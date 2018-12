அமெரிக்கா முழுவதும் கிறிஸ்துமஸ் கொண்டாட்டங்கள் களைகட்டியுள்ளன. தேவாலயங்கள் மட்டுமின்றி வீடுகளிலும் வண்ண விளக்குகள், ஸ்டார்கள், கிறிஸ்துமஸ் மரங்கள் ஜொலிக்கின்றன.

முக்கிய வணிக வளாகங்கள், பள்ளிகள் பலவற்றுக்கும் கிறிஸ்துமஸ் தாத்தாக்கள் என்று நாம் கூறும் சாண்டா கிளாஸ்கள் வருகை தந்து பலரையும் மகிழ்வித்து வருகிறார்கள்.



Thank you @BarackObama for making our patients’ day so much brighter. Your surprise warmed our hallways and put smiles on everyone’s faces! Our patients loved your company…and your gifts! https://t.co/bswxSrA4sQ ❤️ #HolidaysAtChildrens #ObamaAndKids pic.twitter.com/qii53UbSRS