அமெரிக்காவில் பள்ளி மாணவர்கள் மீது துப்பாக்கிச் சூடு: 7 மாணவர்கள் கவலைக்கிடம் 

அமெரிக்காவில் பள்ளி மாணவர்கள் மீது மர்ம நபர்கள் நடத்திய துப்பாக்கிச் சூட்டில் 7 மாணவர்கள் காயமடைந்துள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளது.

அமெரிக்காவின் டென்வர் புறநகர் பகுதியில் ஸ்டீம் ஸ்கூல் ஹைலேண்ட் ரான்ச் என்ற பள்ளியில் உள்ளூர் நேரப்படி நேற்று மதியம் 2 மணியளவில் பள்ளிக்குள் புகுந்த மர்ம நபர்கள் திடீரென துப்பாக்கிச் சூடு நடத்தியுள்ளனர். இந்த துப்பாக்கிச் சூட்டில் படுகாயங்களுடன் ஆபத்த நிலையில் 7 மாணவர்கள் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளது.

இந்த துப்பாக்கிச் சூடு தொடர்பாக 2 பேர் பிடிபட்டுள்ளதாகத் தெரிவித்த அதிகாரிகள், முதற்கட்ட விசாரணையில் பிடிபட்டுள்ள 2 பேரும் மாணவர்கள் என்பதும், அவர்களில் ஒருவன் 15 வயதிற்கும் குறைவான சிறுவன் என தெரிவந்துள்ளது. தொடர்ந்து அவர்களின் விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது.

