நியூசிலாந்து நாடாளுமன்றத்தில் மலையாளத்தில் பேசிய இந்திய வம்சாவளி எம்.பி

நியூசிலாந்து நாடாளுமன்ற உறுப்பினராக உள்ள கேரளத்தைச் சேர்ந்த பிரியங்கா ராதாகிருஷ்ணன் தனது நாடாளுமன்ற உரையின் போது மலையாளத்தில் பேசினார்.

கேரள மாநிலம் எர்ணாகுளத்தைச் சேர்ந்த தம்பதியினர் பரவூர் ராமன் ராதாகிருஷ்ணன் மற்றும் உஷா ஆகியோரின் மகள் பிரியங்கா ராதாகிருஷ்ணன். இவர் நியூசிலாந்து நாட்டிற்கு தனது முதுகலை படிப்பை முடிப்பதற்காக சென்றார்.

அதனைத் தொடர்ந்து அங்கு குடியேறிய அவர் இரண்டாவது முறையாக பொறுப்பேற்றுள்ள ஜெசிந்தா ஆர்டெர்னின் அமைச்சரவையில் அமைச்சராகப் பொறுப்பேற்றுள்ளார்.

Doing India proud, the Indian origin minister in New Zealand @priyancanzlp addresses her country's parliament in Malayalam.@IndiainNZ @NZinIndia @VMBJP @MEAIndia pic.twitter.com/f3yUURW2Em