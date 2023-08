அங்கிள் ஆன்டெனா: கைதேர்ந்த தொழில்நுட்ப நெசவாளியைப் போல வலை பின்னுகிறதே சிலந்தி! இதன் கலை நேர்த்தி ஆச்சரியமூட்டுகிறது. இது எப்படி?

