உலகம் சுற்றும் ஓவியர் வான் கோவின் 91 அடி ராட்சத வெப்பக் காற்று பலூன்

கனடாவின் டொரன்டோ நகரில், உலகப் புகழ்பெற்ற ஓவியர் வின்சென்ட் வான் கோவின் தலைப் பொறிக்கப்பட்ட வெப்பக்காற்று பலூன் ஒவ்வொரு நகரமாக பயணித்து வருகிறது.

இது டொரன்டோ நகரிலிருந்து லாஸ் ஏஞ்ஜெல்ஸ் செல்லும் வழியில், பிட்ஸ்பர்க்கின் புறநகர்ப் பகுதியான ஓக்லாந்து அருகே சிறிது நேரம் நிறுத்தப்பட்டு, மக்களின் பார்வைக்காக வைக்கப்பட்டது.

கனடாவில் இந்த ஆண்டு மீண்டும் திறக்கப்பட்டுள்ள வான்கோவின் ஓவிய அருங்காட்சியகம் குறித்து விளம்பரப்படுத்த, இந்த பலூன் கடந்த ஜூலை மாதம் முதல் உலக நாடுகளின் பல்வேறு நகரங்கள் தோறும் பயணித்து வருகிறது.

Take a look at this giant balloon version of artist Vincent Van Gogh's head! On Wednesday (7/28), the massive balloon was inflated in Toronto to promote the reopening of the Immersive Van Gogh exhibit pic.twitter.com/RpVZV9PuPG