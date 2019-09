முத்திரை பதித்த முன்னோடிகள்! சத்யஜித் ரே  

மக்கள் பெரிதும் விரும்பப்படும் பொழுதுபோக்கு சினிமா ஆகும். வங்களாளிகள் சினிமாவை அதிகம் நேசிக்கின்றனர். வங்காளத் திரைப்படங்களின் முழுமுதல் அடையாளமாகக் கருதப்படுபவர் இயக்குனர் சத்யஜித் ரே ஆவார்.

ஒரு ஓவியராகத் தன் வாழ்க்கையைத் தொடங்கிய சத்யஜித் ரே ஒரு எழுத்தாளர், பதிப்பாளர், இசை அமைப்பாளர் மற்றும் சிறந்த சினிமா விமர்சகர் எனப் பன்முகத் திறன் கொண்டவர் ஆவார். ஆரம்ப நாட்களில் சிறுவர் இலக்கியங்கள் படைப்பதில் அதிக ஆர்வம் காட்டினார். இவர் உருவாக்கிய இரண்டு கதாபாத்திரங்கள் "ஃபெலுடா' (FELUDA) மற்றும் "பேராசிரியர் ஷோன்கு' (PROFESSOR SHONKU) ஆகியவை இன்றளவும் வங்கத்தில் புகழ் பெற்றவை ஆகும்.

சத்யஜித் ரேயின் பாட்டனார் வங்கத்தில் ஒரு புகழ் பெற்ற எழுத்தாளர் ஆவார். அவர் சொந்தமாக அச்சகம் ஒன்றை வைத்திருந்தார். இவரது தந்தை சுகுமார் ரே அவர்களும் ஒரு புகழ் வாய்ந்த எழுத்தாளர் ஆவார். இளங்கலைப் பொருளாதாரம் பயின்ற சத்யஜித் ரே ஓவியக் கலை மீதுள்ள ஆர்வத்தால் சாந்தி நிகேதனில் சேர்ந்தார். அங்கு ரவீந்திரநாத் தாகூரிடம் நேரடியாகப் பாடம் பயிலும் வாய்ப்பு பெற்றார்.

1943 ஆம் ஆண்டு ஆங்கிலேயர்கள் நடத்திய விளம்பர நிறுவனம் ஒன்றில் (D.J.KEYMER & CO) ஓவியராகப் பணிக்குச் சேர்ந்தார். அங்கு ஆங்கிலேயர்களுக்கு அதிக சம்பளமும் இந்தியர்களுக்கு மிகக் குறைந்த சம்பளமும் வழங்கப்பட்டது. இதனால் மனம் நொந்த அவர் டி.கே.குப்தா என்ற இந்திய விளம்பர நிறுவனத்தில் சேர்ந்தார்.

அங்கு அச்சிடப்படும் புத்தகங்களின் அட்டைப் படத்திற்கு ஓவியம் வரையும் பணி வழங்கப்பட்டது. பாரதப் பிரதமர் ஜவஹர்லால் நேரு எழுதிய "டிஸ்கவரி ஆஃப் இன்டியா' நூலுக்கும் ஆங்கில எழுத்தாளர் திரு ஜிம் கார்பெட் எழுதிய "மனிதர்களை உண்ணும் குமாயூன் வாசிகள்' (MSN EATERS OF KUMAON) என்ற நூலுக்கும் அட்டைப்பட ஓவியங்கள் இவரால் வரையப்பட்டன.

சத்யஜித் ரே சினிமாவை மிகவும் நேசித்தவர். "அது ஒரு மிகவும் சக்தி வாய்ந்த ஊடகம்! அதை முறையாகப் பயன்படுத்தினால் சமூகத்தில் மறுமலர்ச்சியை ஏற்படுத்தலாம்' என்று கூறினார். எனவே தனது நண்பர்கள் சிலருடன் 1947 ஆம் கூட்டாக இணைந்து "கொல்கட்டா ஃபிலிம் சொஸைடி' என்ற அமைப்பை உருவாக்கி ஆங்கிலத் திரைப்படங்களைத் திரையிட்டார். "சைக்கிள் திருடன்' (THE BICYCLE THIEF) என்ற திரைப்படத்தால் ஈர்க்கப்பட்ட அவர் அதைப்போலவே தாமும் ஒரு திரைப்படத்தைத் தயாரித்து இயக்க எண்ணினார்.

