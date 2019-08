கருவூலம்: இந்த நூற்றாண்டின் தலை சிறந்த விஞ்ஞானி!

ஸ்டீஃபன் ஹாக்கிங்!

1942 ஜனவரி 8 ஆம் தேதி இங்கிலாந்தில் உள்ள ஆக்ஸ்போர்டு நகரில் பிறந்தவர் ஸ்டீஃபன் ஹாக்கிங்! இவரது தந்தையின் பெயர் பிராங்க் ஹாக்கிங். தாயார் பெயர் இஸபெல் ஹாக்கிங். ஸ்டீஃபன் ஹாக்கிங் பள்ளியில் படிக்கும்போது ஒரு சராசரி மாணவராகத்தான் இருந்தார். ஆனால் எதைப் பார்த்தாலும், ஏன்? எப்படி? எதற்கு? என கேள்வி எழுப்புவாராம். ஸ்டீஃபனுக்கு கணக்கிலும், இயற்பியலிலும் அலாதி ஆர்வம்!

1958 - இல் ஆக்ஸ்போர்டு பல்கலைக்கழகத்தில் சேர்ந்தார் ஹாக்கிங். இவரது தந்தையோ இவரை மருத்துவம் படிக்க வலியுறுத்தினார். ஆனால் ஹாக்கிங்க கணிதம், இயற்பியல் இரண்டையும் விரும்பித் தேர்வு செய்து படித்தார்.

வெப்ப இயக்கவியல் (THERMODYNAMICS) குவாண்டம் இயற்பியல் (QUANTUM PHYSICS) போன்றவற்றில் சிறப்பு கவனம் செலுத்தினார்! 1962 - இல் தனது இளங்கலைப் பட்டத்தை முடித்தார். பிறகு அதைத் தொடர்ந்து கேம்பிரிட்ஜ் பல்கலைக் கழகத்தில் சேர்ந்து, பொது சார்பியல் மற்றும் அண்டவியல் துறை சார்ந்த ஆய்வுப் பணியில் ஈடுபடத் தொடங்கினார். அப்போது அவருக்கு வயது 21.

நோயால் ஏற்பட்ட துயரம்!

பிறகுதான் அவருக்கு சோதனைக் காலம் துவங்கியது! 21 வயது வரை சுறுசுறுப்பாக இயங்கிக் கொண்டிருந்த ஹாக்கிங்கிற்கு உடல் நிலையில் சில மாற்றங்கள் ஏற்படத் தொடங்கியது! திடீரென கை, கால்கள் கட்டுப்பாடுகள் தளர்ந்தன. அடிக்கடி கீழே விழுந்து விடுவார் ஹாக்கிங்!

மிகவும் துயருற்ற பெற்றோர் அவரை மருத்தவ மனைக்கு அழைத்துச் சென்றனர். மருத்துவர்கள் அவரைப் பரிசோதித்தனர். அவருக்கு நரம்பு முடக்கு வாத நோய் (ATS- AMYO TROPIC HATERAL SELEROSIS) ஏற்பட்டிருப்பது உறுதியானது.

இந்த முடக்குவாத நோய் ஏற்படுவதற்கான இதனைக் குணப்படுத்துவதற்கான மருந்தும், சிகிச்சை முறையும் இதுவரை கண்டறியப்படவில்லை. இந்நோய் மூளையைத் தவிர அனைத்து உறுப்புகளையும் செயல் இழக்க வைக்கக் கூடியது. இந்நோயால் சுவாசிக்கும் தசைகள் சீர்கேடாகிவிடும்! அது மட்டுமல்ல!.... மூச்சடைப்பினாலோ அல்லது நிமோனியா தாக்கியோ விரைவில் மரணமும் நிகழலாம்!

பெற்றோரின் துயரம் சொல்லி மாளாது! இவ்வளவு புத்திசாலி மகனை இழக்க எந்தத் தாய் தந்தைக்கு மனம் வரும்! மருத்துவர்களோ ஸ்டீஃபன் ஹாக்கிங் இரண்டு ஆண்டுகள் மட்டுமே உயிர் வாழக்கூடும் என்று கணித்துக் கூறிவிட்டனர்!

அந்த இரண்டு ஆண்டுகளும் சக்கர நாற்காலியில் இருந்து மட்டுமே வாழ்வைக் கழிக்க முடியும் எனவும் கூறிவிட்டனர். தீவிர சிகிச்சைக்குப் பிறகும் அவரால் எழுந்து நடக்க முடியவில்லை.

இதையெல்லாம் கேட்டும், கண்டும் உணர்ந்த ஹாக்கிங் அதிர்ச்சியும், வருத்தமும் அடைந்தார். ஆனால் அவருக்கு இருந்த மனோபலம் ஆச்சரியகரமானது! நோயை எதிர்கொள்ளத் துணிந்தார். மருத்துவர்களின் கூற்றைப் பொய்யாக்கி அதன் பின் 50 - ஆண்டுகளுக்கு மேல் வாழ்ந்தார்!

