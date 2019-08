பூடானில் பிரதமர் மோடிக்கு உற்சாக வரவேற்பு

பூடான் பிரதமரின் அழைப்பை ஏற்று இரண்டு நாள் அரசு முறை பயணமாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி அந்நாட்டுக்கு சனிக்கிழமை சென்றடைந்தார். இதன்மூலம் பிரதமர் மோடி அந்நாட்டுக்குச் செல்வது இது இரண்டாவது முறையாகும்.

அங்கு அவருக்கு அந்நாட்டு அரசின் உயரிய மரியாதையுடன் கூடிய உற்சாக வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது. அங்கிருந்த இந்தியர்கள் பெரும் கரகோஷத்துடன் பிரதமர் மோடியை வரவேற்றனர்.

#WATCH: Waving the Indian and Bhutanese flags, people lined up along the route from Paro to Thimphu to welcome PM Narendra Modi. #Bhutan pic.twitter.com/3E2Y9P82Fi