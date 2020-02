மகளை அரவணைக்க முடியாமல் பரிதவித்த செவிலியர்: வைரலான விடியோ

சீனாவில் கரோனா வைரஸ் நோயாளிகளுக்கு சிகிச்சையளித்து வரும் செவிலியர், தனது மகளை அரவணைக்க முடியாமல் பரிதவித்த விடியோப் பதிவு இணையத்தில் வைரலாகி பலரை உணர்ச்சிவசத்தில் ஆழ்த்தி வருகிறது. இந்த விடியோப் பதிவை சீன அரசின் செய்தி ஊடகமான ஷின்ஸுவா சுட்டுரையில் பதிவிட்டுள்ளது.

அதில், ஹெனன் மாகாணத்தில் கரோனா வைரஸ் பாதிக்கப்பட்டோருக்கு சிகிச்சை அளித்து வரும் மருத்துவமனையில் பணிபுரிந்து வரும் செவிலியர் தனது மகளை அரவணைக்க முடியாமல் பரிதவித்தார். தாயை தொட முடியாத மகளும் "அம்மா நான் உங்களை இழந்து வாடுகிறேன், சீக்கிரம் வீட்டுக்கு வாருங்கள்" என்று உணர்ச்சிவசத்தில் பரிதவித்தார்.

அதற்கு பதிலளிக்கும் விதமாக அவரது தாயும், "நானும் உன்னை பிரிந்து வாடுகிறேன், கரோனா எனும் அரக்கனை எதிர்த்துப் போராடுகிறேன், விரைவில் அதை அழித்துவிட்டு வீடு திரும்பி உன்னை அரவணைப்பேன்" என்று ஆறுதல் கூறினார்.

A Chinese nurse in a coronavirus-hit hospital in Henan Province gives her sobbing daughter an "air hug." #coronavirus pic.twitter.com/mNZ5SFcPYk