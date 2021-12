உக்ரைனை ஆக்கிரமித்தால் ஐரோப்பாவுக்கு படைகளை அனுப்புவோம்: அமெரிக்கா எச்சரிக்கை

By DIN | Published on : 08th December 2021 12:31 AM | அ+அ அ- | |