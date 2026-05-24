Dinamani
ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் அதிரடி சதம்: லக்னௌவை வீழ்த்தி பஞ்சாப் அபாரம்!திமுகவின் உண்மையான முகத்தை மக்கள் பார்த்துவிட்டனர்: மாணிக்கம் தாகூர் முதுகில் குத்திய காங்கிரஸ்: திமுக இளைஞர் அணி கூட்டத்தில் தீர்மானம் மேக்கேதாட்டு அணை- தஞ்சையில் மே 29-ல் இடதுசாரிகள் ஆர்ப்பாட்டம் கோவையில் பாலியல் வன்கொடுமை செய்து கொல்லப்பட்ட சிறுமியின் உடல் தகனம்தமிழ்நாட்டில் கடந்த 3 நாட்களில் 844 ரவுடிகள் கைதுபோராட்டம் ஒத்திவைப்பு! மே 25, 26ல் எஸ்பிஐ வங்கி வழக்கம்போல செயல்படும்!தமிழ்நாட்டில் மின்சார தட்டுப்பாடு ஏதும் இல்லை: அமைச்சர் சி.டி.ஆா். நிர்மல்குமார் விளக்கம் கூடுதல் விலைக்கு மதுபானங்களை விற்கும் பணியாளர்கள் மீது நடவடிக்கை: அமைச்சர் அறிவுறுத்தல் கோவை சிறுமி பாலியல் வன்கொடுமை செய்து கொலை! ஐ.ஜி. விளக்கம்
/
ஞாயிறு கொண்டாட்டம்

விசாரணை கைதி

வி.ஜி. சினி புரொடக்ஷன்ஸ் நிறுவனத்தின் சார்பில் நா. வெங்கடேசன் தயாரித்து வரும் படம் 'விசாரணை கைதி'.

News image
Updated On :24 மே 2026, 4:10 am IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

வி.ஜி. சினி புரொடக்ஷன்ஸ் நிறுவனத்தின் சார்பில் நா. வெங்கடேசன் தயாரித்து வரும் படம் 'விசாரணை கைதி' . கதாநாயகனாக உன்னிகிருஷ்ணனும், கதாநாயகியாக வைஷ்ணவியும், தவிர நிரித்விகா, ஷ்ரயோ உள்ளிட்டோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களிலும் நடிக்கின்றனர்.

இப்படத்தின் கதை, திரைக்கதை, வசனம் எழுதி இயக்கியுள்ளார் எஸ். ஆர். மணிகண்டன். ஒளிப்பதிவு இயக்குநராக சந்திரன் சாமி பணியாற்றுகிறார். படத்தொகுப்பை ராஜேந்திரன் கவனிக்கிறார். இசையமைப்பாளராக நரேஷ் பணியாற்றுகிறார்.

படம் குறித்து இயக்குநர் பேசும்போது, 'ஒரு சிறிய கிராமத்தில் தொடர்ந்து கொலைகள் நடந்து வருகிறது. எதற்காக இப்படி எல்லாம் நடக்கிறது? இதன் பின்னணி என்ன? மனிதனின் உயிருக்கு உத்தரவாதம் இல்லாத கொலைகள் எதற்காக நடக்கிறது? என சஸ்பென்ஸ் த்ரில்லர் பாணியில் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.

ஒரு குற்றமும், அந்தக் குற்றத்தைச் செய்யக்கூடிய அம்சங்களும்தான் அதன் ஆதாரம். ஒரு குற்றத்தின் மூலம் எங்கே ஆரம்பிக்கிறது, அது அந்த மனிதர்களை எங்கே நிறுத்துகிறது, அதன் விளைவுகள்தான் என்ன என்பதுதான் பேசுபொருள்.

அறிந்தும் அறியாமலும் அவ்வப்போது செய்கிற தவறுகள்தான் வாழ்க்கையின் திசைகளைத் தீர்மானிக்கும். அது நல்லதோ... கெட்டதோ சில நிமிடங்கள், சில விநாடிகளில் நாம் அதுவரைக்கும் வடிவமைத்து வைத்த மொத்த வாழ்க்கையின் போக்கும் மாறிவிடும். அப்படித்தான் இங்கே ஒரு சூழல். சினிமாவின் வழக்கமான பார்வைதான். அதைத் தாண்டிய சுவாரஸ்யங்கள் இங்கே ஒளிந்து கிடக்கின்றன. இறுதிக் கட்டப் பணிகள் நடைபெற்று வருகிறது. விரைவில் திரைக்கு வரவுள்ளது'

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

தொடர்புடையது

ஸ்ரீவைகுண்டம் பேரவை தொகுதியில் 3 மாதங்களுக்கு ஒரு முறை கள ஆய்வு: எம்எல்ஏ வி.ஜி. சரவணன்

ஸ்ரீவைகுண்டம் பேரவை தொகுதியில் 3 மாதங்களுக்கு ஒரு முறை கள ஆய்வு: எம்எல்ஏ வி.ஜி. சரவணன்

சராசரி குடும்ப வாழ்வு

சராசரி குடும்ப வாழ்வு

ஆயுள் தண்டனை கைதி உயிரிழப்பு

ஆயுள் தண்டனை கைதி உயிரிழப்பு

உளவியல் சிக்கல்

உளவியல் சிக்கல்

விடியோக்கள்

கோவை சிறுமி பாலியல் வன்கொடுமை செய்து கொ**! என்ன நடந்தது? ஐ.ஜி. பேட்டி | Kovai girl case

கோவை சிறுமி பாலியல் வன்கொடுமை செய்து கொ**! என்ன நடந்தது? ஐ.ஜி. பேட்டி | Kovai girl case

டிராகன் க்ளிம்ப்ஸ் விடியோ வெளியீடு!

டிராகன் க்ளிம்ப்ஸ் விடியோ வெளியீடு!

வலசை பறவைகள்... பயிற்சி பெற்ற வனத்துறையினர் | Kodiyakkarai Bird Sanctuary | Forest officers| Bird researcher

வலசை பறவைகள்... பயிற்சி பெற்ற வனத்துறையினர் | Kodiyakkarai Bird Sanctuary | Forest officers| Bird researcher

பதவி ஆசை காரணமில்லை! விமர்சனங்களுக்கு பதிலளித்த திருமா! | VCK | TVK | DMK

பதவி ஆசை காரணமில்லை! விமர்சனங்களுக்கு பதிலளித்த திருமா! | VCK | TVK | DMK