)-- பறவைகள் பற்றி

அதிகம் அறிந்திருந்தார். அவர் சலீமுக்கு பறவைகள் பற்றிய ஆர்வத்தை அதிகம் ஏற்படுத்தினார்.

1913 ஆம் ஆண்டு பள்ளிப் படிப்பை முடித்த சலீம் பர்மாவில் இருந்த தம் குடும்பச் சொத்துக்களை நிர்வகிக்கச் சென்றார். அங்கு காடுகளில் இருந்த பறவைகளைப் பற்றிக் குறிப்பெடுத்துக் கொண்டார்.

1917 ஆம் ஆண்டு இந்தியா திரும்பிய அவர் தன் கல்வியைத் தொடர விரும்பினார். விலங்கியல் படிப்பை மேற்கொண்டார். 1926 ஆம் ஆண்டு மும்பையில் உள்ள "வேல்ஸ் இளவரசர் அருங்காட்சியகத்தில்' (PRINCE OF WALES MUSEUM) வழிகாட்டியாகச் சேர்ந்தார். ஐரோப்பா கண்டத்தில் உள்ள பறவைகள் பற்றி ஆய்வு செய்ய விரும்பிய அவர் தமது பணியிலிருந்து விலகி 1928 ஆம் ஆண்டு ஜெர்மனி சென்றார். அங்கு பல பறவை ஆராய்ச்சியாளர்களை சந்தித்த அவர் இந்திய சுதந்திரப் போராட்ட வீரர் "ஜெய்ஹிந்த் செண்பகராமன் பிள்ளை' அவர்களைச் சந்தித்தார். இச்சந்திப்பினால் இந்தியா விடுதலை பெற வேண்டும் என்ற எண்ணம் அவர் மனதில் ஆழமாகத் தோன்றியது.

அதுவரை தாம் எழுதி வந்த குறிப்புகளை ஆங்கிலேயர்களிடம் சமர்ப்பித்து வந்த சலீம் தாமே அவற்றை ஒரு தொகுப்பாக வெளியிட முடிவு செய்தார். 1930 ஆம் ஆண்டு இந்தியா திரும்பிய சலீம் இந்தியா முழுவதிலும் உள்ள பறவைகள் பற்றிய தொகுப்பைத் தயாரிக்க ஆரம்பித்தார். சுதந்திரத்திற்கு முன் நம் நாடு பல சமஸ்தானங்களாய்ப் பிரிந்து இருந்தது. ஹைதராபாத், கொச்சின், திருவிதாங்கூர், குவாலியர், இந்தூர் மற்றும் போபால் போன்ற சமஸ்தானங்களுக்குச் சென்று அங்கு ஆட்சி புரிந்த இந்திய மன்னர்களின் அனுமதியும், நிதி உதவியும் பெற்றுத் தமது பறவை ஆராய்ச்சியைத் தொடர்ந்தார்.

அந்நாளில் "ஹக் விஸ்ட்லர்' (HUGH WHISTLER) என்ற ஆங்கிலேயர் இந்தியாவின் பல பகுதிகளுக்குச் சென்று பறவைகைள் பற்றிய ஆய்வில் ஈடுபட்டு ஒரு தொகுப்பை உருவாக்கி இருந்தார். சலீம் அவரது துணையுடன் இந்தியப் பறவைகள் பற்றிய தொகுப்பை முழுமையாக உருவாக்கினார்.

விஸ்ட்லர் தமது நண்பர் ரிச்சர்ட் என்பவரை சலீமுக்கு அறிமுகம் செய்து வைத்தார். ரிச்சர்ட் ஆப்கனிஸ்தானில் உள்ள பறவைகளைப் பற்றி ஆய்வு செய்ய விரும்புவதாகக் கூறினார். சலீம் அவருடன் செல்ல விரும்பினார். இருவரும் சேர்ந்து ஆப்கனில் இருக்கும் பறவைகள் பற்றிய முதல் தொகுப்பு நூலை உருவாக்கினர்.

இவருக்கு மோட்டார் சைக்கிள் மிகவும் பிடிக்கும்! இந்தியாவின்பல பகுதிகளுக்கு மோட்டார் சைக்கிளிலிலேயே பயணம் செய்துள்ளார்.

1942 ஆம் ஆண்டு டேஹ்ராடூன் சிறையில் இருந்த நேரு, "நைனி' சிறையில் அடைபட்டிருந்த தன் மகள் இந்திரா காந்திக்கு ஒரு நூலை அனுப்பி வைத்தார். அது சலீம் அலி எழுதிய "இந்தியப் பறவைகள்' (THE BOOK OF INDIAN BIRDS) என்ற புத்தகம்! அதுவரை பறவைகள் பற்றிய ஆராய்ச்சி தேவையற்றது என எண்ணியிருந்த இந்திரா தமது எண்ணத்தை மாற்றிக் கொண்டார்.

ராஜஸ்தான் சமஸ்தான மன்னருக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியை பறவைகளுக்காக ஒதுக்க விண்ணப்பித்தார். அதுவே பின்னாளில் "பரத்பூர் பறவைகள் சரணாலயம்' ஆக அறிவிக்கப்பட்டது. அது போலவே மைசூர் மன்னர சாமராஜ உடையாருக்கும் "மாண்டியா' வில் ஒரு பகுதியை பறவைகளுக்காக ஒதுக்கும்படி விண்ணப்பித்தார். அதுவே பின்னாளில் " "ரங்கண்ணத்திட்டு பறவைகள் சரணாலயம்' ஆக மாறியது!

கோயம்புத்தூர், பாண்டிச்சேரி, கேரளத்தில் உள்ள தட்டக் காடு சரணாலயங்களுக்கு இவர் பெயர் சூட்டப்பட்டுள்ளன.

1953 ஆம் ஆண்டு "வங்காள அறிவியல் கழகம்' இவருக்கு "ஜாய் கோபிந்தா தங்கப் பதக்கம்' வழங்கியது. அலிகார் முஸ்லீம் கழகம், டெல்லி பல்கலைக் கழகம் மற்றும் ஆந்திரா பல்கலைக் கழகம் இவருக்கு "கெளரவ டாக்டர் பட்டம்' வழங்கிச் சிறப்பித்தன.

பிரிட்டிஷ் பறவை ஆராய்ச்சியாளர்கள் ஒருங்கிணைப்பு (BRITTISH ORNITHOLOGISTS UNION) என்ற அமைப்பின் மூலம் "தங்கப் பதக்கம்' பெற்ற முதல் ஆசியர் இவரே ஆவார். இவருக்கு இந்திய அரசு 1958 ஆண்டு "பத்ம பூஷண்' விருதும், 1976 ஆம் ஆண்டு "பத்ம விபூஷண்' விருதும் வழங்கி கெüரவித்தது! 1985 ஆம் ஆண்டு இவர் ராஜ்ய சபா உறுப்பினராகத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார்.

இந்தியா, பாகிஸ்தான், ஆப்கனிஸ்தான், பங்களா தேஷ் உள்ளிட்ட நாடுகளுக்கு இவர் எழுதிய நூலே பறவைகள் பற்றிய முதல் நூலாகும்!

இவர் எழுதிய " இந்தியப் பறவைகள்' என்ற நூல் தொகுப்பு பல்வேறு உலக மொழிகளில் மொழி பெயர்க்கப்பட்டுள்ளது!

1987 ஆம் ஆண்டு இச்சாதனையாளர் காலமானார்.

தொகுப்பு: என்.லக்ஷ்மி பாலசுப்ரமணியன், கடுவெளி.