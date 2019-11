நூலிழையில் தப்பிய லாரி.. கண்ணிமைக்கும் நேரத்தில் மறைந்த கார்: இதைப் பார்த்தால் சிலையாகிவிடுவீர்கள்!

பிரேசிலில் இந்த சம்பவம் நடந்திருந்தாலும், உலகம் முழுவதும் இந்த அபாயம் பல இடங்களில் ஏற்பட்டுக் கொண்டே தான் இருக்கிறது.

ஆனால் அதைப் பற்றி சொல்வதை விட, காட்சியை பார்ப்பது அதன் தீவிரத்தை நமக்கு உணர்த்தும் என்பதில் எந்த மாற்றுக் கருத்தும் இல்லை.

பிரேசிலின் ப்ளோரிஸ் டா சுன்ஹா பகுதியில் அமைக்கப்பட்டிருந்த சிசிடிவி கேமராவில் ஒரு காட்சி பதிவாகியுள்ளது. அந்த விடியோவில், ஒரு டிரக் சாலையைக் கடந்து செல்லும் அந்த நொடி, சாலையில் மிகப்பெரிய பள்ளம் விழுகிறது. ஒரு பழைய துணி காற்றில் கிழிவதைப் போல சாலை மளமளவென கீழிறங்க, அதனை பின்னால் வந்து கொண்டிருந்த கார் ஓட்டுநர், ஒரு நொடியில் கணித்து, வலது பக்கமாக திரும்பி உயிர் பிழைத்தார்.

ஆனால் அந்த மகிழ்ச்சி நீடிப்பதற்குள், பின்னால் வந்த மற்றொரு கார், மிக வேகமாக பள்ளத்துக்குள் தஞ்சம் புகுகிறது. பேருந்து நடத்துநர் சில்லறையை தனது பைக்குள் லாவகமாகப் போடுவதுபோல, அளவெடுத்து வெட்டப்பட்டது போன்ற அந்த குழிக்குள் கார் சென்று முழுவதுமாக இறங்கிவிட்டது.

அதிர்ஷ்டவசமாக அந்த காருக்குள் இருந்த வானேஸ்ஸா கவாக்னோல்லி (34), அவரது 12 வயது மகள் ஆன்ட்ரெஸ்ஸாவும் சிறிய காயங்களுடன் காரில் இருந்து இறங்கி வெளியே வருகிறார்கள்.

திடீரென சாலையில் ஏற்பட்ட பள்ளத்துக்குள் நாங்கள் விழப் போகிறோம். அதை விட வேறு எந்த வழியும் இல்லை. விழுந்தேவிட்டோம். பிறகு காரின் கதவைத் திறந்து கொண்டு வெளியே வந்தோம். எங்களுக்கு முன்னதாக காரில் வந்து கொண்டிருந்தவர் நாங்கள் வெளியே வர உதவினார் என்கிறார் சம்பவத்தில் பாதிக்கப்பட்ட வானேஸ்ஸா.

WAIT FOR IT: A truck's opened up a sinkhole in Brazil... which promptly swallowed a car following behind. The driver wasn't seriously hurt @10NewsFirst @10Daily @theprojecttv #whoops pic.twitter.com/6wPNetA0xr