அந்நாட்களில் "பிபூதி பூஷண் பந்தோபாத்யாய்' என்ற புகழ் பெற்ற வங்க எழுத்தாளர் ஒருவர் இருந்தார். அவர் "பதேர் பாஞ்சாலி' என்ற குழந்தை இலக்கிய நாவல் ஒன்றைப் படைத்திருந்தார். அக்கதையால் பெரிதும் கவரப்பட்ட சத்யஜித் ரே அதையே தன் முதல் படமாக அறிவித்தார்.

1952 ஆம் ஆண்டு தான் சேமித்து வைத்திருந்த சிறிதளவு பணத்தைக்கொண்டு "பதேர் பாஞ்சாலி' திரைப்படத்தை எடுக்க ஆரம்பித்தார். பணப் பற்றாக்குறையால் அப்படத்தை எடுத்து முடிக்க மூன்று ஆண்டுகள் ஆனது. 1955 ஆம் ஆண்டு வெளிவந்த அந்தத் திரைப்படம் மாபெரும் வெற்றி பெற்றது! உலகில் உள்ள அத்தனை பத்திரிகைகளும் அதை மிகச் சிறந்த படம் எனக் கொண்டாடின! "அபு' என்ற கிராமத்துச் சிறுவனின் வாழ்க்கை அனுபவங்களே அதன் கதையாகும். இதைத் தொடர்ந்து "அபராஜிதா' என்ற திரைப்படத்தை எடுத்தார். இது வெனிஸ் திரைப்பட விழாவில் "தங்க சிம்மம்' விருது (GOLDEN LION AWARD) பெற்றது! அதன் தொடர்ச்சியாக "அபுவின் உலகம்' என்ற திரைப்படத்தையும் எடுத்தார். இம்மூன்று திரைப்படங்களும் சிறுவன் அபுவைப் பற்றி இருந்தன. ஆகவே ஒவ்வொன்றும் மற்ற திரைப்படத்தின் தொடர்ச்சியாகக் கருதப்பட்டன. இம்மூன்று திரைப்படங்களும் தேசிய விருது பெற்றதோடு அல்லாமல் கேன்ஸ், பெர்லின், வெனிஸ் போன்ற சர்வதேசத் திரைப்பட விழாக்களில் ஏழு விருதுகள் பெற்றன! இந்திய சினிமாக்கள் பற்றி பிற நாடுகள் இத்திரைப்படங்களின் வாயிலாக அறிந்து கொண்டன!

1961 ஆம் ஆண்டு ரவீந்திரநாத் தாகூரின் நூற்றாண்டு விழாவைச் சிறப்பிக்கும் விதமாக நேரு சத்யஜித் ரேயை அழைத்து தாகூர் பற்றிய செய்திப் படம் ஒன்று இயக்குமாறு பணித்தார். ஆனால் தாகூர் பற்றிய புகைப்படங்கள் மற்றும் படச்சுருள்கள் குறைவாகவே இருந்தன. இதனால் படத்தை உருவாக்குவது பெரும் சவாலாக இருந்தது. இதற்கு என்ன செய்யலாம் என்று யோசித்தார். வெளிநாட்டினர் பலர் தாகூரின் அரிய புகைப்படங்கள் மற்றும் படச்சுருள்களை வைத்திருந்தனர். ஆனால் அவர்களில் பலர் இந்தியா சுதந்திரம் பெற்ற உடனேயே தமது நாடுகளுக்குச் சென்று விட்டனர்.

அரும்பாடுபட்டு அவர்களைத் தொடர்பு கொண்ட சத்யஜித் ரே அவர்களிடமிருந்து தாகூர் பற்றிய ஆவணங்களைச் சேகரித்தார். தமக்குக் கிடைத்த குறைந்த ஆவணங்களைக் கொண்டு மிகச் சிறந்த செய்திப்படம் ஒன்றை உருவாக்கினார். நேரு மற்றும் பிற தலைவர்கள் சத்யஜித் ரேயைப் பாராட்டினர்! "இந்த ஒரு செய்திப்படம் ஏறக்குறைய மூன்று முழு திரைப்படங்களின் பணிச்சுமைக்குச் சமமாகும்!' என்றார் ரே.

