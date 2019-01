2019-ஆம் ஆண்டுப் புத்தாண்டு உலகம் முழுவதும் கோலாகலமாகவும், வெகு விமரிசையாகவும், உற்சாகத்துடனும் செவ்வாய்கிழமை கொண்டாடப்பட்டது. உலகம் முழுவதும் சரியாக திங்கள்கிழமை நள்ளிரவு 12 மணிக்கு வண்ணமையமான வான வேடிக்கைகளுடன் புத்தாண்டு வரவேற்கப்பட்டது.

#WATCH Auckland in New Zealand welcomes new year 2019 https://t.co/ZhZwqkXrUs — ANI (@ANI) December 31, 2018

#WATCH Australia's Sydney welcomes the new year with spectacular fireworks. pic.twitter.com/SI0gzC33bq — ANI (@ANI) December 31, 2018

#WATCH Fireworks light up North Korea's Pyongyang welcoming New Year 2019. (Source: Reuters) pic.twitter.com/UMOAk3yF3S — ANI (@ANI) December 31, 2018