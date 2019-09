மீண்டும் நமோ: காஷ்மீர் பண்டிதர்களிடம் நகைச்சுவையாக குறிப்பிட்ட பிரதமர் மோடி - விடியோ

ஹூஸ்டன் சென்றுள்ள பிரதமர் நரேந்திர மோடி, காஷ்மீர் பண்டிதர்களின் குழுவினரைச் சந்தித்து உரையாற்றினார். இதுகுறித்து காஷ்மீர் பண்டிதர்கள் சமூகத்தைச் சேர்ந்த சுரிந்தர் கௌல் கூறுகையில்,

#WATCH United States: A delegation of Kashmiri Pandits meets and interacts with Prime Minister Narendra Modi. A member kisses PM Modi's hands and says, "Thank you on behalf of 7 Lakh Kashmiri Pandits." pic.twitter.com/8xKBqNlOvM