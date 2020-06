போராட்டக்காரர்களுக்கு அடைக்கலம்: அமெரிக்காவில் கொண்டாடப்படும் இந்தியர்

வாஷிங்டன்: அமெரிக்காவில் கருப்பினரான ஃப்ளாய்ட் மரணத்துக்கு எதிராக அமைதியான முறையில் போராடிய 70-க்கும் மேற்பட்டோருக்கு அடைக்கலம் கொடுத்து நாயகனாக உயர்ந்திருக்கிறார் இந்தியர் ராகுல் துபே.

அமெரிக்காவின் மினிசொட்டா மாகாணம், மினியாபொலிஸ் நகரில் காவல் துறையினா் நிகழ்த்திய தாக்குதலில் ஜாா்ஜ் ஃபிளாய்ட் உயிரிழந்தாா். காவல் துறையினரின் நடவடிக்கைக்குக் கண்டனம் தெரிவித்து அமெரிக்காவின் மினியாபொலிஸ், லாஸ் ஏஞ்சலீஸ், நியூயாா்க், சிகாகோ, ஹூஸ்டன், வாஷிங்டன் உள்ளிட்ட 140-க்கும் மேற்பட்ட நகரங்களில் போராட்டங்கள் நடைபெற்றன. பல்வேறு பகுதிகளில் போராட்டம் வன்முறையாக மாறியுள்ளது.

இந்த நிலையில்தான் போராட்டக்காரர்களுக்கு அடைக்கலம் கொடுத்து உள்ளூர் மக்கள் மத்தியில் கதாநாயகனாக உருவாகியிருக்கிறார் இந்தியர் ஒருவர்.

வாஷிங்டனில் வசித்து வரும் ராகுல் துபே அங்கு சிறிய மருத்துவமனை ஒன்றை நடத்தி வருகிறார். இவர் ஃப்ளாய்ட் மரணத்துக்கு எதிராக ஸ்வான் சாலையில் அமைதியான முறையில் போராடிக் கொண்டிருந்தவர்கள், காவல்துறையிடம் இருந்து தப்பிக்கும் வகையில் தனது வீட்டின் கதவுகளைத் திறந்துள்ளார்.

This is Rahul. Rahul saved 62 DC protesters who were trapped for hours on his block by police. He allowed them to stay all night, fed them, gave them water, charged their phones, and most importantly kept them safe. This was no party, the police through pepper spray canisters pic.twitter.com/ZDpNkfXsoa