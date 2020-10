பிரான்ஸ் படுகொலை: சர்ச்சைக்குரிய கருத்து குறித்து மலேசிய முன்னாள் பிரதமர் விளக்கம்

பிரான்ஸ் தேவாலயத்தில் நடைபெற்ற படுகொலை குறித்த தனது கருத்து தவறாகப் புரிந்துகொள்ளப்பட்டு விட்டதாக சர்ச்சைக்குரிய வகையில் கருத்துத் தெரிவித்த முன்னாள் மலேசிய பிரதமர் மகதீர் விளக்கமளித்துள்ளார்.

பிரான்ஸ் நாட்டின் பிரபல பத்திரிக்கையில் வெளிவந்த மதக்கடவுளின் கேலிச்சித்திரத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டு அந்நாட்டில் பயங்கரவாத தாக்குதல்கள் அதிகரித்து வருகின்றன.

இந்நிலையில் வியாழக்கிழமை பிரான்ஸ் நாட்டின் நைஸ் நகரில் நோட்ரி டேமி என்ற கிறிஸ்துவ தேவாலயத்திற்குள் கத்தியுடன் நுழைந்த மர்மநபர் அங்கிருந்தவர்கள் மீது நடத்திய தாக்குதலில் 3 பேர் கொல்லப்பட்டனர். இது உலகம் முழுவதும் பலத்த அதிர்வலைகளைக் கிளப்பியது.

பிரான்சில் நடந்த இந்த பயங்கரவாதத் தாக்குதலுக்கு பல்வேறு நாட்டுத் தலைவர்களும் கண்டனம் தெரிவித்தனர். இந்நிலையில் இதுகுறித்து மலேசிய முன்னாள் பிரதமர் மகதீர் முகமது தெரிவித்த கருத்து சர்ச்சையக் கிளப்பியது.

அவர் தனது சுட்டுரைப் பக்கத்தில்,. “இஸ்லாமியர்களையும், இஸ்லாம் மதத்தையும் குற்றம் சாட்டியுள்ளதால், பிரெஞ்சுக்காரர்களை தண்டிக்க முஸ்லிம்களுக்கு உரிமை உண்டு. இது கடந்த காலத்தில் பிரெஞ்சு செய்த தவறுகளுக்கு ஈடுசெய்ய முடியாது.” எனத் தெரிவித்திருந்தார்.

மகதீரின் இந்தக் கருத்து எதிர்ப்பு கிளம்பிய நிலையில் சர்ச்சைக்குரிய இந்தப் பதிவை சுட்டுரை நிறுவனம் நீக்கியது.

MISREPRESENTED CONTEXT



1. I am indeed disgusted with attempts to misrepresent and take out of context what I wrote on my blog yesterday. https://t.co/QFQZ0y7HUD