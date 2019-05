பப்புவா நியூகினியாவில் சக்திவாய்ந்த நிலநடுக்கம்: ரிக்டர் அளவில் 7.2 ஆக பதிவு! 

போர்ட் மோர்ஸ்பி: பப்புவா நியூகினியாவில் இன்று செவ்வாய்கிழமை அதிகாலை சக்திவாய்ந்த நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டுள்ளது. இந்த நிலநடுக்கம் ரிக்டர் அளவுகோலில் 7.2 அலகாக பதிவாகியுள்ளது. சேதங்கள் குறித்த எந்த தகவலும் வெளியாகவில்லை.

பசிபிக் தீவின் பப்புவா நியூகினியாவில் தலைநகர் போர்ட் மோர்ஸ்பியில் இருந்து சுமார் 250 கிலோ மீட்டர் தொலைவில் இன்று செவ்வாய்கிழமை (மே 7) காலை 7.20 மணிக்கு இந்த நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது.

இந்த நிலநடுக்கம் ரிக்டர் அளவுகோலில் 7.2 ஆக பதிவாகியுள்ளது. புலோலோ நகரத்தின் தென்கிழக்கில் இருந்து 33 கிலோ மீட்டர் தூரத்திலும், நாட்டின் கிழக்கே கடலுக்கு 127 கி.மீ ஆழத்தில் நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டுள்ளது. இந்த நிலநடுக்கத்தை அடுத்து அங்கு சுனாமி எச்சரிக்கை விடப்படவில்லை.

இதனால் என்ன மாதிரியான பாதிப்பு ஏற்பட்டது என்று இன்னும் தகவல் வெளியாகவில்லை. உயிரிழப்பும் குறித்தும் இன்னும் தகவல் வெளியாகவில்லை.

பப்புவா நியூகினியாவின் கடல்பகுதியை ஒட்டிய சாலமன் கடல் பகுதிக்கும் மிக ஆழத்தில் இந்த நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது. அதனால் சுனாமி ஏற்பட வாய்ப்பில்லை என்று பசிபிக் தீவின் சுனாமி எச்சரிக்கை மையம் கூறியுள்ளது.

கடந்த ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் ரிக்டர் அளவில் 7.5 அலகுகளான நிலநடுக்கத்தில் வீடுகள் மற்றும் நிலச்சரிவுகள் ஏற்பட்டன. 125 பேர் உயிரிழந்தனர்.

