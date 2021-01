அதிபர் டிரம்ப் தோல்வியடைந்த தலைவர்: அர்னால்டு ஸ்வார்ஸ்னேகர்

அமெரிக்க நாடாளுமன்றத்தின் மீது அதிபர் டொனால்ட் டிரம்பின் ஆதரவாளர்கள் நடத்திய தாக்குதலை, நாஜி படைகளின் தாக்குதலுடன் ஒப்பிட்ட கலிஃபோர்னியாவின் முன்னாள் ஆளுநர் அர்னால்டு ஸ்வார்ஸ்னேகர், அதிபர் டிரம்ப் ஒரு தோல்வியடைந்த தலைவர் என்று தெரிவித்துள்ளார்.

அமெரிக்க அதிபர் வரலாற்றிலேயே மிகவும் மோசமான அதிபர் என்ற பெயரை டொனால்ட் டிரம்ப் பெற்றுள்ளார் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

அமெரிக்க நாடாளுமன்றத்தின் மீது டிரம்பின் ஆதரவாளர்கள் நடத்திய தாக்குதலுக்கு கண்டனம் தெரிவித்து விடியோ ஒன்றை தனது சமூக வலைத்தளப் பக்கத்தில் அர்னால்டு வெளியிட்டுள்ளார்.

அந்த விடியோவில், கடந்த புதன்கிழமை இரவு அமெரிக்க நாடாளுமன்றத்தின் ஜன்னல் கண்ணாடிகள் உடைக்கப்பட்டன, 1938-ஆம் ஆண்டு நாஜி படைகளால் ஜெர்மனி மற்றும் ஆஸ்ட்ரியாவில் யூதர்களின் வீடுகள், பள்ளிகள், தொழில்கூடங்கள் தாக்குதலுக்கு உள்ளாகின என்று நாஜிப் படைகளின் தாக்குதலை, அமெரிக்க நாடாளுமன்ற தாக்குதலுடன் அர்னால்டு ஒப்பிட்டுள்ளார்.

மேலும், அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப், அதிபர் தேர்தலில் வெளியான நியாயமான தேர்தல் முடிவுகளை தடுக்க நினைத்தார். பொய்களால் மக்களைத் தவறாக வழிநடத்த திட்டமிட்டார். அமெரிக்க வரலாற்றிலேயே மிகவும் மோசமான அதிபராக இருப்பவர் டிரம்ப். அவர் விரைவில் ஒரு பழைய சுட்டுரைப் பதிவு எவ்வாறு பொருத்தமற்றதாக இருக்குமோ அவ்வாறு மாறுவார் என்றும் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

My message to my fellow Americans and friends around the world following this week's attack on the Capitol. pic.twitter.com/blOy35LWJ5