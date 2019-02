அந்தமானின் நிகோபார் தீவுகளில் இன்று லேசான நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டுள்ளது.

அந்தமானின் நிகோபார் தீவுகளில் இன்று காலை 5.30 மணிக்கு நிகோபர் தீவுகளில் லேசான நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டுள்ளது. இந்த நிலநடுக்கம், ரிக்டர் அளவுகோலில் 4.8 அலகுகளாகப் பதிவாகி உள்ளது.

நிலநடுக்கம் காரணமாக சில வீடுகளில் அதிர்வுகள் காணப்பட்டதாகவும், எனினும், யாருக்கும் காயம் ஏற்பட்டதாகவோ, பெரிய அளவில் பொருள் சோதம் ஏற்பட்டதாகவோ உடனடி தகவல் இல்லை.

IMD: Earthquake of magnitude 4.8 on the Richter scale hit Nicobar Islands at 05:30 am (IST) today.