இரு முறை கொட்டுவர்

சென்றே எறிய ஒருகால்; சிறுவரை
நின்றே எறிப, பறையினை; - நன்றேகாண்
முக்காலைக் கொட்டினுள், முடித், தீக் கொண் டெழுவர்
செத்தாரைச் சாவார் சுமந்து!
(பாடல் 24 அதிகாரம்: யாக்கை நிலையாமை
ஒருவர் இறந்துபோன இடத்திற்குச் சென்று ஒருமுறை கொட்டுவார்கள்; சிறிது நேரம் சும்மாவிருந்து மீண்டும் இரண்டாவது முறை கொட்டுவார்கள்; மூன்றாவது தடவை பறையினைக் கொட்டுவதற்குள் செத்துப் போனவர்களை இனிச் சாகப்போகிறவர்கள், துணியால் மூடித் தூக்கிச் சுமந்து கொண்டு, உயிரற்ற அந்த உடலை எரியிடுவதற்கு உரிய நெருப்பையும் எடுத்துக்கொண்டு கிளம்பிப் போவார்கள்.
இதுதான், யாக்கையின் நிலைமை, இதனை நன்றாக எண்ணிப் பாருங்கள்.
