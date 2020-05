அமெரிக்க அதிபர் டிரம்பின் 2 பதிவுகளை தவறானவை என்று அடையாளம்காட்டிய சுட்டுரை

அஞ்சல் வாக்குக்கு எதிராக அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் பதிவிட்ட இரண்டு பதிவுகளை தவறானவை என்றும், வன்முறையைத் தூண்டும் வகையில் இருப்பதாகவும் சுட்டுரை அடையாளப்படுத்தியுள்ளது.

அஞ்சல் வாக்குகள் மூலம் தேர்தலை நடத்துவது குறித்து அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் பதிவிட்ட இரண்டு பதிவுகளும் தவறானவை என்றும், வன்முறையைத் தூண்டும் வகையில் இருப்பதாக அடையாளப்படுத்தியிருக்கும் சுட்டுரை, அந்தப் பதிவுகளை வெறும் படிக்க மட்டுமே இயலும் சுட்டுரையாகவும் மாற்றியுள்ளது.

I can’t stand back & watch this happen to a great American City, Minneapolis. A total lack of leadership. Either the very weak Radical Left Mayor, Jacob Frey, get his act together and bring the City under control, or I will send in the National Guard & get the job done right.....