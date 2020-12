‘மணி ஹைஸ்ட்’ பாணியில் பிரேசிலில் நடந்த திருட்டு

பிரபல இணையத் தொடரான ‘மணி ஹைஸ்ட்’ பாணியில், கொள்ளையடிக்கப்பட்ட பணத்தை கொள்ளையர்கள் சாலையில் வீசிச் சென்ற சம்பவம் பிரேசிலில் நடந்துள்ளது.

ஓடிடி தளத்தில் வெளியான மணி ஹைஸ்ட் தொடர் இணையத்தில் பிரபலம் வாய்ந்தது. காவல்துறையினரை ஏமாற்றி பணத்தைத் திருடும் கதையம்சம் கொண்ட அந்தத் தொடருக்கு உலகம் முழுவதும் ரசிகர்கள் உள்ளனர்.

அந்தத் தொடரில் கொள்ளையடிக்கப்பட்ட பணத்தை மக்கள் நடமாடும் சாலையில் சிதறச் செய்வது போன்ற காட்சியமைப்பு பலரைக் கவந்த ஒன்றாகும். இந்நிலையில் அதே போன்றதொரு சம்பவம் பிரேசிலில் நடைபெற்றுள்ளது.

தெற்கு பிரேசிலின் கிரிசியுமாவில் உள்ள வங்கியில் கடந்த திங்கள்கிழமை கொள்ளை சம்பவம் நடந்தது. இதனையறிந்த காவல்துறையினர் கொள்ளையர்களைப் பிடிக்க அவர்களை விரட்டி சென்றனர். அப்போது பயங்கர ஆயுதங்களைக் கொண்டு தாக்கிய கொள்ளையர்கள் துப்பாக்கிச் சூட்டில் ஈடுபட்டனர். மேலும் காவல்துறை வாகனத்தை வெடிக்கச் செய்தனர்.

December 1: People take money scattered on the floor after a mega robbery in the city of Criciúma - Brazil. Despite the tragedy, Christmas will be better for many people in need. The gang looks specialized and was armed with Bazooka.pic.twitter.com/4UTiavPir7