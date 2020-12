நியூஸிலாந்தில் பிறந்தது புத்தாண்டு 2021

உலகம் முழுவதும் புத்தாண்டை வரவேற்க மக்கள் காத்திருக்கும் நிலையில், நியூஸிலாந்தில் புத்தாண்டு பிறந்தது.

இரவில் வண்ண விளக்குகளால் அலங்கரிக்கப்பட்ட சாலைகளில் மக்கள் கூடியிருந்து முழக்கங்களை எழுப்பி உற்சாகத்துடன் 2021-ஆம் ஆண்டை வரவேற்றனர்.

#WATCH | New Zealand rings in the New Year with fireworks show pic.twitter.com/1Pf2PTUmwj