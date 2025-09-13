தமிழின் பெருமை

நம்மை அறியாமல், தினமும் உச்சரிக்கும் தமிழ் எழுத்துகள். இதன்மூலம் தமிழின் பெருமையை அறியலாம்.
வலிக்கையில்- அ, ஆ.
சிரிக்கையில்- இ, ஈ.
காரத்தில் உ, ஊ.
கோவத்தில்- எ, ஏ.
வெட்கத்தில்-ஐ.
ஆச்சரியத்தில்- ஒ,ஓ.
வக்னையில்- ஒü.
விக்கலில்- ஃ.
-த.நாகராஜன், சிவகாசி.
அத்திரி, நெருங்கழுதகன், தாசேரகம், கனகதம், அயவனம், இரவணம், கரபம்- இவையெல்லாம் ஒட்டகத்துக்கான வேறு தமிழ்ப் பெயர்கள்.
'மாணிக்க
வாசகர் வரலாறும் காலமும்' எனும் நூலை எழுதி முடிக்க மறைமலை அடிகளாருக்கு 24 ஆண்டுகள் ஆயின.
-த.சீ.பாலு, அத்திப்பட்டு.
