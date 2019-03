அந்தமான் தீவுகளில் இன்று காலை 6.44 மணி அளவில் நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது. அது ரிக்டர் அளவுக்கோலில் 4.8 அலகாக பதிவாகி உள்ளது.

பொருள்சேதம், உயிர்ச்சேதம் குறித்த தகவல்கள் இதுவரை இல்லை.



An earthquake with a magnitude of 4.8 on the Richter scale hit Andaman Islands Region today at 6:44 am.