தமது பாட்டனார் நடத்திப் பாதியில் நிறுத்தப்பட்ட "சந்தேஷ்' என்ற சிறுவர் இலக்கிய இதழை மீண்டும் வெளியிட்டார். அதில் சத்யஜித் ரேயின் ஓவியங்கள் இடம் பெற்றன. இவர் பல சிறுகதைகளை எழுதி உள்ளார். அவை ஒரு தொகுப்பாக வங்க மொழியில் வெளியாயின. தனது பால்ய கால நாட்களை ஒரு சுயசரிதையாக எழுதினார். அது 1982 ஆம் ஆண்டு நூலாக வெளிவந்தது.

வங்க மொழி எழுத்துக்களின் வரி வடிவத்தில் இவர் சில மாறுதல்களைக் கொண்டு வந்தார். சுதந்திரத்திற்கு முந்தைய வங்க மொழி எழுத்துக்கள் பெரும்பாலும் கிறுக்கல்கள் போல் இருந்தன. இதனால் ஒலிக்குரிய எழுத்துக்களின் வரிவடிவம் ஒழுங்கற்று இருந்தது. ரே அவற்றை முறைப்படுத்தி அழகிய வரிவடிவத்தை உண்டாக்கினார். இவை "ரே கேலிகிராஃபி' என்று அழைக்கப்படுகின்றன.

வங்காளிகளின் கலாச்சார அடையாளமாக ரே கருதப்படுகிறார். டொமினிக்கன் குடியரசு இவருக்கு சிறப்பு அஞ்சல் தலை வெளியிட்டுள்ளது. இம்மாபெரும் கலைஞர் 23-4-1992 அன்று காலமானார்.

அறிந்து கொள்வோம் வாருங்கள்!

இவரது திரைப்படங்கள் 32 தேசிய விருதுகளைப் பெற்றுள்ளன. அவற்றுள் 6 திரைப்படங்கள் சிறந்த இயக்குனருக்கான விருது பெற்றவை ஆகும்!

இவர் 29 திரைப்படங்களையும், 10 செய்திப் படங்களையும், சில குறும்படங்களையும் இயக்கியுள்ளார். கண்பார்வை அற்ற ஓவியர் திரு பினோட் பிஹாரி முகர்ஜி என்பவரைப் பற்றி "தி தேர்ட் ஐ' என்ற குறும்படம் ஒன்றை இயக்கியுள்ளார். அதுவே இவரது படைப்புகளில் இவருக்கு மிகவும் பிடித்த படமாகும்!

வங்காள மொழியின் முதல் வண்ணத் திரைப்படத்தை இயக்கியவர் இவரே ஆவார். அதன் பெயர் "கன்சன் ஜங்கா' ஆகும். வெளியான ஆண்டு 1962.

1987 ஆம் ஆண்டு ஃபிரான்ஸ் நாட்டின் உயரிய விருதான "லிஜியன் ஆஃப் ஹானர்' என்ற விருது அந்நாட்டு அதிபரால் வழங்கப்பட்டது.

ஆக்ஸ்போர்டு பல்கலைக்கழகம் இதுவரை சினிமாத் துறையைச் சேர்ந்த இருவருக்கு மட்டுமே கெüரவ டாக்டர் பட்டம் வழங்கியுள்ளது. ஒருவர் சார்லி சாப்ளின், மற்றொருவர் சத்யஜித் ரே ஆவார்.

இவரது முதல் படமான பதேர் பாஞ்சாலிக்கு சித்தார் மேதை ரவிசங்கர் இசையமைத்துள்ளார்.

பதேர் பாஞ்சாலி படத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட காட்சியை எடுப்பதற்கு மட்டும் ஒரு வருடம் காத்திருந்தார். வங்காளத்தில் காட்டுப் பகுதிகளில் ஆண்டுக்கு ஒரு வகை மட்டுமே ஒரு வகை மலர் மலரும். அந்த மலரைப் பறிப்பது போன்ற காட்சி எடுப்பதற்காக ஒர் ஆண்டு காத்திருந்தார்.

வங்காளிகள் இவரை "மாணிக்தா' என்று அன்போடு அழைக்கின்றனர்.

இதுவரை உலகில் வெளியான மிகச் சிறந்த 100 படங்களுள் ஒன்றாக "பதேர் பாஞ்சாலி' உலக விமர்சகர்களால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.

தொகுப்பு: என்.லக்ஷ்மி பாலசுப்ரமணியன்,

கடுவெளி.