செவ்வாய் கிரகத்தில் பறந்த முதல் ஹெலிகாப்டா்! விடியோவைப் பார்க்க..

கேப் கேனவரல் அமெரிக்கா: அமெரிக்க விண்வெளி நிறுவனமான நாசா, செவ்வாய் கிரகத்துக்கு பொ்சிவரன்ஸ் விண்கலத்துடன் இணைத்து அனுப்பியுள்ள ஹெலிகாப்டா் திங்கள்கிழமை வெற்றிகரமாகப் பறந்தது. இதன்மூலம் வேற்றுக் கிரகத்தில் பறந்த முதல் ஹெலிகாப்டா் என்கிற பெருமையை அது பெற்றது.

இது குறித்த விடியோவை நாசா தனது அதிகாரப்பூர்வ சுட்டுரைப் பக்கத்தில் வெளியிட்டுள்ளது. அதில், மிகச் சிறிய ஹெலிகாப்டர் மேலெழும்பி 3 அடி உயரத்தில் பறந்து மீண்டும் தரையிறங்குவது பதிவாகியுள்ளது.

Today I witnessed history. Now you can too. You’re watching video of the #MarsHelicopter’s first flight – a true “Wright brothers” moment.



Watch it all unfold:

Spin-up

Takeoff

Hover

Turn

Landing



Read more: https://t.co/FIsf5RfHGj pic.twitter.com/hucsBY2RDE