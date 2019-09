ஆஸ்திரேலிய மாஸ்டர் செஃப் சமையல் போட்டியில் ஒரு கோடியே 27 லட்சம் ரூபாய் வென்ற தமிழர்!

சஷி செல்லையா (39), என்பவர் ஆஸ்திரேலியாவில் குடி பெயர்ந்த இந்தியர் ஆவார். சிங்கப்பூரில் பிறந்து வளர்ந்த இவரது பூர்விகம் மதுரை. கடந்த 2012-ம் ஆண்டு ஆஸ்திரேலியாவிற்கு குடிபெயர்ந்தார்

அடிலைடைலில் உள்ள சிறைச்சாலையில் பாதுகாவலராக தற்போது பணிபுரிந்து வரும் சஷி அண்மையில் 'ஆஸ்திரேலியா மாஸ்டர் செஃப் 2018' என்கிற சமையல் போட்டியில் கலந்து கொண்டார். அந்தப் போட்டியின் முதல் சுற்றில் ஸ்டார்டர் வகை உணவாக சம்பல் இறால் எனும் உணவைச் சமைத்து, 30 புள்ளிகள் எடுத்தார். பின்னர் இறுதிச் சுற்றில் மீன் குழம்புடன் சேர்த்து சீரகச் சாதம் சமைத்து மொத்தமாக 93 புள்ளிகளை எடுத்து வெற்றி பெற்று சாதனை படைத்தார். அவருடன் போட்டியிட்டு பென் என்பவர் மொத்தமாக 77 புள்ளிகள் எடுத்திருந்தார்.

மாஸ்டர் செஃப் என்ற பட்டமும், ரொக்கப் பரிசாக ஒரு கோடியே 27 லட்சம் ரூபாயும் சஷி செல்லையாவுக்கு வழங்கப்பட்டது. பரிசை வென்ற அவர் இறுதிச் சுற்றில் சமைத்த உணவு தனது அத்தைக்கு பிரியமான உணவு என்றார். ட்விட்டரில் தனக்கு உற்சாகம் அளித்துவரும் தனது குடும்பத்துக்கு நன்றி கூறி பதிவிட்டிருந்தார் சஷி.

My motivation, my strength and my support, love my family!!!! #MasterChefAU pic.twitter.com/lgUBaJBnnV