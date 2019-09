பிரம்மாண்டமான திருமணத்துக்குப் பிறகு பணிக்குத் திரும்பிய ஹாரி-மேகன் தம்பதி (விடியோ & போட்டோ)

லண்டன்: பிரிட்டன் இளவரசர் ஹாரி - மேகன் மார்கல் திருமணம், பிரிட்டனின் விண்ட்ஸார் கோட்டையில் சனிக்கிழமை கோலாகலமாக நடைபெற்றது.

பிரிட்டன் இளவரசர் சார்லஸ் - டயானா தம்பதியரின் கடைசி மகனும், இளவரசருமான ஹாரி (33), அமெரிக்காவைச் சேர்ந்த சமூக சேவகரும், நடிகையுமான மேகன் மார்கல் (36) ஆகிய இருவருக்கும், அந்த நாட்டின் விண்ட்ஸார் நகரக் கோட்டையில் அமைந்துள்ள புனித ஜார்ஜ் தேவாலயத்தில் சனிக்கிழமை கோலாகலமாக திருமணம் நடைபெற்றது.

உடல் நலக் குறைவு காரணமாக மார்கலின் தந்தை இந்தத் திருமணத்தில் பங்கேற்க முடியாததால், மணமகன் மட்டுமின்றி மணமகளின் தந்தை ஸ்தானத்தையும் இளவரசர் சார்லஸ் இத்திருமணத்தில் ஏற்றுக் கொண்டார்.

இந்தத் திருமணம் அரசு நிகழ்ச்சி இல்லை என்பதால், பிரிட்டன் பிரதமர் தெரசா மே, எதிக்கட்சித் தலைவர் ஜெரமி கார்பின் உள்ளிட்ட உள்நாட்டுத் தலைவர்களுக்கும், அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் போன்ற சர்வதேச தலைவர்களுக்கும் கூட அழைப்பு விடுக்கப்படவில்லை.

திருமணம் முடிந்ததும், தயாராக இருந்த காரில் ஏறி சாலைகளில் வளம்வந்த இளம் தம்பதி, திரண்டிருந்த லட்சக்கணக்கான மக்களின் வாழ்த்துகளை நேரடியாக பெற்றுக் கொண்டு மீண்டும் தேவாலயம் திரும்பினர்.

இந்த நிலையில், மிகப் பிரம்மாண்டமான திருமணத்தை முடித்துக் கொண்டு நேராக தேனிவுலக்குக் கிளம்புவார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், வின்டேஜ் ஜாகுவார் காரில், தனது கிவென்சி திருமண உடையை மாற்றிக் கொண்டு ஸ்டெல்லா மெக்கார்ட்னே ஹார்டர்நெக் உடையிலும், ஹாரி கருப்பு டையுடன் ராணுவ உடையிலும் உலா வந்தனர்.



மணமகளின் விரலில், ஹாரியின் தாய் டயானாவின் அழகான பெரிய ஆக்வாமரைன் மோதிரம் அலங்கரித்துக் கொண்டிருந்தது.



அன்று மாலை சிறப்பாக ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்த திருமண விருந்தில் பங்கேற்பதற்காகவே தம்பதியர் புறப்பட்டனர். இந்த விருந்தில் ஏராளமான முக்கியப் பிரபலங்கள் பங்கேற்றிருந்தனர்.



The congregation stands as the newly-married Duke and Duchess of Sussex process through St George's Chapel #RoyalWedding pic.twitter.com/0k29pjwcnz