புண்ணிய பூமியில் புனிதப் பயணம் 39

இயேசுவின் உயிர்த்தெழுதல் தேவாலயம்

இயேசு அடக்கம் செய்யப்பட்ட அதே இடத்தில் கி.பி. 326-330-ஆம் ஆண்டுகளில் முதல் கிறிஸ்தவ ரோம மன்னரான கான்ஸ்டன்டைனின் தாயார் ஹெலினா என்பவரால் இயேசுவின் உயிர்த்தெழுதல் தேவாலயம் (CHURCH OF THE HOLY SEPULCHRE) கட்டப்பட்டது. கி.பி. 614-இல் பெர்சியர்களால் இந்த ஆலயம் இடிக்கப்பட்டது. அதன்பிறகு குறுகிய காலத்திற்குள் மொடஸ்டாஸ் சபை குருவால் இந்த தேவாலயம் பாதி அளவு கட்டப்பட்டது.

அதன் பின்னர் 9-ஆம் நூற்றாண்டின் தொடக்கத்தில் ஏற்பட்ட பெரிய பூகம்பத்தால் இந்த ஆலயம் பாதிக்கப்பட்டது. பின்னர் எகிப்தை சேர்ந்த காலிஃப் அல் ஹக்கீம் என்பவரால் இந்த ஆலயம் கி.பி.1144-இல் அழிக்கப்பட்டது. கி.பி.1048-இல் பைசாண்டியன் மன்னர் கான்ஸ்டன்டைன் மோனோமேகஸ் இந்த ஆலயத்தை கட்டினார்.

இயேசுவின் கல்லறை, சிலுவையில் அறையப்பட்ட இடம் உள்ளிட்ட இருக்கும் இந்த ஆலயத்தை ரோமன் கத்தோலிக்கர்கள், கிரேக்க ஆர்த்தட்டிக்ஸ், அர்மேனியன் ஆர்த்தட்டிக்ஸ் ஆகியோர் இணைந்து பராமரித்து வருகின்றனர்.

உயிர்த்தெழுந்த இயேசு காட்சி அளித்த இடங்கள்

இயேசு சிலுவையில் அறையப்பட்டு அடக்கம் செய்யப்பட்டு மூன்றாம் நாள் உயிர்த்தெழுந்ததாக விவிலியத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது (மத்தேயு 28:6, மாற்கு 16:6-12). இயேசுவின் கல்லறை அருகே போய் மகதிலேனாயா மரியாள், யாக்கோபின் தாய் மரியாள், யோவன்னாள் உள்ளிட்ட பெண்கள் போய் பார்த்தபோது கல்லறையில் மூடப்பட்டிருந்த கல் விலகி இருந்தது. அப்போது இயேசு அவர்களுக்கு காட்சி அளித்தார். இதை அறிந்ததும், எருசேலமில் இருந்து எட்டு மைல் தூரத்தில் உள்ள எம்மாவு என்ற கிராமத்துக்குச் சென்று இயேசு உயிர்த்தெழுந்த செய்தியை சொன்னார்கள்.

இயேசு உயிர்த்தெழுந்த செய்தியை அந்த பெண்களும், இயேசுவின் சீடர்களும் பேசிக்கொண்டே போனார்கள். அப்போது இயேசுவும் அவர்களுடன்கூட சேர்ந்து நடந்து, தம்மை குறித்து வேதவாக்கியங்களில் எழுதியுள்ளவைகளை அவர்களுக்கு விவரித்துக் காண்பித்தார். அதன்பிறகு அவர், அவர்களுடன் கூட இருந்து அப்பத்தை பிட்டுக்கொடுத்து உணவு பரிமாறினார். அவப்போது அவர் இயேசு என்று அவர்கள் அறிந்துகொண்டார்கள் (லூக்கா 24:13-35). பின்னர் மேல் வீட்டு அறையில் பதுங்கியிருந்த சீடர்களுக்கு இயேசு காட்சி அளித்தார் (யோவான் 20).