அது வெறும் உயிர் வாழ்க்கை அல்ல! அவர் விரும்பிய துறைகளில் பல்வேறு சாதனைகளை புரிந்தார் அவர்! சக்கர நாற்காலியில் அமர்ந்தே பி.ஹெச்.டி. யை நிறைவு செய்தார் ஹாக்கிங்! கேம்பிரிட்ஜ் பல்கலைக் கழகத்தில் கணிதவியலில் பேராசிரியராகச் சேர்ந்தார். 30 ஆண்டுகள் அங்கு பணிபுரிந்தார்.

1974-இல் தனது 32 ஆவது வயதில் உலகின் தலைசிறந்த விஞ்ஞானிகளை உறுப்பினராக (ஃபெல்லோ ஷிப்) அமர்த்தியுள்ள ஃபெல்லோ ஆஃப் ராயல் சொசைட்டி அமைப்பில் உறுப்பினராகச் சேர்த்துக் கொள்ளப்பட்டார். கேம்பிரிட்ஜ் பல்கலைக் கழகத்தில் கணிதவியலில் பேராசிரியராகச் சேர்ந்தார். 30 ஆண்டுகள் அங்கு பணிபுரிந்தார்.

300 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு சர். ஐசக் நியூட்டனும் இதே போன்றுதான் ஃபெல்லோ ஆஃப் ராயல் சொசைட்டி உறுப்பினராக இருந்ததோடு, கணிதப் பேராசிரியர் பதவியையும் வகித்தார். எனவே நியூட்டனுக்குப் பின்னர் இந்த இரு பதவிகளையும் வகித்த பெருமை ஸ்டீஃபன் ஹாக்கிங்கைத்தான் சேரும்.

குரல் இழந்த சோகம்!

சக்கர நாற்காலியில் அமர்ந்து இரு பணிகளையும் (பேராசிரியர் பணியும், ஆய்வுப் பணியும்) மேற்கொண்டு வந்தார். இந்நிலையில்தான் அவருக்கு மற்றொரு சோதனை ஏற்பட்டது! திடீரென்று நிமோனியா காய்ச்சலால் பாதிப்புக்கு உள்ளானார் அவர்! அவருக்கு தொண்டைக்குழாயில் அறுவை சிகிச்சை செய்ய நேரிட்டது! இதில் ஹாக்கிங்ஸ் உயிர் பிழைத்தார்! ஆனால் சிகிச்சையில் அவர் தனது குரலை இழந்தார்!....ஒரு ஆசிரியர் பேசும் திறனை இழக்க நேரிட்டால் அது அவருக்கு எவ்வளவு பெரிய சோகம்!

ஆனால் ஹாக்கிங்ஸின் மாணவர்கள் அவரது முயற்சிகளை ஊக்குவிக்கும் விதமாக "லிவிங் சென்டர்' எனப்படும் "வாழ்வு மையம்' என்னும் தொடர்புக் கணினி ஒன்றை அமைத்துக் கொடுத்தனர். இதனைப் பயன்படுத்தி ஹாக்கிங் கட்டுரை எழுதலாம்.... புத்தகம் தயாரிக்கலாம்! இத்துடன் வாய்ஸ் சிந்தசைசர் என்ற கருவியும் இணைக்கப்பட்டிருக்கும். ஹாக்கிங்கின் மூளை நரம்புகள் இந்தக் கருவியோடு இணைத்து அவர் பேச நினைப்பவை வார்த்தை வடிவங்களாக கருவியில் வெளிவரும்!

உடல் நிலையும், காலமும் அவரைச் சக்கரநாற்காலியில் முடக்கி வைத்தாலும் தனது சிந்தனை வீச்சால் அவற்றையெல்லாம் கடந்து பல்வேறு ஆய்வுகளை மேற்கொண்டார் ஹாக்கிங்!

பிரபஞ்சம் குறித்த பல புதிர்களுக்கு விடையளிக்கும் விதமாக கருந்துளை (BLACK HOLES) குறித்து ஹாக்கிங் வெளியிட்ட ஆய்வு முடிவுகள் இயற்பியல் துறை ஆராய்ச்சியில் முக்கிய முன்னேற்றமாகக் கருதப்படுகிறது.

சாதனைகள்!

1. கருந்துளை ஆய்வு

2. கருந்துளை இயக்கவியலுக்கான நான்கு விதிகள் (ஜேம்ஸ் பார்டீன், மற்றும் ப்ரேண்டன் கார்டர் ஆகியோருடன் இணைந்து இவ்விதிகளை வகுத்தார்)

3. பென்ரோஸ் - ஹாக்கிங் செக்யூலாரிடி தேற்றம்

4. ஹாக்கிங் கதிர் வீச்சு! (பொது சார்பியல் கோட்பாட்டையும் குவாண்டம் நுட்பத்தையும் இணைத்து புதிய அண்டவியல் கோட்பாடு உருவாக்கம்!)

ஹாக்கிங்ஸின் புத்தகங்கள்!

