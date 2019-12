இந்திய வம்சாவளியைச் சேர்ந்த கமலா ஹாரிஸ், அமெரிக்க அதிபர் வேட்பாளர் போட்டியிலிருந்து விலகல்

அமெரிக்காவின் ஜனநாயகக் கட்சி சார்பில் 2020-க்கான அதிபர் வேட்பாளராக போட்டியிடும் வகையில் பிரசாரம் செய்து வந்த கமலா ஹாரிஸ், திடீரென விலகினார்.

கலிஃபோர்னியாவின் செனட் தேர்தலில், ஜனநாயகக் கட்சி சார்பில் போட்டியிட்டு வெற்றிபெற்ற கமலா ஹாரிஸ் (55), இந்திய வம்சாவளியைச் சேர்ந்தவர். இதன்மூலம் அமெரிக்க வரலாற்றில், ஆசிய வம்சாவளியைச் சேர்ந்த ஒருவர் செனட் உறுப்பினராக வெற்றி பெறுவது, இதுவே முதன்முறையாகும். ஆப்பிரிக்கா மற்றும் இந்தியா ஆகிய நாடுகளை பூர்வீகமாகக் கொண்ட கமலாவின் தாயார் சென்னையைச் சேர்ந்தவர் ஆவார்.

இந்நிலையில், 2020-ல் நடக்கும் அமெரிக்க அதிபர் தேர்தலில், தற்போதைய அதிபரான டெனால்டு டிரம்ப்பை எதிர்த்து கமலா ஹாரிஸ் போட்டியிடுவார் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், அதிபர் வேட்பாளர் போட்டியிலிருந்து விலகியதாகவும், அதற்கான பிரசாரத்தினை நிறுத்தி வைத்துள்ளதாகவும் கமலா ஹாரிஸ் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

கடந்த ஜனவரி மாதம் அதிபர் வேட்பாளராக போட்டியிடவுள்ளதாகக் கூறி கலிஃபோர்னியாவில் உள்ள தனது சொந்த நகரமான ஆக்லாந்தில் பிரசாரத்தில் ஈடுபட்ட கமலாவுக்கு மிகப்பெரிய அளவில் வரவேற்பு இருந்தது. இருப்பினும் அடுத்தடுத்த காலகட்டத்தில் அவருக்கான ஆதரவு குறைந்ததாகக் கூறப்படுகிறது.

இதுகுறித்து கமலா ஹாரிஸ் கூறுகையில், அதிபர் வேட்பாளர் போட்டியில் இருந்து விலகுகிறேன் என்பதை எனது ஆதரவாளர்களுக்கு தெரிவித்துக்கொள்கிறேன். இத்தனை காலம் எனக்கு ஆதரவாக இருந்த அனைவருக்கும் நன்றி தெரிவிக்க கடமைப்பட்டுள்ளேன். இருப்பினும் பிரசாரத்தின் போது முன்னெடுத்த விவகாரங்களுக்காக தொடர்ந்து போராடுவேன் என்று உறுதிபடத் தெரிவிக்கிறேன். அனைவருக்கும் நீதி கிடைக்க வேண்டும் என்பது தான் எனது விருப்பம் என்று தெரிவித்துள்ளார்.

