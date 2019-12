வங்கியில் கொள்ளையடித்த பணத்தைத் தெருவில் வீசியெறிந்த முதியவர்

கிறுஸ்துமஸ் பண்டிகை உலகெங்கும் கோலகலமாக கொண்டாடப்பட்ட நிலையில், சமூக வலைதளங்களில் ஒரு முதியவரின் செயல் பரபரப்பாகியது.

கொலொராடோ ஸ்பிரிங்ஸில் உள்ள அகாடெமி வங்கியை 65 வயது மதிக்கத்தக்க வெள்ளைக்கார முதியவர் ஒருவர் அண்மையில் கொள்ளையடித்துள்ளார். இந்தச் சம்பவத்தை நேரில் பார்த்த ஒருவர், "வங்கியில் பணத்தைக் கொள்ளை அடித்த அந்த முதியவர் வெளியில் வந்தவுடன் கொள்ளையடித்தப் பணத்தை தெருவில் வீசினார்," என்றார்.

வெள்ளை தாடியுடன் காணப்பட்ட அந்த முதியவர் திங்கட்கிழமை மதியம் அகாடெமி வங்கிக்குள் ஆயுதத்துடன் நுழைந்து, வங்கிப் பணியாளர்களை அச்சுறுத்தி இந்தக் கொள்ளைச் சம்பவத்தை நிகழ்த்தியுள்ளார். அதன்பின் வெளியே வந்து தெருவில், அந்தப் பணத்தை நாலா திசையிலும் தூக்கி வீசி எறிந்தபடி கிறிஸ்துமஸ் வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்துள்ளார். இதைப் பார்த்த மக்களும் உற்சாகம் அடைந்தனர். மக்களும் இன்ப அதிர்ச்சியில் அவருக்கு பதில் வாழ்த்து தெரிவித்தனர். சிலர் பணத்தை சேகரித்து வங்கியில் ஒப்படைத்தனர். ஆனால் ஆயிரம் டாலர்கள் கணக்கில் வராமல் குறைந்தது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

பணம் முழுவதையும் விசிறியடித்தபின், தன் கடமை முடிந்ததுபோல் அமைதியாக அந்தப் பகுதியிலுள்ள பிரபல காபி கடையான ஸ்டார்பக்ஸ் அருகே வந்து நின்றார். இனி தம்மை போலீஸார் கைது செய்து கொள்ளலாம் என்பது போன்று சரண் அடையும் நோக்கில் காத்திருந்தார். முதியவரின் பெயர் டேவிட் வெய்ன் ஆலிவர் என்று கூறப்படுகிறது.

கொலொராடோ ஸ்பிரிங்ஸ் போலீஸார் அவரை கைது செய்தனர்.



On December 23, David Oliver was booked into the El Paso County Criminal Justice Center following a bank robbery in the 00 block of Tejon Street. Police Blotter #27498 https://t.co/CjbvRoi0Lc



Mugshot: David Oliver, 65 pic.twitter.com/lNCJAwS9jE