1. 1988 - இல் வெளியிடப்பட்ட ஹாக்கிங் எழுதிய "ஒரு வரலாற்றுச் சுருக்கம்' (A BRIEF HISTORY OF TIME) பிரிட்டிஷ் டே டைம்ஸ் பத்திரிகையில், சிறந்த புத்தகத்திற்கான பட்டியலில் 237 வாரங்கள் தொடர்ந்து முதலிடத்தில் இருந்து சாதனை படைத்தது! இதன் காரணமாகவே உலக ஊடகங்களெல்லாம் இவரை (MASTER OF UNIVERSE) "மாஸ்டர் ஆஃப் யுனிவர்ஸ்' என வர்ணித்தது.

2. சூப்பர் ஸ்பேஸ் அண்டு சூப்பர் க்ராவிடி

3. தி வெரி எர்லி யுனிவர்ஸ்

4. ஆன் தி ஷோல்டர் ஆஃப் ஜெயண்ட்ஸ்

5. தி யுனிவர்ஸ் இன் எ நட்ஷெல்

6. காட் கிரியேட்டட் தி இன்டிஜர்ஸ் - தி மேதமாடிகல் பிரேக் த்ரூ தட் சேஞ்ச்டு ஹிஸ்டரி

7. தி தியரி ஆஃப் எவிரிதிங்

8. தி நேச்சர் ஆஃப் ஸ்பேஸ் அண்டு டைம்

9. தி இல்லஸ்ட்ரேடெட் பிரீஃப் ஹிஸ்டரி ஆஃப் டைம்

10. தி ட்ரீம்ஸ் தட் ஸ்டஃப் இஸ் மேட் ஆஃப்

11. தி ஃபியூச்சர் ஆஃப் ஸ்பேஸ் டைம்

12. பிளாக் ஹோல்ஸ் ; தி ரீத் லெக்சர்ஸ்

13. ஹாக்கிங் ஆன் தி பிக்பேங் அண்டு பிளாக் ஹோல்ஸ்

14. தி ஆரிஜின் ஆஃப் (ஆல்மோஸ்ட்) எவிரிதிங்ஸ்

15. கம்ப்யூட்டர் ரிúஸார்ஸஸ் ஃபார் பீப்பிள் வித் டிùஸபிலிடீஸ்

இவற்றைத் தவிர ஏராளமான சில முக்கியப் புத்தகங்களும் எழுதியுள்ளார் ஹாக்கின்ஸ்!

பதக்கங்களும், விருதுகளும்!

1. ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன் பதக்கம்

2. எடிங்டன் பதக்கம்

3. ஆடம்ஸ் பரிசு

4. ஹீக்ஸ் பதக்கம்

5. போன்சிகா பரிசு

6. மேக்ஸ்வெல் பதக்கம் மற்றும் விருது

7. கோப்úஸ பதக்கம்

மேலும் சில தகவல்கள்!

ஏ.எல்.எஸ். நோய் தாக்கியவர்களில் அதிக நாட்கள் உயிர் வாழ்ந்தவர் ஹாக்கிங் மட்டுமே! பல சோதனைகளைத் தாண்டி சாதனை புரிந்த ஸ்டீஃபன் ஹாக்கிங் தனது 75 ஆம் வயதில் 14-3-2018 - இல் மறைந்தார்.

ஹாக்கிங்கின் உடல் வெஸ்ட் மினிஸ்டர் ஆபே பகுதியில் புகழ் பெற்ற விஞ்ஞானி நியூட்டனின் கல்லறைக்கு அருகே அடக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளது. 1882 - இல் மறைந்த சார்லஸ் டார்வின் (பரிணாம வளர்ச்சி - ஆராய்ச்சியாளர்) உடலும் இங்குதான் அடக்கம் செய்யப்பட்டது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. புகழ் பெற்ற விஞ்ஞானி ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீனின் பிறந்த தினமான மார்ச் 14 ஆம் தேதி ஸ்டீஃபன் ஹாக்கிங் மரணமடைந்தார்.

ஹாக்கிங்கின் வாழ்க்கை , "தி தியரி ஆஃப் எவிரிதிங்' (பஏஉ பஏஉஞதவ ஞஊ உயஉதவபஏஐசஎ) என்ற பெயரில் திரைப் படமாக எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

""பிரபஞ்சத்தைப் பார்!... ஒரு போதும் உழைப்பைக் கைவிடாதே! .... அன்பு அரிதானது!... அதைத் தூக்கி எறிந்துவிடாதே!...'' என்பதே அவர் தன் மாணாக்கர்களுக்கு அளித்த போதனை!

"மனவலிமைக்குக் கீழ்தான் இந்த உலகம்' என்பதை நிரூபித்தார் ஹாக்கிங்! இவரது தளர்வற்ற தன்னம்பிக்கையோடு கூடிய வாழ்க்கை ஒவ்வொரு இளைஞனின் வாழ்விலும் ஒளியேற்றட்டும்! அழியாப் புகழ் கொண்ட ஹாக்கிங்கை அறிவியல் என்றும் மறவாது!

தொகுப்பு : கோட்டாறு ஆ . கோலப்பன்