கலிலேயா கடலில் சீடர்களுக்கு காட்சி: இயேசு சிலுவையில் அறையப்பட்டு அடக்கம் செய்யப்பட்டவுடன், அவருடன் இருந்து பேதுரு உள்ளிட்ட சீடர்கள் தாங்கள் ஏற்கெனவே செய்துவந்த மீன் பிடிக்கும் தொழிக்கு சென்றுவிட்டனர். கலிலேயா கடலில் மீன்பிடிக்கச் சென்றனர். அங்கு இரவு முழுவதும் மீன் பிடித்துக்கொண்டிருந்தார்கள். ஆனால், மீன்கள் சிக்கவில்லை. அப்போது இயேசு அங்கு வந்தபோது சீடர்கள் பயந்தனர். இயேசு கடலில் நடந்து சென்று படகில் ஏறி அவர்களை வேறு இடத்துக்கு அழைத்துச்சென்று வலை போட சொன்னார். அப்போது 153 மிகப் பெரிய மீன்கள் கிடைத்தன. இயேசுவின் சீடர்கள் உலகம் முழுவதும் சென்று இயேசுவை பின்பற்றி ஊழியம் செய்ய வேண்டும் என்பதை குறிக்கும் வகையில் இச்சம்பவம் நடந்ததாக வேத ஆராய்ச்சியாளர்கள் கூறுகின்றனர். 153 மீன்கள் என்பது 153 நாடுகளை குறிக்கிறது.

இந்த ஊழிய பணிக்கு தனது சீடரான பேதுருவை தலைமை பொறுப்பை ஏற்க இயேசு செய்தார். அதனால் தான் இந்த இடத்தில் Primacy of Peter என்ற தேவாலயம் கட்டப்பட்டுள்ளது. உயிர்த்தெழுதலுக்கு பின்னர் 40 நாள்கள் இயேசு, தனக்கு நெருக்கமானவர்களுக்கு காட்சி அளித்ததாக விவிலியம் கூறுகிறது. (யோவான் 21-ஆம் அதிகாரம்).

இயேசு பரமேறிய தேவாலயம்

இயேசு பெத்தானியா வரைக்கும் அவர்களை அழைத்துக் கொண்டுபோய், தம்முடைய கைகளை உயர்த்தி அவர்களை ஆசீர்வதித்தார். அவர்களை விட்டுப் பிரிந்து, பரலோகத்துக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டார் (லுக்கா 24:50, 51).

இவைகளை அவர் சொன்னபோது அவர்களை பார்த்துக்கொண்டிருக்கையில் உயர எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டார். அவர்கள் கண்களுக்கு மறைவாக ஒரு மேகம் அவரை எடுத்துக்கொண்டது. அவர் போகிறபோது அவர்கள் வானத்தை அண்ணாந்து பார்த்துக் கொண்டிருக்கையில் இதோ வெண்மையான வஸ்திரங்களை தரித்தவர்கள் இரண்டு பேர் அவர்களருகே நின்று: கலிலேயராகிய மனுஷரே, நீங்கள் ஏன் வானத்தை அண்ணாந்து பார்த்து நிற்கிறீர்கள்? உங்களிடனத்தின்று வானத்துக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட இந்த இயேசுவானவர் எப்படி உங்கள் கண்களுக்கு முன்பாக வானத்துக்கு எழுந்தருளிப் போனாரோ, அப்படியே மறுபடியும் வருவார் என்றார்கள் (அப்போஸ்தலர் 1:9-11). எருசலேமின் ஒரு பகுதியில் உள்ள இந்த இடத்தில் கிறிஸ்து பரமேறிய தேவாலயம் கட்டப்பட்டுள்ளது.

இயேசுவைக் காட்டிக்கொடுத்த சீடர் யூதாஸ், தற்கொலை செய்துகொண்டதால் மீதமுள்ள 11 சீடர்கள் இருந்தனர். 11 சீடர்களும் உலகம் முழுவதும் ஆங்காங்கே சென்று இயேசுவை பின்பற்றி ஊழியம் செய்ய சென்றனர். ரோம பேரரசு இருந்த பகுதிக்கு பேதுருவும், அலெக்சாண்டரின் பேரரசு இருந்த இடங்கள் இருந்த எகிப்து போன்ற நாடுகளுக்கு மாற்குவும், இந்தியாவுக்கு தோமாவும் சென்று ஊழியம் செய்து அங்கேயே இறந்தனர்.

- ஜெபலின் ஜான்

(நிறைவடைந்தது)