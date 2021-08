வான்வழி தாக்குதலில் ஈடுபட்ட ஆப்கன் படைகள்: 200 தலிபான்கள் பலி

ஆப்கானிஸ்தானில் வான்வழி தாக்குதலை மேற்கொண்ட ஆப்கன் படைகள் 200 தலிபான்களை படுகொலை செய்துள்ளது.

ஆப்கானிஸ்தான் செபேர்கன் நகரில் தலிபான்கள பதுங்கியிருந்த இடங்களில் ஆப்கன் விமானப்படை அதிரடியாக தாக்குதல் நடத்தியது. இதன் காரணமாக, தலிபான்களுக்கு அதிக அளவில் உயர் சேதம் ஏற்பட்டுள்ளது. 200 தலிபான்கள் கொல்லப்பட்டதாக ஆப்கன் பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது.

இதுகுறித்து ஆப்கன் பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சகத்தின் அலுவலர் பாவத் அமான் தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில், "செபேர்கன் நகரில் ஆப்கன் தலிபான்கள் பதுங்கியிருந்த இடங்களில் விமானப்படை மேற்று மாலை தாக்குதல் நடத்தியதில் 200 தலிபான்கள் கொல்லப்பட்டனர்.

#Details: More than 200 terrorist Taliban were killed in #Cheberghan city after Air Forces targeted their gathering and hideouts today evening. A large amount of their weapons and ammunition and more than 100s of their vehicles were destroyed as a result of the airstrikes.