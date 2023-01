அங்கிள் ஆன்டெனா: பிளாஸ்டிக் நாற்காலிகள், முக்காலிகளின் உட்காரும் பகுதியின் நடுவில் வட்ட வடிவ ஓட்டை ஒன்று இருப்பதைப் பார்க்கிறோம். இதற்குக் காரணம் என்ன?

By ரொசிட்டா | Published On : 29th January 2023 06:00 AM | Last Updated : 29th January 2023 04:38 PM | அ+அ அ- |