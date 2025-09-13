சிறுவர்மணி

தமிழின் பெருமை

நம்மை அறியாமல், தினமும் உச்சரிக்கும் தமிழ் எழுத்துகள். இதன்மூலம் தமிழின் பெருமையை அறியலாம்.
தமிழின் பெருமை
Published on
Updated on
1 min read

நம்மை அறியாமல், தினமும் உச்சரிக்கும் தமிழ் எழுத்துகள். இதன்மூலம் தமிழின் பெருமையை அறியலாம்.

வலிக்கையில்- அ, ஆ.

சிரிக்கையில்- இ, ஈ.

காரத்தில் உ, ஊ.

கோவத்தில்- எ, ஏ.

வெட்கத்தில்-ஐ.

ஆச்சரியத்தில்- ஒ,ஓ.

வக்னையில்- ஒü.

விக்கலில்- ஃ.

-த.நாகராஜன், சிவகாசி.

அத்திரி, நெருங்கழுதகன், தாசேரகம், கனகதம், அயவனம், இரவணம், கரபம்- இவையெல்லாம் ஒட்டகத்துக்கான வேறு தமிழ்ப் பெயர்கள்.

'மாணிக்க

வாசகர் வரலாறும் காலமும்' எனும் நூலை எழுதி முடிக்க மறைமலை அடிகளாருக்கு 24 ஆண்டுகள் ஆயின.

-த.சீ.பாலு, அத்திப்பட்டு.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

Related Stories

No stories found.
X
Dinamani
www.dinamani.com