இலங்கை: வெலிக்கடை சிறையில் கைதிக்கு கரோனா; 600க்கும் மேற்பட்டோர் தனிமைப்படுத்தப்பட்டனர்

By DIN | Published on : 08th July 2020 10:43 AM | அ+அ அ- | |