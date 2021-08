பாகிஸ்தானில் ஹிந்து கோயில் தாக்கப்பட்ட சம்பவம்: 50-க்கும் மேற்பட்டோா் கைது, 150 போ் மீது வழக்குப்பதிவு

பாகிஸ்தானில் ஹிந்து கோயில் தாக்கப்பட்ட சம்பவம்: 50-க்கும் மேற்பட்டோா் கைது, 150 போ் மீது வழக்குப்பதிவு

By DIN | Published on : 08th August 2021 04:30 AM | அ+அ அ- | |