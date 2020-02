40 ஆண்டுகளுக்கு முன்பே கரோனா வைரஸ் பற்றி எழுதியிருக்கும் நாவல் ஆசிரியர்

1981ம் ஆண்டு வெளியான 'தி ஐஸ் ஆஃப் டார்க்னஸ்' நாவலில், கரோனா வைரஸ் பற்றிய தகவல்கள் இடம்பெற்றிருப்பது தற்போது சமூக ஊடகங்களில் வைரலாகி வருகிறது.

எழுத்தாளர் டீன் கூண்ட்ஸ் எழுதிய 'தி ஐஸ் ஆஃப் டார்க்னஸ்' நாவல் அப்போது பெரிய அளவில் விற்பனையாகி சாதனை படைத்தது.

அதில், பயாலஜிகள் வெப்பன் தயாரிக்கும் திட்டத்தில், சீனாவின் ராணுவ பரிசோதனை மையத்தில் இருந்து எதிர்பாராத வகையில் வெளியாகும் ஒரு வைரஸ் பற்றி அந்த நாவலின் 39வது சாப்டரில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த ராணுவ பரிசோதனை மையம் வூஹானில் அமைந்திருப்பதாகவும், அங்கிருந்து பரவும் வைரஸுக்கு வூஹான்-400 என்று பெயரிடப்பட்டதாகவும் நாவல் தெரிவிக்கிறது.

Is Coranavirus a biological Weapon developed by the Chinese called Wuhan -400? This book was published in 1981. Do read the excerpt. pic.twitter.com/Qdep1rczBe